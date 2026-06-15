Si Mercadona quiere seguir creciendo necesita dominar el canal online. Ahora ya tiene su primer almacén semiautomatizado

No todo es marca blanca y comida precocinada en la estrategia de Mercadona. Aunque la compañía valenciana está transformando parte de sus tiendas en 'mercaurantes', espacios en los que los clientes pueden comer platos ya cocinados en el súper, su apuesta comercial pasa también por el polo opuesto: captar a aquellas familias que optan por quedarse en casa y hacer su compra a distancia. Solo en 2025 el canal online reportó 1.100 millones a la empresa, lo que explica que acabe de estrenar un nuevo mega almacén en Madrid con el que quiere revolucionar sus ventas a distancia.

De hecho, lo llama "Colmena semiautomatizada".

¿Qué ha pasado? Que Mercadona acaba de inaugurar un almacén en el polígono de La Atalayuela, en Villa de Vallecas (Madrid), que aspira a marcar un antes y un después en su canal de venta online. El motivo: aunque la cadena valenciana dispone ya de otras seis naves similares, repartidas por Valencia, Barcelona, Alicante, Sevilla y la propia Comunidad de Madrid, donde gestiona otras dos en Getafe y Boadilla del Monte, ninguna de ellas es comparable a la de Vallecas.

¿Por qué es diferente? Las otras seis "colmenas" (nombre con el que Mercadona se refiere a esta clase de almacenes) trabajan con operarios y maquinaria, pero la que ha activado en La Atalayuela es la primera semiautomatizada de su red.

Es decir, la nueva nave incorpora 70 robots que se encargarán de gestionar directamente 2.700 mercancías no perecederas, lo que permitirá a su vez simplificar las tareas que dependen de los operarios. "El trabajador ya no recorre pasillos para localizar los productos, sino que es el producto el que llega hasta su estación de preparación de pedidos", aclara.

¿Sabemos algo más? Sí. El nuevo almacén no destaca solo por su funcionamiento, lo hace también por su tamaño. Ronda los 32.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en "la Colmena" de mayor tamaño de la red gestionada por Mercadona.

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Para levantarlo la compañía ha invertido 54 millones de euros y formado una plantilla de 700 personas. Su objetivo es que sea capaz de atender hasta 5.000 pedidos al día, lo que elevaría a 8.000 la capacidad total de Mercadona en la Comunidad de Madrid si se tienen en cuenta los almacenes que ya funcionan en Getafe y Boadilla del Monte. La firma aspira a cubrir el 95% de las localidades de la región este año.

¿Por qué es importante? Porque, más allá de lo que pueda suponer para el servicio que presta en Madrid, el nuevo almacén nos habla también de la estrategia de Mercadona.

La cadena lleva años apostando por su marca blanca y la sección 'Listo para comer', que básicamente ofrece a los clientes un surtido de platos ya cocinados. La apuesta le va razonablemente bien: los últimos datos que han trascendido muestran que en 2025 la empresa facturó en España 700 millones de euros a través de esa última vía, cifra que se eleva a 3.000 millones si se incluye todo el negocio de los alimentos precocinados en los mercados nacional y luso.

Aunque el canal online incluye un apartado de "platos preparados", la sección 'Listo para comer' se apoya básicamente en la venta presencial en las tiendas. De hecho, en algunos locales Mercadona incluso ofrece espacios con mesas y sillas en los que los clientes pueden comer, igual que si estuvieran en un bar. La nueva Colmena apunta a un nicho de negocio distinto: el de las ventas a distancia.

¿Y cómo le va en ese negocio? En su última memoria anual Mercadona reveló que en 2025 el "refuerzo" de su modelo de compra online le permitió elevar un 26% la facturación a través de ese canal, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Para ser más precisos, la empresa valenciana hablaba de una caja de 1.061 millones de euros gracias tanto a la actividad de sus "Colmenas" como de las 218 tiendas físicas que ofrecen el servicio.

Además de abrir almacenes, Mercadona ha realizado dos grandes mejoras en ese canal en los últimos años: ha habilitado su web para hacerla accesible a los clientes con problemas de visión y ha incorporado Bizum como método de pago.

Imágenes | Mercadona

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