España se estrena en el Mundial con un partido contra Cabo Verde. Hay un remoto pueblo de Galicia en el que se vive como un derbi

A estas alturas de la película resulta muy difícil predecir qué pasará en lo que queda de legislatura, si el acuerdo de paz entre Washington y Teherán llegará a cuajar o cómo se saldará la guerra de Ucrania. Lo que sí es fácil pronosticar es que esta tarde, a partir de las 18.00 h, una grandísima parte de España estará pegada a la tele para seguir el estreno mundialista de la Roja ante Cabo Verde.

Hay sin embargo un pequeño pueblo de Galicia donde ese partido se vivirá con una intensidad especial: Burela. Allí de hecho se plantea casi como un derbi.

En un lugar de Lugo… Quizás no sea el municipio más famoso ni el más populoso de Galicia, pero Burela resulta excepcional en muchos aspectos. Para empezar, es un pueblo relativamente joven. Aunque su historia puede rastrearse siglos atrás, hasta mediados de la década de 1990 era parte del ayuntamiento de Cervo. Pero sobre todo, si algo define a Burela es su multiculturalidad.

Según el Instituto Gallego de Estadística (IGE), casi el 20% de su población ha nacido en el extranjero, en países de América, Asia, el resto de Europa o África, que cuenta con una nutrida representación con varias nacionalidades.

Un Cabo Verde "a la gallega". Entre ese abanico de patrias hay una que destaca por su peso, historia y huella en la sociedad burelense: la caboverdiana. El País precisa que en el censo de extranjeros figuran casi 500, pero si tenemos en cuenta a sus descendientes la cifra se aproxima más al millar de personas.

No está mal para una población que no llega a 10.000 vecinos. A modo de referencia, en 2022 el INE tenía registrados en el conjunto de España 2.600 personas de nacionalidad caboverdiana, de las que casi 600 residían en Galicia. En términos netos, es la segunda mayor comunidad, solo superada por Madrid.

Algunos medios precisan que Burela es el municipio de España con la mayor concentración de población con raíces en Cabo Verde, al menos si tenemos en cuenta su peso en al censo local. Ese dato se explica por una razón muy simple: el flujo de inmigrantes caboverdianos empezó allí hace varias décadas. De hecho hay familias afincadas en Burela que van ya por la cuarta generación.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

"Fueron de los primeros". El vínculo de Burela y el archipiélago africano se entiende mejor repasando la historia de Manuel Mendes Pereira, deportista y uno de los muchos vecinos de Burela con raíces familiares en Cabo Verde.

"Mi padre, oriundo de Porto Mosquito, en la isla de Santiago, vino en 1978 para trabajar en la construcción de Alúmina. Llegó a través de un hermano suyo que ya estaba aquí. Le gustó el mar y acabó vinculado a la pesca", relata a Sport. "Mi madre llegó más tarde, en 1989. Fueron de los primeros. Él siempre me contaba que Burela prácticamente no era nada comparado con lo que es hoy".

¿Es un caso único? No. Villablino, en la comarca Laciana de León, también mantiene un fuerte vínculo con la emigración de origen caboverdiana. En el caso de la Mariña lucense la conexión se explica por la industria y muy especialmente el sector pesquero. En el de Villablino, el nexo, que puede remontarse décadas y décadas atrás, parte de la actividad minera. Esa relación se extiende al Bierzo, donde en los 90 la Embajada tenía registrados a cerca de 3.000 ciudadanos de Cabo Verde. A los miembros de la comunidad se les llama "cabobercianos".

Y llegó la FIFA. El Mundial ha servido para dar nuevo protagonismo a esos lazos tejidos en Burela o el Bierzo, en los que hoy vivirán con una intensidad especial el partido de Atlanta en el que se medirán amas selecciones

La cita serña especial para ambos, que se estrenan en el Mundial y aspiran a que este torneo ocupe un lugar destacado en sus crónicas. La Roja llega como favorita y sueña con sumar una segunda estrella a su escudo, el conjunto africano aspira a dejar huella en su primer Mundial. "Vamos un poco con el corazón dividido, pero esta vez quizás voy más con Cabo Verde", admite Manuel Mendes. No será el único. En la comarca del Bierzo habrá aficionados en una situación similar.

Pase lo que pase, fiesta. Aunque ni Burela se libra de las muestras de racismo, a lo que aspira hoy el municipio gallego es a disfrutar de una jornada de fiesta y celebración. Pase lo que pase, haya o no goles, gane uno u otro equipo, algo es seguro: en el pueblo de la Mariña lucense habrá fiesta, música y baile.

El partido coincidirá con el Festival De Cabo a Cabo, impulsado por la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento, entre otros organizadores, y que contará con música a cargo de DJs y varios grupos, incluido Batuko Tabanka, un conjunto creado hace más de dos décadas y formado por mujeres de origen caboverdiano.

Imágenes | Concello de Burela 1, 2 y FIFA

En Xataka | Por primera vez, Curaçao jugará un Mundial de fútbol. Y solo uno de sus jugadores ha nacido en Curaçao