Haití quería una camiseta épica para su regreso al Mundial. Ha conseguido cabrear a la FIFA y que todos hablen de Polonia

Hacía más de medio siglo que Haití no participaba en la Copa del Mundo y sin embargo, ironías de la historia, en el país (y la prensa deportiva del resto del planeta) no se está hablando de sus jugadores o sus posibilidades de éxito hoy en su partido de estreno contra Escocia. De lo que se habla es de su camiseta. De su significado, de sus colores, de qué quisieron plasmar en ella exactamente sus diseñadores y de si la FIFA ha actuado bien al exigir a Haití que la cambie.

Para entenderlo hay que remontarse al siglo XIX.

¿Qué ha pasado? No sabemos cómo le irá a Haití en su estreno mundialista hoy contra Escocia (el partido se juega a las 21.00 hora del Este de EEUU en Boston), lo que sí sabemos es que, pase lo que pase, su participación en la Copa de la FIFA es ya historia del fútbol. Primero porque hacía 52 años que la nación caribeña no se clasificaba para el torneo. De hecho solo lo había logrado una vez, en 1974, cuando participó (con poco éxito) en el Mundial de la Alemania Federal.

El segundo motivo es que, antes incluso de que el balón empezara a botar el jueves en el estadio Azteca, Haití era ya una de las selecciones con más titulares del Mundial. Y la razón es sorprendente: su uniforme. O mejor dicho, un detalle en la esquina inferior derecha de su camiseta que no ha gustado a la FIFA.

¿Cómo es la camiseta? La camiseta del conjunto haitiano la pudimos ver hace unos días, durante el partido amistoso que disputó el viernes 5 contra Perú. El diseño se ha mostrado además en los perfiles de la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) o incluso en la web oficial de la FIFA. También en publicaciones de Saeta, la marca de ropa deportiva colombiana que asumió el reto de dar forma al uniforme y que a finales de 2025 ya daba vueltas al diseño y sus detalles.

El 28 de marzo la compañía publicó al fin un post en su cuenta de Instagram en la que podían verse las tres camisetas de la equipación haitiana: una azul (local), otra blanca (visitante) y una tercera roja. Un guiño a los colores de la bandera del país y dos conceptos: el mar y la pasión. Por lo demás, el diseño era muy sencillo: cuello y acabados de las mangas rojos con una franja blanca, el escudo de la FHF a la altura del pecho, la marca Saeta… y una especie de ilustración muy tenue, formada por siluetas sombreadas, a la altura de la cadera derecha.

¿Qué significa esa bandera? La imagen en cuestión muestra a un grupo de hombres con una silueta claramente destacada en primer término que empuña una bandera. La clave es… ¿Qué colores luce ese estandarte? Si observamos las camisetas de fondo blanco o rojo, parece que la bandera muestra una franja azul sobre otra roja, los colores de Haití. Si observamos la camiseta con fondo azul, la parte azulada de la bandera sin embargo se difumina tanto que parece blanca.

Esa última fue la opción que el equipo usó en su partido del viernes 5 contra Perú y automáticamente llevó a algunos a ver un guiño de la nación caribeña a Polonia.

¿Es realmente así? Un tuit del día 9 que acabó viralizándose apunta en esa dirección y otros muchos medios internacionales (generalistas y deportivos) se han subido al carro publicando que, efectivamente, la camisa haitiana incluye un homenaje deliberado a Polonia. Otros opinan que si la bandera parece blanca y roja (un efecto que se da en la primera equipación, pero no en las otras) es fruto de un error de fábrica. En los últimos días han circulaban por redes voces que insistían en una y otra versión: tributo intencionado o ilusión óptica.

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¿Polonia, a santo de qué? Si las dudas hubiesen apuntado hacia la bandera de Países Bajos, Italia, Rusia, Estados Unidos, Japón o cualquier otra nación del planeta probablemente se hubiesen despejado pronto, pero no con Polonia.

El motivo es muy simple: con los libros de historia en la mano, Haití tiene motivos para estar agradecida a los polacos. Para entenderlo hay que remontarse a inicios del siglo XIX, más concretamente a la batalla de Vertières (1803), en la que los revolucionarios haitianos derrotaron a las tropas de Napoleón, acabaron con el dominio colonial y despejaron el camino para que Haití alcanzase su independencia. En ese episodio los polacos jugaron un papel inesperado.

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¿Qué papel? Su rol lo explicaba en 2003 el doctor Zdzislaw Wesolowski en un discurso pronunciado en EEUU: en 1802 5.000 polacos de una legión adscrita al ejército francés fueron trasladados al Caribe para sofocar la sublevación de la colonia de Saint-Domingue, las actuales Haití y República Dominicana.

Se supone que muchos luchaban del lado de Francia por la promesa de Napoleón de devolver la libertada su Polonia. Poco después de llegar al Caribe sin embargo los polacos empezaron a desobedecer a los mandos y se unieron a los rebeldes. A finales de 1803, en Verières, ya combatían aliados con Jean-Jacques Dessalines, quien proclamó la independencia de Haití poco después, en enero de 1804.

¿Qué sabemos de la dichosa camiseta? Cuando empezó a pensar en el diseño, en diciembre de 2025, Saeta explicó que estaba "recopilando ideas, referencias culturales y elementos identitarios" para "crear una prenda auténtica y representativa". Quería "reflejar la historia, energía y resiliencia del pueblo".

Con ese punto de partida, se supone que las siluetas situadas sobre la cadera derecha hacen referencia a la Ballata de Viertières y la Revolución Haitiana. Uno de sus momentos icónicos llegó de hecho cuando Dessalines arrancó la franja blanca de una bandera tricolor francesa para crear el estandarte de la primera república negra libre, un episodio que se celebrada cada 18 mayo.

¿Qué ha dicho la FIFA? Represente una cosa u otra, sea su efecto más o menos intencionado, la realidad es que la decoración no ha convencido a la FIFA. A la federación le resulta demasiado "política", lo que ha llevado al equipo caribeño a cambiar su camiseta in extremis, a solo unos días de su estreno en Boston. Con todo, eso no significa que comparten el juicio de la organización.

"Tras una mala interpretación, los responsables de la FIFA pidieron a la federación que retirara una imagen en la que aparecían Vertières y algunos héroes de la independencia izando la bandera haitiana", explicaba estos días a The New York Times un portavoz del equipo caribeño. De ahí que el organismo haitiano haya pedido a Saeta que cambiara su equipamiento para el Mundial.

¿Qué ha dicho la marca? Algo parecido: que ha habido una "interpretación" que no se corresponde con lo que buscaban los creadores de la camiseta, pero que a pesar de todo toca replantear el diseño original. "El diseño final pretendía ser un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití, y no pretendía constituir una declaración política", señala.

"Durante el proceso de revisión, la FIFA determinó que ciertos elementos podían interpretarse de forma diferente según su normativa sobre equipaciones y, en última instancia, solicitó cambios en el diseño. Aunque esta interpretación difería de nuestra intención, Saeta respetó el proceso y aplicó los requisitos finales".

¿Importa el contexto? Mucho. Y no solo por el valor simbólico que tiene la participación de Haití en un Mundial tras más de medio siglo de ausencias. El toque de atención de la FIFA llega después de otro episodio similar anotado a comienzos de año, cuando el COI hizo una reprimenda similar a la nación caribeña durante los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

El equipamiento inicial de sus dos atletas incluía una imagen de Toussaint Louverture, líder de la revolución haitiana, un homenaje que para el Comité Olímpico contravenía sus reglas sobre simbología política. En los últimos días algunas voces han señalado también el hecho de que la FIFA critica la carga política de un símbolo del XIX mientras hace escasos seis meses otorgó su Premio de la Paz a Trump aplaudiendo su "esfuerzo por promover la paz".

Imágenes | FHF (Facebook) y Saeta 1 y 2

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