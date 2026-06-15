Para poner fin a la guerra de Irán, EEUU ha tenido que delatar la verdad: el problema nunca fue la bomba nuclear

En octubre de 1973, durante la primera gran crisis del petróleo, las gasolineras de Estados Unidos colocaban carteles de “Sorry, last car in this line” para cortar colas de kilómetros y racionar combustible. Aquella imagen se convirtió en el símbolo de una verdad incómoda que sigue vigente medio siglo después: cuando la energía es la que se atasca, hasta las grandes potencias cambian de prioridades.

El final de una guerra con otra verdad. Donald Trump vendió durante más de cien días la guerra contra Irán como una cruzada para impedir que Teherán cruzara la línea nuclear. La retórica era clara: rendición incondicional, desmantelamiento del programa atómico y máxima presión militar. Pero el acuerdo que ahora se acaba de cerrar con los iraníes revela otra realidad mucho más incómoda: la prioridad nunca fue realmente la bomba.

De hecho, si lo hubiera sido, Washington no habría aceptado un pacto que deja intacto el régimen, aplaza las negociaciones nucleares y convierte la cuestión del uranio enriquecido en un problema para más adelante. Lo urgente, lo verdaderamente insoportable para la Casa Blanca y los mercados, era otra cosa: reabrir Ormuz.

El cuello del mundo. Lo hemos ido contando estos meses. El estrecho de Ormuz se convirtió en el centro real de la guerra porque ahí pasa cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial. Cuando Irán lo cerró de facto, no solo paralizó exportaciones regionales, sino que convirtió el conflicto en una amenaza sistémica para la economía global.

El petróleo se disparó, el gas siguió el mismo camino y los mercados empezaron a descontar algo mucho más peligroso que una guerra regional: una crisis energética mundial. Trump podía seguir bombardeando y gastando munición (quizás demasiada), pero cada día que Ormuz seguía bloqueado hacía más daño a Washington que a Teherán.

El arma que Irán sí tenía. Durante años se discutió sobre la hipotética bomba iraní, pero al final la capacidad de presión real de Teherán no estaba bajo tierra en esas ciudades de misiles en Fordow o Natanz, sino flotando sobre el Golfo. Teherán demostró que podía cortar la arteria energética del planeta y mantenerla cerrada el tiempo suficiente para doblar la lógica estratégica estadounidense.

Ahí está posiblemente la gran lección: porque no necesitó fabricar un arma nuclear para adquirir poder disuasorio. Le bastó con controlar un chokepoint vital y mostrar capacidad de castigo contra bases estadounidenses y aliados regionales. Eso cambió todo el equilibrio de la negociación.

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La economía y sus grietas. Mientras la guerra seguía, el mundo empezó a consumir reservas estratégicas a una velocidad preocupante. Estados Unidos drenaba su denominada Strategic Petroleum Reserve hasta niveles no vistos desde 1983, Japón y Corea del Sur veían reducirse sus inventarios y Europa comenzaba a tensar sus cadenas de suministro de combustibles refinados.

Es verdad que no había todavía colapso, pero sí señales claras de fragilidad y de estar acercándonos a líneas rojas. Dicho de otra forma, el mercado seguía funcionando gracias a esos “amortiguadores”, pero todos sabían que eran finitos. Porque la guerra podía continuar, pero la energía barata no.

El acuerdo que delata la prioridad. Y entonces ha llegado el pacto impensable cuando Estados Unidos lanzó su campaña de bombardeos. Sesenta días de alto el fuego, reapertura gradual de Ormuz, retirada del bloqueo naval estadounidense y permiso temporal para que Irán vuelva a vender petróleo.

La secuencia es reveladora: antes de resolver el programa nuclear, Washington ha resuelto primero el flujo energético. Después vendrán las conversaciones sobre el uranio, si es que las hay, la supervisión de la International Atomic Energy Agency y las posibles fases de alivio de sanciones. Es decir: la cuestión nuclear sigue siendo importante sobre el papel, pero ya no era la urgencia estratégica que dictaba el reloj.

Una paz imperfecta, pero necesaria. Qué duda cabe, el acuerdo no cierra la herida. Benjamin Netanyahu sigue golpeando a Hezbollah día sí y día también, y el frente libanés puede volver a encenderlo todo. Irán mantiene su régimen, su influencia regional y buena parte de su capacidad de negociación. Pero la guerra ha dejado una conclusión brutalmente clara: cuando la estabilidad del sistema energético mundial empezó a tambalearse, Washington rebajó sus máximos a mínimos.

Al final, la “bomba” era el argumento político, el petróleo era el problema real. Y cuando el crudo empezó a agotarse, la paz dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad imperativa.

Imagen | Google Earth, US Navy

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