Creíamos que el MacBook Neo era el ordenador asequible perfecto. AMD afirma que tiene un problema gordo: los juegos

El MacBook Neo ha sido todo un misil en la línea de flotación del mercado de los portátiles "asequibles" con Windows. Nuestro análisis confirmó nuestras expectativas y pudimos comprobar que estamos ante un equipo más que solvente y con una relación precio/prestaciones sobresaliente. Sin embargo, no es perfecto, y su talón de Aquiles está en un ámbito concreto: los videojuegos.

AMD contraataca. La empresa ha lanzado una agresiva campaña publicitaria con un mensaje contundente: "La competencia hace sacrificios. Tú no tienes que hacerlos", para luego centrarse en cómo el equipo de Apple flaquea en un apartado que es importante para un sector notable de usuarios:

"Aunque 15 de los 20 juegos top de PC no corren en el MacBook Neo de forma nativa, los sistemas de AMD te dan acceso a una biblioteca masiva de juegos a lo largo de Steam, Epic Games Store y PC Game Pass".

Las odiosas comparaciones. En esa campaña AMD compara el HP Omnibook X Flip con un AMD Ryzen 5 220 con el MacBook Neo de Apple. Presume de sus 512 GB de SSD (256 GB en el modelo de Apple señalado, auque hay versión de 512 GB), de su pantalla táctil y de sus mayores opciones de conectividad.

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Cuidado con el mensaje de AMD. Como señalan en Tom's Hardware, ese chip de AMD no es nuevo, sino que se trata de una versión derivada del 8540U que está acompañado de una GPU integrada Radeon 740M. Es un chip modesto que puede correr títulos como GTA V a 100 FPS en calidad baja, pero Hellblade 2 corre a 8 FPS y Alan Wake 2 corre a 11 FPS. Así que puede que efectivamente sea capaz de ejecutar esos videojuegos, pero no está claro que sean realmente "jugables".

Una cosa es cierta: el MacBook Neo no es para jugar. En realidad Apple no enfoca su MacBook Neo para gamers, porque sabe que aunque el A18 Pro es un SoC realmente destacable, no está pensado para ese sector. La empresa cuenta con su Metal API para poder ejecutar juegos e incluso es posible disfrutar de algunos nativos con cierta alegría, pero si lo que quieres es jugar (sobre todo, con títulos top de PC), el MacBook Neo no es tu equipo.

La guerra del portátil para estudiantes. Este contraataque de AMD es esperable: la compañía sin duda se ha visto afectada por el enorme éxito del MacBook Neo, y está tratando de demostrar que sus propuestas son igual de válidas o incluso mejores. Aquí está en juego el jugoso nicho de los portátiles para estudiantes: si convences a un joven de optar por un MacBook Neo, es probable que acabe atrapado en el ecosistema de Apple (si no lo estaba ya).

Intel también reacciona. La respuesta de Intel a los MacBook Neo no ha sido una campaña publicitaria, sino algo mucho más tangible. La empresa ha anunciado su plataforma Wildcat Lake, chips fabricados con fotolitografía 18A que a priori son hasta un 21% más potentes que los A18 Pro. Equipos como el Chuwi Unibook (desde 449 dólares) son mejores al menos con la hoja de especificaciones en la mano, pero su rendimiento real es por ahora una incógnita y habrá que esperar a análisis independientes.

Vienen más opciones. La feria Computex que se celebró hace dos semanas también dejó claro que otros fabricantes van a intentar aprovechar este momento de incertidumbre para colar sus propuestas. Qualcomm lanzó sus Snapdragon C y Nvidia hizo algo similar con sus RTX Spark (veremos los precios). Lo que está claro es que el lanzamiento del MacBook Neo ha despertado a un segmento que se había acomodado, y eso es bueno: habrá mucha competencia y, sobre todo, muchas opciones.

En Xataka | Apple está vendiendo tantos, pero tantísimos MacBook Neo que corre el riesgo de no poder fabricar más