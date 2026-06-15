Apple tiene a Siri. Huawei tiene a un ejército de agentes en HarmonyOS 7

Las intenciones de Huawei con HarmonyOS son claras: no necesitar a absolutamente nadie para lograr un software de calidad en su ecosistema de producto. En el marco de su conferencia anual para desarrolladores, Huawei ha hecho oficial HarmonyOS 7, la que será la próxima actualización de su sistema operativo.

Richard Yu dejó claro en la conferencia que esta nueva versión estará centrada en los agentes de IA, una intención en la línea de lo que Google y Apple están intentando.

La era de los agentes. La IA agéntica es la palabra de moda, pero conviene revisar el término antes de entender qué ha querido hacer Huawei con la nueva versión de HarmonyOS. Un agente de IA en un sistema desarrollado para percibir su entorno y tomar decisiones automáticas utilizando modelos de IA.

Básicamente, se desplaza el foco de uso: dejamos de ser nosotros los que tenemos que buscar de forma activa la solución de IA para que esta pase a realizar tareas para nosotros de forma autónoma.

Hasta 2.000. Richard Yu ha presumido de que la próxima versión de HarmonyOS permitirá a Celia (la Siri de Huawei) podrá conectarse con más de 2.000 agentes especializados. Los números son algo ambiguos, ya que esta es la capacidad del sistema, no una traducción de que de forma inmediata HarmonyOS esté conectado a 2.000 agentes.

Dicho de otra forma, el sistema permitirá a Celia realizar decenas de tareas por sí misma (con nuestro permiso). Por ejemplo, durante la presentación, Huawei mostró cómo el sistema puede generar planes de entrenamiento personalizados utilizando nuestra información de la app de salud, todo de forma local. Puede también localizar archivos del móvil para enviarlos a un tercero con una orden de voz: el agente se podrá conectar a apps compatibles para que Celia ejecute la orden.

Qué más hay nuevo. Durante años, iOS ha sido la referencia en seguridad. Android redobló esfuerzos con su versión 17, la más segura hasta la fecha, y HarmonyOS 7 ha querido coger el testigo. La nueva versión bloqueará de forma automática SMS sospechosos de fraude, monitorizará transferencias bancarias que se hagan al extranjero (de momento, en apps de banca china), y analizará en tiempo real deepfakes mediante IA.

A esto se le suma un aumento de rendimiento del 15% respecto a la versión anterior, prometiendo que el consumo energético se ha reducido, sin animarse a dar porcentajes por aquí.

La hoja de ruta. El plan de Huawei con HarmonyOS 7 no es el de lanzar tan solo una actualización de su ROM. El objetivo comercial de Huawei es dar vida a móviles, ordenadores, tablets, e incluso adaptar estas iteraciones a coches.

Se espera que la nueva versión empiece a aterrizar en dispositivos chinos en el mes de octubre, y que algunas de estas funciones (no todas, ya que buena parte de estas integraciones están pensadas para apps chinas) lleguen al resto del mundo posteriormente.

Imagen | Xataka

En Xataka | Huawei FreeBuds Pro 5, análisis: su cancelación de ruido solo se puede definir con dos palabras y son "magia negra"



