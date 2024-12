'Mufasa: El Rey León' aspiraba a reinar en la taquilla de Navidad, pero no contaba con un rival inesperado: Sonic

Se le atragantó el tramo final del año a Disney con una apuesta que parecía francamente segura: 'Mufasa', la precuela de 'El rey león', ha quedado por debajo de las previsiones de taquilla debido al arrollador paso del infalible Sonic. En su tercera película, el erizo ha arrollado al felino gigante casi duplicando su recaudación, y convirtiéndose así en el éxito indiscutible de las Navidades.

León contra erizo. Nada menos que 62 millones de dólares ha recaudado en Estados Unidos la tercera película de Sonic, sobrepasando las expectativas iniciales que predecían una cantidad entre 55 y 60 millones de dólares. Queda así en un punto intermedio entre las recaudaciones iniciales de la primera (58 millones) y la segunda (72 millones). Mientras tanto, 'Mufasa' no ha alcanzado las previsiones de 50 millones, rascando apenas 35.

Problemas en la selva. No es el mejor resultado para una entrega que ha costado más de 200 millones de dólares, a los que se pueden sumar unos más que probables 100 millones extra en concepto de marketing y promoción. Está lejos de poder considerarse un fracaso, y posiblemente en Disney esperan que la película permanezca en los cines el tiempo suficiente como para convertirse en un éxito (un recorrido habitual en el cine navideño: Variety recuerda el caso de 'Wonka', que arrancó con unos discretos 39 millones y acabó llegando a los 850 de recaudación en todo el mundo). 'Mufasa', en el mercado internacional, ha alcanzado los 87,2 millones, también por debajo de las previsiones, pero sumando unos robustos 122,2 millones totales de recaudación.

La cuestión de los remakes. Aunque de un pinchazo como este no conviene extraer un síntoma para toda la industria, sí podemos intuir que quizás la hasta ahora infalible fórmula del remake en imagen real de clásicos del pasado empieza a desinflarse. De acuerdo: 'El rey león y 'La bella y la bestia' fueron éxitos arrolladores, con más de mil millones de recaudación, pero apuestas recientes como 'Mulan', 'Dumbo' o 'La Sirenita' no han funcionado tan bien. 'Pinocho', de hecho, ni siquiera llegó a salas. Disney no desfallece, y veremos remakes de 'Lilo & Stitch', 'Vaiana' y 'Enredados', que sin duda determinarán el futuro de la fórmula.

Las secuelas no desfallecen. Pero no pensemos que este pinchazo hace que se tambalee todo el sistema de explotación de secuelas, remakes y productos derivados que sostiene Hollywood, tal y como explicamos hace unos días, de forma preocupante. 'Sonic 3', al fin y al cabo, es una secuela, y si nos vamos a las 10 películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos, siete son secuelas o productos pertenecientes a franquicias: 'Sonic 3', 'Mufasa', 'Wicked', 'Vaiana 2', 'Gladiator II', 'Kraven el cazador' y 'El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim'. Es 'Mufasa' la que ha rendido por debajo de las expectativas, pero el panorama general sigue adoleciendo de la falta de productos originales de siempre.

Buenas noticias para Sonic. Quien tiene motivos para alegrarse, sin duda, es Paramount y sus 'Sonic': en solo cinco años el personaje generado tres secuelas y una serie de televisión, y la propiedad no da, de momentos, visos de agotamiento. Se trata de una de las franquicias más rentables de los últimos tiempos, que no solo tiene tentáculos muy robustos en otros medios, como los videojuegos (donde siguen saliendo tanto recuperaciones de los clásicos de la mascota de Sega como nuevas y muy populares iteraciones), sino que posee un lore rico y extenso que permite generar nuevos personajes sin descanso (para la cuarta, ya hay presencias confirmadas: los robóticos Metal Sonics y la primera fémina del equipo, Amy Rose). Vamos, que tenemos Sonic para rato.

Cabecera | Disney / Paramount

En Xataka | En la era del streaming no existen los fracasos de taquilla: 'Red One' y la última 'El Señor de los Anillos' lo han dejado claro