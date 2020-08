El salto mortal de 'Mulan' en Disney+ no está en saltarse las salas, sino en cobrar 29'99 dólares por verla y conseguir que sea rentable

Finalmente, Disney ha cedido. Junto con 'Tenet' y 'Wonder Woman 1984', su versión en imagen real de 'Mulan', ya más simbólicamente que de forma efectiva, era el último blockbuster que quedaba resistiendo a la desintegración (esperemos que con posibilidad de marcha atrás) del circuito de salas en 2020. Warner ya anunció que 'Tenet' se estrenaría en una especie de formato mixto cuyos detalles están por aclarar. Y ahora Disney comunica que 'Mulan' pasará directamente a verse en Disney+, salvo donde no haya llegado, a territorios importantes como Rusia, China o Corea. A un precio de 29,99 dólares, más la suscripción a Disney+.

Es un precio ciertamente desorbitado para las cantidades a las que estamos acostumbrados: la propia plataforma Disney+ cuesta 6,99 euros al mes, y pone a disposición del espectador un catálogo de cientos de producciones de la compañía. Pero una sencilla suma permite poner las cosas en su justo contexto: el público al que se dirige la película no es el de los cinéfilos solitarios, sino las familias que van en tropel al cine, entre 6 y 9 euros la entrada. Una pareja con un par de niños y los cubos de palomitas correspondientes no solo alcanzan, sino que pueden llegar a doblar ese precio.

Otra cuestión más peliaguda es si 'Mulan' es una película familiar Disney al uso. Antes de la llegada de la pandemia, el estudio insistió acerca de cómo esta película suponía un giro con respecto a sus anteriores remakes en imagen real: más adulta, eliminando canciones y elementos fantásticos, y aunque sin llegar a los extremos de una película de Kurosawa, estamos antes una aventura de acción en la China clásica. Es de esperar coreografías de combate y cierta violencia, por muy suavizada que esté. Lejos del potencial revientataquillas de una nueva entrega de 'Frozen'.

A todo esto se suma la tradición de Disney de dotar de un halo de exclusividad a sus lanzamientos para el mercado doméstico con precios inusualmente altos. Ya en los tiempos del VHS, cuando la compañía no la tenía todas consigo en términos de si era buena idea sustituir los reestrenos en salas por la posibilidad de que los fans tuvieran las películas para siempre, las cintas alcanzaban un precio de casi cuatro mil pesetas (unos 25 euros), cuando el resto de las distribuidoras las lanzaban a la mitad o menos. Hasta hace muy poco, los precios de los DVDs de la compañía también doblaba los de de sus competidoras.

Dejando aparte tradiciones arraigadas en Disney, el efecto que se busca está claro, y que en el caso de los lanzamientos domésticos se suma al consabido y ya superado "Disponible por tiempo limitado": dotar a las películas de cierto halo de exclusividad, de evento que trasciende las decenas de estrenos que llegan cada semana a las plataformas de streaming. 'Mulan', parece decir Disney, no es una película más para un fin de semana tonto.

Las cuentas de Disney

La cuestión es si aún con todo las cuentas le pueden salir a Disney. 'Mulan' llega a Disney+ el 4 de septiembre, el mismo fin de semana que ha escogido Warner para 'Tenet'. Tradicionalmente es una fecha floja para estrenos importantes, ya que hay poca afluencia a los cines al ser Labor Day en Estados Unidos, cerrando las vacaciones de verano. No estamos en tiempos normales, no obstante, y hace unos días las cadenas de cines de Estados Unidos veían venir el apocalipsis porque Universal se planteaba reducir la ventana de exhibición en salas a 17 días. Probablemente hoy lo echen de menos.

Bob Chapek, CEO de Disney, afirma que este estreno es tanto una oportunidad de llevar la película a gente que no puede ir a las salas, "y potenciar el valor y atractivo de la suscripción a Disney+ con este contenido". Chapek reconoce que el resultado del experimento es incierto, pero que permitirá "aprender de ello y ver qué pasa no solo con el número de suscriptores a la plataforma, sino también con el número de transacciones" para ver esta película de pago en concreto.

Aunque siempre nos movemos en conjeturas, la más usual en torno a 'Mulan' es que la película ha costado 200 millones de dólares, que pueden fácilmente haber ascendido a los 300, por declaraciones que se dejaron oir durante el rodaje de la película. La cantidad que hay que sumar en términos de marketing y promoción ronda los 150 millones de dólares, una cantidad que quizás sea algo más modesta en esta ocasión: tengamos en cuenta que buena parte de la misma tendrá lugar por vías de comunicación que ya posee Disney, como sus canales de streaming.

Aún así, los retrasos que se han ido acumulando (y que según lo cálculos de medios especializados, cargan en los gastos entre 200.000 y 400.000 dólares con cada nuevo retraso) desde la fecha inicialmente prevista de estreno han incrementado la cifra hasta probablemente disparar las previsiones. Ahora se cree que Disney tiene que ingresar 500 millones de dólares para que 'Mulan' sea rentable.

No es una cifra despreciable, pero hay que tener en cuenta que cada uno de los céntimos de esos 29,99 dólares que costará el acceso al visionado van directamente a las arcas de Disney, porque no hay intermediarios. En su última reunión, Disney ha hablado de en torno a los 60 millones de usuarios en Disney+. Si solo la mitad de esos suscriptores compran la película (y de nuevo debemos incidir en cuál es el perfil del público de la plataforma: no cinéfilos ni usuarios al estilo de los de Netflix, sino familias especialmente afines a un contenido como 'Mulan'), la recaudación se acercaría a los mil millones de dólares, el doble de lo que necesita para ser rentable.

En resumen, es un desafío imponente el que Disney tiene ante sí, pero no no es imposible que emerja victoriosa de él. Con los experimentos recientes de estrenar directamente en su plataforma 'Artemis Fowl' (con resultados poco memorables) y 'Hamilton' (todo lo contrario: esta filmación de la obra de Lin-Manuel Miranda la ha devuelto al núcleo de la conversación cultural), la llegada de 'Mulan' supone un paso más. ¿Está aún por llegar la era de los blockbusters directos a streaming?