Trailer de 'Wonder Woman 1984': Gal Gadot se empapa del espíritu de los años 80 en la nueva aventura de la heroína de DC

Un espectacular teaser que compartió Gal Gadot a través de su cuenta de Twitter fue el aperitivo para este trailer que llega a nuestras pantallas directamente desde la convención CCXP de Brasil. En él, Gadot retoma el papel de su contundente debut en el cine superheroico DC en 2017, cuando la casa aún tenía intenciones de construir un universo compartido a imagen y semejanza de Marvel.

Esta vez, y con una ambientación ochentera que esperemos que no se convierta en un recurso de nostalgia fácil (recordemos que algunas etapas míticas en los comics de la amazona son de esa década, como la de Greg Potter y George Perez), Wonder Woman desvela algunos poderes que no conocíamos, como el de cabalgar entre rayos de una tormenta con la ayuda de su lazo, una diadema-boomerang o la armadura dorada que ya habíamos visto en imágenes promocionales -y en la continuidad de los comics desde 1999, en la colección de la amazona-. Estéticamente y en lo que respecta a la acción, la película parece fiel a la propuesta de Patty Jenkins de la primera entrega.

La gran novedad de esta entrega es, cómo no, una nueva villana, Cheetah, una némesis felina que se enfrenta a Wonder Woman desde sus primeras aventuras de los años cuarenta, y que aquí interpreta Kristen Wiig, a la que aún no vemos embutida en ningún tipo de disfraz. Junto a ella, viejos conocidos de la primera película, como Chris Pine (Steve Trevor) y Robin Wright (Antíope, que no aparece en el trailer). La otra gran novedad en el reparto es Pedro Pascal como Max Lord, un hombre de negocios que ya iba a ser el villano principal en la no producida 'Justice League: Mortal'. No sería de extrañar que aquí se revelara como la auténtica némesis de Wonder Woman

Lo que sí parece tener esta nueva entrega es más de ese tono despreocupado y luminoso que hizo destacar a la primera entrega entre la asfixiante oscuridad de las propuestas de Zack Snyder para DC, y que aquí está más en conosnancia con los recientes bombazos de taquilla de DC 'Aquaman' y '¡Shazam!'. Habrá que esperar a junio de 2020 para comprobar si sigue la racha de éxitos para DC.