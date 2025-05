El imperio de las powerbanks de alquiler por todas partes: la solución china que no debería tardar en llegar a España

En cualquier rincón de China —un restaurante, la recepción de un hotel, cada planta de ese mismo hotel, una estación de metro, una tienda de barrio— es imposible no tropezar con una caja llena de powerbanks.

Están en todas partes y funcionan con simplicidad: escaneas un código QR con WeChat o Alipay, una batería externa se libera, y puedes llevártela para cargar tu móvil en cualquier parte.

Ni siquiera hace falta devolverla en el mismo sitio: basta encontrar otra estación del mismo proveedor, cosa fácil cuando hay literalmente miles desplegadas en las ciudades.

88 powerbanks en la estación de tren de Wuhu. Imagen: Xataka.

Detrás de este pequeño milagro logístico están empresas como Meituan, Energy Monster, Xiaodian, Jiedian o Soudian. Empresas que no solo operan redes de alquiler de baterías portátiles, sino que también han creado una infraestructura casi invisible, perfectamente adaptada a la dependencia móvil de la vida moderna china.

El precio es tan modesto como el servicio es ubicuo: suele rondar entre 1 y 8 yuanes la hora (de 0,12 a 1 euro), con un tope diario que rara vez supera los 50 yuanes (unos 6,5 euros), especialmente en zonas de alto tránsito.

Algunas empresas requieren un depósito reembolsable, que oscila entre 50 y 200 yuanes (de 6 a 24 euros), aunque muchas plataformas han eliminado este requisito para sus usuarios verificados.

Haz como nosotros en este viaje y mantente conectado sea cual sea tu destino. Navega siempre a alta velocidad y con datos ilimitados con la eSIM de Holafly y olvídate de desagradables sorpresas en la factura. Fácil de instalar, conservando tu tarjeta SIM física para recibir llamadas y sin cargos de roaming. ¡Y con un 5 % de descuento! Consejo ofrecido por la marca

¿Y si alguien decide no devolver la batería? Nada dramático, pero tampoco sale gratis. En la mayoría de servicios, como Volt+, si la batería no se devuelve en 48 horas, se cobra automáticamente un importe que suele rondar los 99 yuanes (unos 12 euros) a través de la cuenta vinculada.

Así, el alquiler se convierte de facto en una compra forzada: te quedas la powerbank, y ellos te cobran por ella. Además, la penalización puede variar si se devuelve en otra ciudad diferente a la del alquiler, o si la batería se devuelve dañada.

12 powerbanks en un hotel que tenía la misma caja en sus 33 plantas. Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

8 powerbanks junto a la caja registradora de un restaurante. Imagen: Xataka.

Otro par de cajas de distintas empresas proveedoras en otro restaurante. Imagen: Xataka.

Otra gran reserva de powerbanks en Shanghai. Imagen: Xataka.

Imagen: Xataka.

En la estación de tren de Shanghai. Imagen: Xataka.

Este ecosistema no es solo útil para el usuario. Los comercios que alojan las estaciones reciben una pequeña comisión por cada alquiler, además de aumentar el flujo de clientes, algo que ya hemos visto en España con las tiendas de barrio convertidas en puntos de recogida de paquetes. Se ha convertido en una nueva capa de servicios urbanos.

El paralelismo con España resulta inevitable. En nuestro país, la implantación del DNI digital este año, la progresiva desaparición de las tarjetas físicas —de pago, de fidelización, incluso del carné de conducir— dibujan un escenario en el que el móvil no solo es accesorio, sino núcleo de nuestra identidad operativa. Ya no se trata de no poder llamar o enviar un mensaje: quedarse sin batería si nos acostumbramos a dejar la cartera en casa es no poder pagar por nada, no poder subir a un tren, no poder acreditarse ante una autoridad.

Así como China ha convertido el alquiler de baterías en una necesidad trivializada, España parece abocada a integrar infraestructuras similares si quiere sostener su transición hacia una vida 100% móvil. Y sería lógico pensar que no tardaremos en ver estaciones de powerbanks en cafeterías, gimnasios, bares o eventos deportivos bajo un modelo de micropago asequible. Hace años hablamos con una empresa belga que proponía esto mismo, pero no ha tenido tanto recorrido.

Un futuro sin carteras físicas implica un riesgo nuevo, mucho más mundano: quedarse sin batería no será una condena a la ilocalización o al aburrimiento, sino un colapso personal. Y como en tantas otras cosas, China ya nos lleva unos cuantos cargadores de ventaja.

En Xataka | Hemos visitado el mercado de falsificaciones de Shenzhen: China está a otro nivel cuando se trata de copiar otros productos

Imagen destacada | Xataka