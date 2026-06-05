MrBeast, sobre su fortuna: "Tengo la cuenta en números rojos, pido prestado dinero, ese es el nivel de poco dinero que tengo"

Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, tiene 27 años, más de 600 millones de seguidores y una empresa con una valoración cercana a los 5.000 millones de dólares, según Fortune.

Pese a todo eso, y tal y como él mismo reconoció en una reciente entrevista para The Wall Street Journal, el millonario youtuber asegura que "tengo dinero en negativo ahora mismo. Pido prestado. Todos los que ven este vídeo tienen más dinero que yo en su cuenta bancaria". Según MrBeast, no tiene dinero ni para ir al McDonald's. Suena a broma teniendo en cuenta que gasta varios millones de dólares en cada uno de sus vídeos, pero no lo es del todo.

Tener miles de millones no es lo mismo que tener dinero. Lo primero que hay que entender es que el "patrimonio" de Donaldson no es una cifra en su cuenta corriente. Según Celebrity Net Worth la fortuna de MrBeast rondaría los 2.600 millones de dólares en 2026, pero casi todo viene de su participación en Beast Industries, su holding empresarial. Tiene algo más de la mitad de una empresa que vale 5.000 millones sobre el papel. Pero eso son acciones, no efectivo.

Cuando alguien dice que Elon Musk o Jeff Bezos son los más ricos del mundo, habla del valor de su patrimonio, entre las que se encuentran sus acciones en Tesla, SpaceX o Amazon. Si vendieran toda su participación de golpe, el precio de esas acciones se hundiría. Por eso no venden. Y por eso tampoco necesitan hacerlo para pagar sus mansiones, sus caprichos o sus vacaciones.

Por qué pedir prestado sale más barato que vender. Aquí viene lo que MrBeast no cuenta en la entrevista, pero que es lo verdaderamente importante en esta jugada de trilero verbal. Cada vez que alguien vende acciones y obtiene una ganancia con ellas, paga impuestos por esa diferencia. Es la llamada plusvalía.

En EEUU, este impuesto puede llegar al 20% o más del beneficio. Si tienes acciones que valen 100 millones y las compraste por 10, venderlas te supone una factura enorme solo en impuestos. Por eso, los millonarios solo utilizan este recurso cuando necesitan desbloquear ese efectivo para hacer nuevas inversiones, no para "sus gastos".

La otra opción es usar esas acciones como aval para pedir un préstamo. El dinero prestado no tributa porque es deuda no un ingreso. Los bancos ofrecen a sus clientes más ricos tipos de interés muy bajos a cambio de tener esas acciones como garantía. Los dividendos o el propio crecimiento de la empresa pagan el préstamo poco a poco. La deuda se renueva cada cierto tiempo, pero los impuestos sobre ese dinero nunca llegan.

"Compra, pide prestado, muere": el truco con nombre propio. Esta forma de gestionar el dinero tiene hasta nombre: buy, borrow, die (compra, pide prestado, muere). Compras activos o fundas empresas, pides dinero prestado usando esos activos como aval para vivir sin venderlos, y cuando mueres los herederos reciben las acciones valoradas al precio de ese momento. Los años de ganancias acumuladas ya no cuentan para el cálculo fiscal. El Senado de EEUU lleva años intentando cerrar este agujero tributario sin demasiado éxito.

El truco del sueldo simbólico de un dólar o del mínimo permitido por ley que usan algunos CEO funciona igual. Steve Jobs lo hacía. Larry Ellison también. Estos millonarios apenas reciben ingresos en concepto de salario por su trabajo pero, en realidad, el valor de sus paquetes de acciones sube cada año y ese dinero no pasa por el fisco hasta que las venden.

El relato de "no soy tan rico" y para qué sirve. Lo curioso del caso MrBeast no es la estrategia financiera que usa, que es la misma que llevan décadas usando las grandes fortunas. Lo curioso es que la cuente en público como si fuera una confesión. "Todo el mundo tiene más dinero que yo en su cuenta", recogía Fortune. En junio de 2025 escribió en su perfil de X que le había pedido dinero a su madre para pagar su boda. Se presenta como alguien con una empresa de 5.000 millones que pide dinero prestado a su madre.

Estas declaraciones sirven para un objetivo muy concreto: darle la apariencia de una persona normal que reinvierte todo lo que gana y vive sin lujos y con lo justo. Este mensaje funciona bien cuando tienes delante a una audiencia joven que puede verse reflejada, y quita el foco del dato real: que sus acciones en Beast Industries valen más de 2.600 millones y le dan acceso a un crédito barato en cualquier banco del mundo al que ninguno de sus seguidores podría aspirar.

Qué mide de verdad la riqueza de alguien así. La verdadera cifra útil que mide su riqueza no es su saldo bancario ni su sueldo. En realidad, la base de todo son sus activos: qué parte de Beast Industries tiene, cuánto vale Feastables, qué generó el acuerdo con Amazon por Beast Games. Su empresa facturó cerca de 500 millones en 2024 y esperaba llegar a 900 millones en 2025.

Con ese respaldo, Donaldson puede vivir, viajar y gastar 250 millones al año en la producción de sus vídeos sin tocar sus participaciones en Beast Industries. Los bancos le prestan encantados el dinero que necesite porque tiene el mejor aval posible: una empresa que cada día vale más.

El hecho de que su cuenta corriente esté en números rojos es una estrategia financiera, no un problema real como supone para el resto de la humanidad que se queda fuera de ese 1,1% de ultrarricos.

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Imagen | Feastables