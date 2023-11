A Bill Gates le sale un competidor filantrópico inesperado: MrBeast consigue agua limpia a 500.000 personas en África

MrBeast es uno de los youtubers más populares y eso le reporta importantes beneficios económicos. Según el portal Celebrity Net Worth, Jimmy Donaldson, como se llama en realidad, acaudala una fortuna aproximada de 100 millones de dólares, y recibe unos beneficios de entre 3 y 5 millones de dólares con sus vídeos y actividades online.

Sin embargo, si algo caracteriza a MrBeast es no tener un excesivo apego por el dinero, como demuestran algunas de sus iniciativas en el pasado, cuando compró un barrio entero para que sus empleados pudieran vivir en él, o regalar 50.000 dólares entre los espectadores de sus vídeos. Eso no lo coloca a la altura de otros millonarios filantrópicos como Bill Gates, pero en uno de sus últimos vídeos el creador de contenidos ha subido la apuesta y se ha ido a África a aportar su granito de arena contra la pertinaz sequía crónica que sufre el continente.

Dar de beber al sediento. En uno de sus últimos vídeos MrBeast ha vuelto a sorprender a sus seguidores desembarcando en África para cambiar la vida de más de medio millón de personas en Kenia, Camerún, Somalia, Uganda y Zimbabue. El motivo principal del vídeo es financiar la creación de más de 100 pozos de agua potable y limpia en distintas aldeas de esos países, creando las infraestructuras necesarias para que la población no consuma el agua de los ríos contaminados.

Estas aguas son el caldo de cultivo de patógenos que causan fiebre tifoidea y diarrea, que cada año causan la muerte de miles de personas en países del África oriental. Además, de por motivos sanitarios, estos nuevos pozos evitan que los habitantes de estas aldeas tengan que recorrer largas distancias a diario para recoger algo de agua potable, con lo que pueden dedicar ese tiempo a formarse o trabajar.

"Muchos piensan que para tener este gran impacto es necesario tener recursos y financiación de un gran gobierno, pero no es cierto resolver este gran problema es posible" asegura el popular youtuber en el vídeo.

Alineado con Bill Gates por el agua. MrBeast comparte el mismo punto de vista con respecto a la importancia de la salubridad del agua con Bill Gates, quien tuvo en esta causa una de las motivaciones más potentes para dar los primeros pasos con la Fundación Bill y Melinda Gates, a la cual planea donar toda su fortuna.

“Mi pasión por el tema [del agua] se remonta 25 años atrás, a enero de 1997, cuando Melinda y yo leíamos un artículo en The New York Times firmado por Nicholas Kristof. En él aseguraba que la diarrea mataba a 3,1 millones de personas cada año, en su mayoría, niños” declara el fundador de Microsoft en su libro Cómo evitar la próxima pandemia.

Filantropía directa. Al contrario que Bill Gates, el youtuber no invierte en innovaciones de terceros para buscar el desarrollo y bienestar de las comunidades a medio o largo plazo como hace Gates, sino que prefiere meterse en harina y actuar por sí mismo proporcionando lo que necesitan las personas afectadas.

Para ello ha creado Beast Philantropy, un canal paralelo dedicado a causas filantrópicas en el que todos los beneficios se reinvierten en nuevas causas.

Bienestar humano según occidente. MrBeast no solo ha ido a África a mejorar las condiciones de vida de las personas, también ha llegado cargado de ordenadores, mesas, bicicletas y otros recursos para alegrar la vida a los niños de la zona y mejorar su nivel educativo.

Por lo general, las acciones filantrópicas del youtuber son bien recibidas por la mayoría de su legión de fans. Sin embargo, hay voces que critican estas iniciativas de blanqueamiento filantrópico por aplicar una visión paternalista de “salvador blanco”. Los más críticos aseguran que se aplica un concepto de lo que implica el bienestar o la calidad educativa desde el punto de vista de los occidentales que, en contrapartida, choca con la realidad de las verdaderas necesidades de la población de África.

El caso One Laptop Per Child. Uno de los casos más sonados de esta visión de “salvador blanco” es el proyecto One Laptop Per Child impulsado por Nicholas Negroponte, que proponía llevar un portátil asequible a cada niño de África para mejorar su formación y contribuir al desarrollo del continente. Pese a que la iniciativa era muy honorable, no se tuvo en cuenta la realidad de la población africana y terminó fracasando.

No tener en cuenta que el acceso a internet o a una infraestructura eléctrica básica con la que cargar los portátiles es habitual en muchas aldeas de África, o que el personal docente no tenía los conocimientos mínimos para enseñar a sus alumnos a programar, o ni siquiera a usar los ordenadores de forma adecuada fueron los principales motivos de su fracaso. La idea partió de unas condiciones de vida occidental que no se dan en África.

Imagen | MrBeast (@mrbeast)