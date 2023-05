Hay youtubers con tanto dinero que están comprando un vecindario para sus trabajadores. MrBeast es el primero

MrBeast es uno de los mayores creadores de contenido y youtubers del mundo. Y eso le ha granjeado una fama y una fortuna absolutamente colosales. Tanto, que es conocido por "regalar" dinero y hacer vídeos donde realiza actos de generosidad extremos, muchos relacionados con la compraventa de viviendas, ese monstruo en el armario de los estadounidenses. Entre otros: darle una casa totalmente nueva a un amigo suyo, destruir la de su hermano por diversión y comprarle luego otra nueva o vender la suya propia por 1 dólar.

Ahora, la nueva hazaña de Jimmy Donaldson, la persona real detrás de MrBeast, es comprar un vecindario que proporcione viviendas para él, su familia y amigos. Y eso ha causado todo un revuelo en Internet.

Tal y como se cuenta en este artículo de Curbed, MrBeast, que ganó 54 millones el año pasado, ha estado comprando poco a poco todas las casas conectadas a un callejón sin salida a las afueras de su ciudad natal, Greenville, en Carolina del Norte (EEUU). Estas viviendas irían destinadas a su familia, sus amigos (que le acompañan en la mayoría de vídeos) y sus empleados. Donaldson tiene 60 trabajadores a tiempo completo y está construyendo tres centros de producción en Greenville. ¿Su objetivo? Convertir la ciudad en "un imán para los creadores de contenido en medios digitales".

Sí, MrBeast está creando un vecindario MrBeast.

Pero antes de meternos en barrena, empecemos por quién es MrBeast. Con 24 años, Jimmy Donaldson es uno de los creadores mejor pagados de YouTube, donde tiene 152 millones de suscriptores, siendo el cuarto canal más grande de la plataforma. Se hizo famoso por vídeos virales de retos como leer cada palabra en el diccionario o contar de 0 a 100,000 durante 40 horas seguidas. Últimamente se ha centrado más en llevar la filantropía al canal o regalar dinero directamente con vídeos como "curando la ceguera de 1.000 personas pagando cirugías oculares".

El valor neto actual de MrBeast rondaría los más de 500 millones de dólares, según Forbes. Sin embargo, dado todo lo que invierte en cada vídeo (montó unos Juegos del Calamar en escala real para otros streamers) y sus organizaciones benéficas, es probable que la mayor parte de su fortuna recaiga en sus activos.

Volviendo a la historia que hoy nos ocupa hoy: MrBeast está comprando un vecindario. Como decíamos antes, lleva años impulsando su estado natal. Y en su visión de empresa decidió que todos sus empleados tuvieran su sede en Greenville en vez de teletrabajar desde otras áreas metropolitanas. Tanto es el compromiso del youtuber con la ciudad que mantiene una amistad con el mismo alcalde: "Esos dólares que está pagando en salarios se quedan en nuestra comunidad".

Sin, embargo, cuando se hizo pública la compra de estas casas, aunque muchos elogiaron la generosidad del youtuber, otros le acusaron de estar creando en realidad una "ciudad empresarial" con poca separación entre el lugar de trabajo y la vida familiar de los empleados. ¿A qué se refieren con ciudad empresarial?

Una comparación poco acertada

Históricamente, una ciudad empresarial era un lugar donde todos, si no la mayoría, de los negocios principales eran propiedad de un solo empleador, esos capitalistas del siglo XIX que construían "ciudades modelo" al lado de sus fábricas para los obreros industriales, velando por condiciones salubres y cierta calidad de vida. El capitalismo paternalista y social.

Normalmente, estos entornos se situaban donde las industrias extractivas (carbón, metal, madera) habían establecido una franquicia de monopolio. Por lo general, estos enclaves estaban aislados de los vecinos y centrados en una gran fábrica de producción. Pero, sobre todo, favorecían un mayor control vital sobre los trabajadores (no eran siervos, pero eran mucho más dependientes).

Aunque muchas acababan convirtiéndose en ciudades y pueblos corrientes a medida que crecían y atraían otras empresas comerciales e infraestructura de servicios y transporte público, tenían una desventaja: si la empresa principal fracasaba, el efecto económico en la ciudad era devastador. Estas ciudades nacían del paternalismo empresarial, una forma de responsabilidad moral en realidad maquillada para hablar del control de los trabajadores por parte de sus empleadores, a los que se buscaba imponer los ideales del jefe.

Ejemplos encontramos muchísimos. En 1903, Milton Hershey fundó la ciudad de Hershey en Derry, Pensilvania. Estaba destinada a que sus trabajadores prosperaran y ofrecía comodidades modernas como electricidad y plomería interior, además de transporte público y educación gratuita para los hijos de los trabajadores. En 1928, Henry Ford convirtió parte de la selva amazónica en una ciudad industrial llamada Fordlândia con tal de hacerse con el caucho que allí había. Se realizaban inspecciones diarias para que los trabajadores del pueblo no consumieran alcohol o tabaco o tuvieran relaciones sexuales.

Entre las críticas a MrBeast por su nueva idea de vecindario, se encuentra también la influencia que podría ejercer sobre su personal si quisiera. Y que el lugar de trabajo y el hogar no se encuentren separados. Algo a lo que respondió el youtuber: "Solo me pueden cancelar por darle a la gente un lugar para vivir sin ataduras. Todos estos tuits de la "ciudad empresarial" no tienen sentido, solo estaba ayudando a algunas personas".

Y algo de razón tiene. Si bien la idea puede parecer algo descabellada, la realidad no es tan salvaje como la pintan ni llega al nivel de Henry Ford. Primero, porque MrBeast hasta el momento ha comprado sólo cinco casas modestas en la misma calle. Y eso poco tiene que ver con derribar un bosque o crear una ciudad industrial junto a los hornos de una fábrica del infierno.

Por otro lado, las casas que está comprando no son exactamente la clase de vivienda que el "paternalismo" empresarial contemplaba, ni se han empleado tácticas de intimidación o chantaje para llevar a cabo el proyecto como se hacía antaño. De hecho, incluso la definición de Merriam-Webster de "ciudad empresarial", aleja ambas ideas aún más: "Una comunidad que depende de una empresa para todos o la mayoría de los servicios o funciones necesarios de la vida de la ciudad (como empleo, vivienda y tiendas)". Aunque MrBeast dispone de varios restaurantes y hamburgueserías en EEUU, la calle que está remodelando no cuenta con ninguno de ellos.

No es la primera vez que el creador de contenido se enfrenta a polémicas por sus labores filantrópicas. En marzo subió un vídeo en el que regalaba 20.000 pares de zapatos a estudiantes sudafricanos con falta de recursos. Muchos se le echaron encima entonces por "beneficiarse de un sistema roto" en lugar de solucionar sus problemas subyacentes para una mejora a largo plazo. El problema que rodea a Donaldson es el mismo que el de cualquier millonario filántropo, como señaló el youtuber Ludwig Ahgren en otro vídeo: "Es parte de la máquina. No va a arreglar el capitalismo, va a operar dentro de él".

