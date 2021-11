Han recreado 'El Juego del Calamar' en YouTube y está arrasando: un enorme premio y cientos de participantes

MrBeast, uno de los youtubers más conocidos de la red, ya avisó hace unas semanas de que estaba pensando en recrear 'El Juego del Calamar' en YouTube. Un proyecto fiel a una de las series más vistas de la historia de Netflix, con 456 participantes y 456.000 dólares en premios.

Apenas 10 minutos después de lanzar el vídeo con la recreación ya se superó el millón de reproducciones y tan solo unas horas después va rumbo a los 25 millones. El presupuesto para este vídeo ha sido de 3,5 millones de dólares, uno de los proyectos más ambiciosos nunca hechos en la plataforma que ya está número 1 en tendencias en YouTube España.

Te advertimos que esta noticia puede contener algún que otro 'spoiler' de las pruebas, así que ojo si no has visto la serie.

Real life Squid Game with 456 people goes live today at 4pm Eastern :) pic.twitter.com/vC7S54AVk0