La "salsa secreta" de Warren Buffett para tener éxito tiene un ingrediente clave: el tiempo

Warren Buffett es uno de los inversores más longevos tanto por edad, ya con 93 años, como por años de experiencia dedicados a la inversión de forma profesional. Lleva seis décadas al frente de Berkshire Hathaway, la compañía de inversiones que fundó con Charlie Munger, fallecido en noviembre de 2023 a los 99 años

El buen olfato de Buffett le han encumbrado hasta los primeros puestos de la lista de milmillonarios de Forbes con una fortuna estimada de 135.400 millones de dólares. Eso hace que muchos de quienes tienen la oportunidad de hablar con él le preguntan cuál es su secreto para tener éxito. Su respuesta: la mayor parte del trabajo lo hace el tiempo.

No invertir en un producto, sino en un negocio

El conocido como el “Oráculo de Omaha” se diferencia del resto de inversores por su estrategia de inversión basada en invertir en modelos de negocio, con características económicas estables y gerentes fiables, más que en productos. Esta filosofía, conocida como inversión en valor, se basa en mantener acciones de alto rendimiento a largo plazo en lugar de operar basándose en fluctuaciones de precios a corto plazo.

Warren lleva décadas como uno de los principales inversores de compañías como American Express, Coca Cola o Apple, y no lo hace porque crea fielmente en los iPhone que cada año lanza la compañía de la manzana, sino porque confía en la visión de negocio de sus directivos.

El tiempo hace la mayor parte del trabajo

Según Morgan Housel, autor del libro ‘La psicología del dinero’, "Todo el éxito financiero de Warren Buffett puede vincularse a la base financiera que construyó en sus años de juventud y en la longevidad que ha mantenido".

En un episodio del podcast de Lewis Howes The School of Greatness, el divulgador financiero Tony Robbins comentaba la conversación que en una ocasión había tenido con Warren Buffett: "Le pregunté a Warren Buffett ¿Qué te hizo el hombre más rico del mundo? Y él me sonrió y me dijo: 'Tres cosas: vivir en Estados Unidos por las grandes oportunidades, tener buenos genes para vivir mucho tiempo y el interés compuesto.'"

El veterano millonario nunca ha ocultado que la base de su fortuna es el interés compuesto. Pero el ingrediente secreto de esa salsa ha sido el tiempo, haciendo que sus inversiones crezcan exponencialmente durante décadas.

Por simplificarlo hasta el extremo, el interés compuesto consiste en invertir una determinada cantidad de dinero, y volver a reinvertir los intereses que se generan. Por poner un ejemplo, imagina que tienes una cuenta en el banco en la que te dan unos intereses del 10% cada mes. El primer mes ingresas 10 euros y al mes siguiente el banco te ingresa los intereses, por lo que ya tienes 11 euros.

Sin embargo, al mes siguiente, los intereses ya no se calculan en base a los 10 euros iniciales, sino a los 11 euros (10 euros de capital + 1 euro de intereses) que tienes. Por tanto, el siguiente ingreso de intereses será de 1,10 euros, sumando un total de 12,1 euros, sin ni siquiera haber tocado el dinero.

Mantén esta progresión durante los sesenta años de carrera de Warren Buffett y comprenderás por qué es una de las pocas personas miembros del club de los 100.000 millones de dólares. Solo es cuestión de tiempo.

En Xataka | Warren Buffett acaba de donar 3.500 millones de dólares de su inmensa fortuna. A Bill Gates, evidentemente

Imagen | Gates Notes