Warren Buffett hizo una inversión perfecta cuando compró su casa en 1958. Él cree que habría ganado más de alquiler

El veterano millonario está considerado como uno de los inversores con mejor olfato de Wall Street y se ha ganado el apodo del Oráculo de Omaha por sus aciertos. En 1958 el inversor compró una casa de cinco dormitorios porque su familia estaba creciendo y ahora le ofrecen 1,44 millones de dólares por ella. Son 44,44 veces más de lo que pagó. Pese a que la compra parece una buena inversión, Buffett afirma que habría ganado más si en lugar de comprarla la hubiera alquilado.

Millonario por sus inversiones a largo plazo. Uno de los rasgos sobre los que se cimentan los 118.000 millones de dólares que atesora en su fortuna, es el de apostar por una rentabilidad a largo plazo para sus inversiones, y su casa es un buen ejemplo de ello. En 1958, los Buffett compraron la casa familiar por 31.400 dólares. Teniendo en cuenta la inflación, hoy sería el equivalente a unos 329.000 dólares.

Si Warren Buffett la pusiera hoy a la venta, el valor aproximado de su casa sería de 1,44 millones, según la valoración de un portal especializado.

La casa familiar de los Buffett. Warren Buffett se casó en 1952 con su primera esposa y madre de sus hijos. En 1956, la familia comenzó a crecer y alquilaron una casa por 175 dólares al mes en Dundee, un tranquilo barrio de Omaha, ciudad natal del millonario. Según publica el Wall Street Journal, la propiedad tiene 306 metros cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño y una amplia zona ajardinada que rodea la casa.

Aunque el millonario siempre ha vivido en esa casa, no es la única vivienda que ha tenido. En 1971 la familia Buffett compró una casa de veraneo en Laguna Beach ( California) por 150.000 dólares, que hoy en día equivalen a 900.000 dólares. Warren afirmó en el Wall Street Journal que no la compró con ánimo inversor. Lo hizo solo porque a su esposa Susan le gustaba la zona. En 2017 se cerró su venta por algo más de 11 millones de dólares.

Una vida vinculado a esa casa. Buffett tiene un vínculo muy especial con su casa. En una carta a los inversores destacó como su tercera mejor inversión. Solo por detrás de sus alianzas de boda. Pese a ser la sexta persona más rica del mundo, Warren Buffett es conocido por sus gustos espartanos y por su dieta poco saludable. Ha vivido en esa casa desde entonces y parece que se encuentra muy a gusto. Esta casa está muy bien, dice Buffett. “Estoy abrigado en invierno, fresco en verano, es cómoda para mí y tengo la oficina a 5 minutos”, dijo en una entrevista en la BBC. “No podría imaginarme tener una casa mejor”.

Interior de la casa de Warren Buffett

Partidario de la propiedad, pero también de la oportunidad. El millonario de Omaha se ha mostrado partidario de la opción de ser propietario de una vivienda frente al alquiler, y así lo reflejó en varias entrevistas. Sin embargo, no niega la evidencia de que, echando la vista atrás y teniendo en cuenta los precios de alquilar de la época, Buffett reconoce que habría ganado mucho más dinero si hubiera alquilado su casa e invertido el resto en acciones.

El nonagenario millonario advierte que comprar una casa puede suponer la ruina de muchas familias, sobre todo en un escenario de tipos de interés disparado y con una oferta de suelo muy limitada, que pone al límite las economías familiares. Un cambio en las condiciones crediticias y la falta de control de la banca puede dejar a quienes invierten en una vivienda muy expuestos a la bancarrota, tal y como sucedió en la crisis de 2008.

El mercado de alquiler no es mucho mejor. No obstante, la situación de los alquileres en los 60 y 70 no son, ni de lejos, los actuales. La escasez de vivienda en los núcleos urbanos hace que crezca la demanda y los precios se disparan. La rentabilidad del mercado de alquiler está cambiando la tendencia principal en España, donde el 70% de la población es propietaria de su casa, mientras que el 30% vive en alquiler. Ahora, en cambio, la tendencia está imponiendo un giro hacia el modelo Build-To-Rent (BTR) que predomina en los países de nuestro entorno y se basa en construir vivienda ya pensando en el alquiler.

Imagen | Joe Braun