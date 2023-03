Cómo saber el precio medio de alquiler en cualquier zona de España con esta web del Gobierno

Vamos a explicarte cómo saber el precio medio de alquiler en cualquier zona y ciudad, algo para lo que vamos a utilizar la web de Índice de alquiler de vivienda creada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Se trata de una web que busca darle más transparencia al mercado del alquiler de vivienda.

Si estás pensando en mudarte a una nueva zona, esta página te permitirá saber cuáles son los precios medios de referencia del alquiler de pisos. Para ello, la página permite consultar precios medios relativos de las secciones censales, distritos, municipios, provincias y comunidades autónomas.

Para hacer esto, la página utiliza fuentes de información tributaria o IRPF, además de datos catastrales, ambos siendo datos que se ofrecen cada año en las declaraciones de la renta. El único problema es que los datos no están siempre actualizados, por lo que no siempre son fiables, y se pueden dejar fuera datos no declarados a la Renta, que según el sindicato de técnicos de Hacienda, pueden ser cerca de un 40% de viviendas alquiladas.

Cómo usar el Índice de alquiler de vivienda

Para utilizar en esta página creada por el Gobierno, tienes que entrar en la web de mitma.gob.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler. En ella, vas a ver un mapa de sección censal, por el que puedes navegar haciendo zoom para acercarte a la zona que te interese. Las zonas tendrán colores que son más rojo intenso cuanto más caras sean.

También tienes un buscador, donde puedes escribir la dirección de una calle para que te lleve a su sección censal. Y cuando pulses en una de las zonas, verás toda la información, incluyendo las cuantías en euros. No todas las secciones censales tienen la información completa.

Además de esto, debajo del mapa tienes enlaces para acceder a otros tipos de visores que te mostrarán la información por distrito, por municipio, por provincia y por comunidad autónoma.

Y cuando pulses en uno de esos enlaces, irás a otro mapa específico en el que te muestra la información agrupada de la manera en la que le hayas pedido. La mecánica es la misma, podrás moverte por el mapa, hacer zoom en él y pulsar en los distintos distritos, municipios, provincias o comunidades autónomas para obtener su información.

