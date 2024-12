Las armas de Rusia en Ucrania están repletas de chips fabricados por Texas Instruments. La pregunta es cómo llegan ahí

La historia se repite. Las armas rusas que han aparecido en los campos de batalla de Ucrania están repletas de circuitos integrados fabricados por la compañía estadounidense Texas Instruments. Además, no se trata en absoluto de armas poco relevantes. Rusia está utilizando estos semiconductores para poner a punto drones, bombas guiadas, sistemas de comunicación de precisión y misiles Iskander, según Bloomberg.

Como es lógico, para Ucrania y sus aliados es un problema muy grave que el país liderado por Vladímir Putin esté pudiendo desarrollar armamento avanzado gracias en cierta medida a los semiconductores de vanguardia de origen occidental. Las sanciones de EEUU y sus aliados deberían impedir que estos chips lleguen a Rusia, pero es evidente que en este ámbito en particular no están siendo eficaces. Y no lo están siendo porque Moscú ha encontrado la forma de evadirlas.

Los intermediarios son los mejores aliados de Rusia

Esta no es la primera vez que aparece en Ucrania armamento ruso equipado con circuitos integrados estadounidenses. A principios del pasado mes de junio las fuerzas armadas ucranianas encontraron drones, proyectiles de artillería y misiles rusos equipados con componentes producidos por las compañías estadounidenses Altera, que es propiedad de Intel, y Analog Devices. Además, su presencia no era en absoluto anecdótica; el 70% de los componentes utilizados para fabricar estas armas es de procedencia occidental.

John Kirby declaró en junio que Washington estaba preparando nuevas prohibiciones y medidas para el control de las exportaciones a Rusia

Varios meses después, a finales del pasado mes de octubre, los investigadores ucranianos volvieron a encontrar semiconductores de origen occidental en el armamento ruso, aunque, curiosamente, esas armas eran de origen norcoreano. Esto significaba, sencillamente, que Corea del Norte estaba consiguiendo circuitos integrados avanzados de origen occidental a través de vías de importación paralelas. Y los estaba utilizando para poner a punto armas que posteriormente suministraba a Rusia.

John Kirby, que ejerce como Asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró en junio que Washington estaba preparando nuevas prohibiciones y medidas para el control de las exportaciones a Rusia. Pese a todo, como refleja el informe elaborado por Bloomberg, meses después esas medidas no están siendo eficaces. Y no lo están siendo debido a que Rusia está adquiriendo estos componentes electrónicos estadounidenses a través de intermediarios sin que los fabricantes de EEUU estén al corriente de estos desvíos.

De hecho, un importante distribuidor ruso consiguió semiconductores fabricados por Texas Instruments por un importe aproximado de seis millones de dólares entre enero y agosto de 2024. Y buena parte de esos chips estaban destinados íntegramente a las empresas rusas que se dedican a la fabricación de armamento. Curiosamente, algunos importadores rusos están comprando semiconductores directamente a través de la tienda on-line de Texas Instruments haciéndose pasar por clientes occidentales. Veremos cómo acaba todo esto, pero no cabe duda de que a EEUU le va a costar mucho evitar que Rusia siga haciéndose con los circuitos integrados que necesita en el mercado internacional.

Imagen | Texas Instruments

Más información | Bloomberg

En Xataka | Rusia pisa el acelerador a fondo: se gastará 2.540 millones de dólares hasta 2030 en su plan de semiconductores