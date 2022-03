Quedarse sin batería en el móvil puede ser un problema, así que esta empresa ha tenido una idea: alquilar powebanks por horas

Estamos más que acostumbrados a alquilar coches, motos y patinetes. Todos estos servicios de alquiler tienen algo en común: se usan desde el móvil. No móvil, no party. Si te quedas sin batería, nada de coger un patinete o averiguar un trayecto. ¿Cuál es la solución? Llevar una batería externa, pero ¿y si no tienes? Pues alquilas una antes de que sea demasiado tarde.

Eso es exactamente lo que nos propone NakiPower, una empresa belga nacida hace tres años con la que hemos tenido ocasión de hablar en el MWC 2022. La empresa pone a disposición de los usuarios una batería externa de 5.000 mAh que pueden alquilar por horas e incluso quedársela (previo pago, evidentemente).

30 minutos de powerbank, 50 céntimos

El funcionamiento del sistema es relativamente sencillo. Lo que se puede ver en la imagen superior es una estación de carga repleta de baterías externas de 5.000 mAh. Actualmente hay unas 3.000 bases repartidas por 11 ciudades europeas, Barcelona incluida y desde la empresa aseguran que van a avanzar más rápido.

Estas bases se encuentra en bares, hospitales y demás sitios con afluencia de personas. Algunos establecimientos pueden tener promociones, como minutos gratis o descuentos, e incluso ofrecen la posibilidad de leasing, es decir, que el establecimiento pague y el usuario pueda acceder gratis a las baterías.

Si te quedas la batería más de cinco días, la empresa te cobrará 30 euros y pasará a ser tuya

En cada base hay un código QR que el usuario debe escanear antes de coger la batería. Al cogerla, empieza a contar. Cada media hora el servicio cobra 50 céntimos hasta un máximo de seis euros al día. Cuando acabe, el usuario ha de depositar la batería en cualquier base NakiPower.

Una de las preguntas que pueden surgir es qué pasa si no devuelves la batería. El usuario tiene cinco días para devolver la powerbank. Si se queda con ella más de cinco días, se le cobrarán 30 euros y la batería será suya. Según nos detallan desde la empresa, el año pasado hicieron 110.00 alquileres y acumularon más de 70.000 usuarios.