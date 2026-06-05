Un robot aspirador con brazos de doble articulación para llegar a todas partes: así es el Dreame X60 Pro Ultra Complete

Los robots aspiradores que estamos viendo en 2026 poco tienen que ver con los de hace unos años. Esto queda especialmente claro cuando echamos un vistazo a los de gama alta y ahí podemos colocar la nueva familia Dreame X60. De hecho, ya tenemos disponible en España el Dreame X60 Pro Ultra Complete y lo mejor es que ha llegado con descuento: cuesta 1.299 euros (su PVP es 1.499 euros).

Además, 20 compradores anticipados de este nuevo aspirador de Dreame se podrán llevar un Cyber X gratis, un accesorio que se acopla al robot aspirador y lo hace capaz de subir escaleras.

Tiene unos brazos con doble articulación que llegan a todas las esquinas

Cuando pensamos en un robot aspirador, quizás se nos viene a la cabeza un dispositivo sencillo que aspira el suelo (y puede que también friegue), pero que sufre para llegar a zonas complicadas como esquinas y también superando obstáculos. Los que son de gama alta están diseñados para superar todo esto y eso mismo cumple también el Dreame X60 Pro Ultra Complete. Pero va un paso más allá en algunas características.

Este aspirador cuenta con dos brazos. Esto es algo que ya está presente en otros aspiradores, pero la novedad es que estos brazos del robot de Dreame tienen doble articulación: una primera parte que viene a ser un “codo” y la otra que es el cepillo o la mopa. Así, el robot puede limpiar en ángulos muy grandes, lo que le permitirá llegar a rincones, rodapiés o incluso debajo de muebles.

El X60 Pro Ultra Complete tiene un sistema llamado AI OmniSight 3.0 que evitará que ande dándose cabezazos con los muebles. Utiliza cámaras duales con 120 grados de visión e IA para detectar obstáculos y esquivarlos. También cuenta con un sistema de luz azul que le permitirá detectar elementos transparentes que no se ven tan fácil, como líquidos.

Otro punto en el que también destaca este robot de Dreame es a la hora de superar obstáculos de hasta 10 centímetros. De esta forma, se irá desplazando y podrá esquivar pequeños escalones o alfombras, elementos que pueden impedir una limpieza completa de tu casa. Y autonomía para ello le sobra: ofrece 232 minutos por carga.

A todo lo anterior hay que sumarle que cuenta con una base que vaciará el aspirador de forma automática, por lo que podremos estar hasta 100 días sin hacerle demasiado mantenimiento. De hecho, cuando con varios depósitos, uno incluso dedicado para una solución de limpieza. También limpia con agua caliente las mopas, haciendo así que, realmente, tenga muy poco mantenimiento.

⚡ EN RESUMEN: oferta del dreame x60 pro ultra complete ✅ LO MEJOR Es capaz de llegar a las esquinas más difíciles: Sus brazos con doble articulación permite que el robot llegue a esquinas complicadas o incluso esquive las patas de los muebles.

Sus brazos con doble articulación permite que el robot llegue a esquinas complicadas o incluso esquive las patas de los muebles. Buen sistema de guiado y para superar obstáculos : Un robot como este de Dreame no se da cabezazos con los muebles. Es capaz de identificar y esquivar obstáculos de todo tipo.

: Un robot como este de Dreame no se da cabezazos con los muebles. Es capaz de identificar y esquivar obstáculos de todo tipo. Necesita muy poco mantenimiento: Su base hace que no haya que hacerle apenas casi ningún mantenimiento, lo que es comodísimo. ❌ LO PEOR Precio elevado pese al descuento: Tiene 200 euros de descuento de lanzamiento, aunque es un robot aspirador con un precio alto. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un robot aspirador que necesite poco mantenimiento y que sea capaz de aspirar una casa grande, llegando incluso a esquinas complicadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más económica de la propia Dreame o de otro fabricante.

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