Nuria Marín, experta en menopausia: "Las mujeres siguen buscando respuestas fuera del sistema sanitario"

Durante décadas, la menopausia ha sido un tema relegado al ámbito privado y, con demasiada frecuencia, silenciado en las consultas médicas. Ante el vacío de información clínica accesible, internet se ha convertido en el gran refugio de muchas mujeres que necesitan resolver sus inquietudes y no saben dónde acudir. Sin embargo, lo que devuelven los buscadores ha cambiado drásticamente: la salud ha cedido terreno al marketing.

Lo que se ha visto. Un nuevo estudio publicado en JAMA ha puesto cifras a este fenómeno analizando los patrones de búsqueda en Google Trends a lo largo de dos décadas en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. A partir de toda esta información, los investigadores han detectado un aumento de entre 15 y 20 puntos porcentuales en las búsquedas orientadas a productos y servicios comerciales.

Es por ello que internet ya no es solo un lugar para buscar el significado de un síntoma; es un inmenso escaparate de soluciones de pago.

El sistema sanitario. Este giro comercial en los motores de búsqueda no ocurre en el vacío, sino que, como señala Nuria Marín, especialista en menopausia, en su análisis para el Science Media Centre España, el aumento masivo de estas búsquedas refleja una realidad preocupante: existen necesidades fundamentales no cubiertas en el sistema sanitario tradicional.

Las mujeres acuden a internet porque no encuentran el tiempo, el manejo especializado o las respuestas integrales en sus consultas rutinarias. Sin embargo, el estudio de JAMA, pese a publicarse en una revista de alto impacto, tiene una limitación metodológica que Marín subraya: Google Trends es una herramienta algorítmica y "ciega". No nos dice la edad, el sexo biológico ni el estado menopáusico exacto de quien teclea, lo que impide establecer relaciones directas de causa y efecto a nivel clínico.

La desinformación. El verdadero problema de buscar respuestas a preguntas de nuestra propia salud es que el algoritmo premia la rentabilidad económica por encima del rigor científico. Esto quiere decir que cuando una paciente busca información sobre la menopausia, se adentra en un ecosistema digital minado de intereses.

Aquí un estudio de 2025 publicado en BMJ reveló que el 77,2 % del contenido online sobre la terapia hormonal sustitutiva para 'tratar' los síntomas menopaúsicos presentaba conflictos de interés comercial. Pero peor aún es que el 67,2 % de las afirmaciones médicas en estas páginas contradecían abiertamente las guías clínicas oficiales basadas en la evidencia médica.

La calidad de la información es bastante dudosa, puesto que se vio que el 35% de las webs sobre menopausia tenían algún tipo de certificación de calidad médica, y más de la mitad exigían un nivel de comprensión lectora muy superior al recomendado para la divulgación en salud.

La cara B. No todo el panorama tecnológico es negativo, sino que tenemos herramientas que, cuando se diseñan basándose en la evidencia científica y no en el marketing agresivo, demuestran ser un gran apoyo para las mujeres.

Aquí tenemos, por ejemplo, aplicaciones móviles para monitorizar los síntomas que apuntan que las mujeres pueden ver reducidos sus síntomas físicos por el propio hecho de que la paciente estructure lo que le esté ocurriendo. Es por ello que el reto que tenemos ahora mismo por delante es ofrecer el acceso a este tipo de herramientas y sobre desestigmatizar la menopausia entre la sociedad.

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