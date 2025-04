España sufrió un apagón masivo. El teletrabajo distribuido llegó inmediatamente para salvar a muchas empresas

España ha vivido un hecho inédito en su historia: un apagón generalizado que afectó al suministro eléctrico de toda la península ibérica, incluyendo a Portugal. Como efecto colateral debido a la saturación, la red de comunicaciones móviles también colapsó. Esto hizo imposible el desarrollo normal de la jornada laboral. Por lo que muchas empresas terminaron por cerrar sus puertas.

El apagón que ha sufrido España ha sido un caso muy extremo, pero el teletrabajo y, sobre todo, el trabajo distribuido ha salvado los muebles de aquellas empresas que no tenían una estructura de plantilla basada en trabajadores residentes en una sola ciudad, país e incluso continente.

Mientras muchas empresas se vieron obligadas al cierre por no tener electricidad o acceso a internet, incluidas aquellas con empleados en remoto, las empresas con trabajadores remotos distribuidos por todo el mundo demostraron su resiliencia ante cualquier incidencia local como la que dejó a España a oscuras. Hemos hablado con dos de esas empresas que pudieron mantener su actividad en España gracias al trabajo remoto repartido por distintos países.

Trabajo distribuido y plantillas globales a prueba de apagones

Una de las cosas que nos ha enseñado la proliferación del teletrabajo tras la pandemia de 2020, es que el talento ya no tiene fronteras y, gracias a la tecnología, alguien en Bali podría estar teletrabajando para una empresa española sin ningún problema.

Algunas empresas nativas digitales como Eventbrite, una plataforma de venta de entradas y eventos, rompieron con su organización centralizada a raíz de la pandemia, y optaron por rediseñar su estructura en un modelo descentralizado basado en pequeños equipos repartidos por todo el mundo, pero principalmente en EEUU, India y España.

Jaime Vallori, Vicepresidente de Ingeniería en Eventbrite aseguraba que gracias a esa estructura descentralizada, Eventbrite siguió funcionando con normalidad mientras duró el apagón. "Nos organizamos en equipos (Squads) que se encargan del mantenimiento de las páginas de detalle de determinados eventos. El lunes, los squads de España no es que no pudieran hacer el mantenimiento de esos eventos, es que ni siquiera podían saber si sucedía algo porque no podían acceder", nos contaba Vallori.

Ante semejante escenario, el resto de equipos localizados fuera de España tomó el relevo de sus compañeros. "Activamos un protocolo para que los equipos que tenemos en Estados Unidos e India, monitorizara de forma proactiva aquellas áreas que cubríamos desde España, pero que obviamente, no podían ser cubiertas por nuestro equipo", señalaba el responsable de ingeniería de Eventbrite en España.

Vallori destacaba que la plataforma cuenta con un protocolo de alerta de incidencias que va escalando de forma automática a distintos equipos si no se responde en un determinado lapso de tiempo.

"Dado que estamos distribuidos geográficamente, a lo largo de ese protocolo hay gente de distintas zonas del mundo hasta que llegas arriba del todo. Por lo tanto, aunque no nos hubiera dado tiempo a activar ese chequeo [de eventos locales] de forma proactiva, al final a través de los escalados, habría llegado a alguien que sí que podía acceder y resolver la incidencia", explicaba Vallorí.

"Nuestro sistema de atención al cliente también está distribuido entre Estados Unidos y otros países", indica Vallori. Por lo tanto, si alguien con la suficiente cobertura en España quisiera ser atendido por el servicio de atención al cliente de la compañía podría haberlo hecho porque se mantenía activo pese a que el equipo de desarrollo en España no estaba operativo.

BlaBlaCar siguió moviéndose en la oscuridad

Víctor Méndez, Vicepresidente de Ingeniería de BlaBlaCar, ya nos contó las ventajas de tener una plantilla en remoto distribuida por distintos países. La resiliencia ante un evento como el apagón que ha sufrido España es una más que puede añadir a su lista.

Florent Bannwarth, Country Lead de BlaBlaCar, vivió en primera persona la desconexión de todo su equipo de la infraestructura de la compañía. "Nos dio tiempo a verlo venir un poco y avisar a Francia y a otros países de la que se le iba a venir a España. Nadie iba a poder usar la plataforma y no sabíamos cuando se iba a volver a normalizar. Así que desde Francia pudieron organizarse y nos dieron apoyo", recordaba Bannwarth.

Además del servicio de coche compartido, BlaBlaCar también gestiona un servicio de autobuses internacionales, por lo que parte del apoyo de Francia se basó en sustituir al equipo de España en la gestión de esos autobuses que salían de distintos puntos de España. De no ser por ellos, este servicio habría dejado de funcionar, justo en el momento en el que ni trenes ni aviones operaban con normalidad.

"El servicio funcionó sin incidentes y tuvimos un pico de actividad importante, sobre todo, entre Barcelona y ciudades del sur de Francia como Perpiñán y Toulouse, de muchos pasajeros. A última hora lo único que funcionaba era el autobús", señalaba el responsable del equipo de BlaBlaCar en España.

Por otro lado, el modelo distribuido de BlaBlaCar permitió a los equipos de otros países mantener la plataforma operativa en España para que no registrara incidencias una vez se restableciera el servicio, evitando retrasos en su puesta en marcha como sucedió en el sector ferroviario. "El martes siguiente al apagón fue el día que más reservas se hicieron en BlaBlaCar en más de 15 años en España", debido a la necesidad de desplazamiento urgente de quienes se habían quedado a medio camino de sus destinos por culpa del apagón.

"Otra ventaja que tuvimos fue que, parte del equipo de Atención al usuario que atiende en español, trabaja desde Francia y otros países", de ese modo, aunque el personal de BlaBlaCar de España no estaba operativo, los usuarios que tenían cobertura, podían resolver sus incidencias con normalidad.

Imagen | Unsplash (Dmitry Grachyov)