Microsoft refuerza Copilot. El problema es que lo hace con opciones calcadas a las de sus competidores

Microsoft cumple hoy 50 años desde su creación, y para celebrarlo nos presenta una nueva hornada de características para su plataforma de inteligencia artificial. Copilot se refuerza con opciones interesantes, pero el problema no es ese: es que ninguna es esencialmente diferencial.

De hecho, todas ellas llevan ya algún tiempo disponibles en los modelos de IA de sus competidores. Aquí se nota por ejemplo cómo Microsoft sigue adaptando opciones del modelo de IA de su principal socio, OpenAI.

Mustafa Suleyman, máximo responsable de la división de IA en Microsoft, explicaba en el comunicado el objetivo con este anuncio. Recordaba cómo la ambición de Bill Gates al crear Microsoft era la de poner un PC en cada hogar. La de esta Microsoft de hoy en día es la de crear "un compañero de IA para todo el mundo".

Y eso intenta Copilot, que como decimos se ha actualizado con nuevas funciones que intentan hacer que este chatbot sea más versátil que nunca. Las novedades son las siguientes:

Copilot Actions : aquí la IA de Microsoft actúa como un agente de IA capaz de realizar acciones de forma autónoma. En el ejemplo mostrado realizaba búsquedas y rellenaba formularios para encontrar un trastero o reservar un restaurante. Una vez más queda por ver hasta dónde puede llegar este tipo de ocpión, que, como demostró Operator, es una de las grandes tendencias del mercado.

: aquí la IA de Microsoft actúa como un agente de IA capaz de realizar acciones de forma autónoma. En el ejemplo mostrado realizaba búsquedas y rellenaba formularios para encontrar un trastero o reservar un restaurante. Una vez más queda por ver hasta dónde puede llegar este tipo de ocpión, que, como demostró Operator, es una de las grandes tendencias del mercado. Copilot Pages : mediante esta opción el usuario podrá colaborar con Copilot en tiempo real, conversando con él para editar respuestas añadiendo ficheros y contexto. La propuesta es idéntica a la característica canvas de ChatGPT.

: mediante esta opción el usuario podrá colaborar con Copilot en tiempo real, conversando con él para editar respuestas añadiendo ficheros y contexto. La propuesta es idéntica a la característica canvas de ChatGPT. Deep Research : en Microsoft también ofrecen —como hace desde hace semanas ChatGPT— este modo de funcionamento que permite realizar análisis mucho más detallados de nuestras peticiones para buscar en internet, analizar datos y a partir de ello mostrar una respuesta más "meditada" y teóricamente más precisa y detallada.

: en Microsoft también ofrecen —como hace desde hace semanas ChatGPT— este modo de funcionamento que permite realizar análisis mucho más detallados de nuestras peticiones para buscar en internet, analizar datos y a partir de ello mostrar una respuesta más "meditada" y teóricamente más precisa y detallada. Copilot Vision: es especialmente llamativa esta opción de visión artificial que permite a Copilot "ver tu pantalla" y ayudarte a completar tareas que no sabes cómo hacer en ella. Además va señalando en pantalla qué tienes que hacer, algo especialmente útil.

Copilot Memory : si das tu permiso, Copilot irá recordando tu interacción con el modelo para ser más útil y estar más ajustado a tus preferencias a lo largo del tiempo. De esa forma, al usarlo se aplicará esa información por ejemplo para recomendaciones de viajes o restaurantes.

: si das tu permiso, Copilot irá recordando tu interacción con el modelo para ser más útil y estar más ajustado a tus preferencias a lo largo del tiempo. De esa forma, al usarlo se aplicará esa información por ejemplo para recomendaciones de viajes o restaurantes. Copilot Search : como ya hacían Perplexity (¡en enero de 2023!) y también ChatGPT Search, ahora Copilot también da acceso a un buscador con IA que además se basa totalmente en referencias y fuentes que va citando en las respuestas.

: como ya hacían Perplexity (¡en enero de 2023!) y también ChatGPT Search, ahora Copilot también da acceso a un buscador con IA que además se basa totalmente en referencias y fuentes que va citando en las respuestas. Copilot Podcasts : este chatbot es ahora capaz de generar podcasts con voces sintetizadas con IA. La idea es básicamente la misma con la que NotebookLM nos conquistó hace unos meses.

: este chatbot es ahora capaz de generar podcasts con voces sintetizadas con IA. La idea es básicamente la misma con la que NotebookLM nos conquistó hace unos meses. Copilot Shopping: una reinvención de las ayudas para búsquedas de productos, alertas de ofertas y análisis de precios basados en la IA. Otro segmento en el que también hay y habrá competencia feroz, pero que desde luego aporta otra opción útil más para el ecosistema de Copilot.

Como decíamos, muchas de esas opciones han ido lanzándose por parte de OpenAI en las últimas semanas y es natural que acaben llegando a Copilot dada la alianza entre ambas empresas.

En otros casos lo que hace es ofrecer características que ya habíamos visto por ejemplo en modelos de Google o de Anthropic. El avance es de agradecer y fortalece la propuesta de Microsoft, pero aquí la sensación es que la compañía va a la zaga en lugar de liderar este segmento.

Eso no quiere decir que Microsoft no tenga plan B. Llevan ya muchos meses trabajando en sus propios modelos de IA —Phi-4, que probamos en Xataka, es un buen ejemplo—, y a buen seguro esto es más una "puesta al día" de su oferta de servicios de IA que otra cosa. No hay aquí revoluciones, pero sí una evolución esperable y que al menos permite que Microsoft siga estando en esa lucha.

En Xataka | "Google te da enlaces, Perplexity te da respuestas": hablamos con el CEO de la startup IA que quiere matar al padre