He usado ChatGPT Search como buscador por defecto gracias a la extensión de Chrome. Y creo que Google tiene un problemón

¿Tiene sentido seguir usando el buscador de Google? La respuesta cada vez es más complicada, sobre todo tras el anuncio de ayer de OpenAI, que ya ofrece ChatGPT Search a todos los usuarios de forma gratuita (si están logados).

No solo eso: también existe una extensión de Google Chrome para instalarlo como buscador por defecto, y eso es justamente lo que hemos hecho para comprobar si este buscador puede reemplazar al de Google o a otras alternativas. Y lo cierto es que para muchas cosas se comporta real e incluso sorprendentemente bien. Para otras, quizás no tanto.

Para nuestras pruebas simplemente instalamos la extensión de Google Chrome. Tras hacerlo, introdujimos un término de búsqueda en la barra de direcciones, y nada más hacerlo, antes incluso de dar la respuesta, el navegador nos indicó con un mensaje que había detectado el cambio de buscador, por si queríamos deshacer el cambio. Pulsamos en "Conservar", tras lo cual ChatGPT Search queda definitivamente seleccionado como buscador por defecto en Chrome.

Una vez hecho esto, podremos comenzar a introducir todo tipo de términos de búsqueda, igual que haríamos en el buscador de Google. Simplemente ahora basta con escribirlos en la barra de direcciones. Nosotros empezamos probando con los términos "qué es ChatGPT Search" para ver qué nos respondía.

Como puede verse en la imagen, la respuesta es realmente precisa. No solo eso: está muy actualizada e incluye por ejemplo la noticia de ayer con el lanzamiento de ChatGPT Search para todos los usuarios, tanto gratuitos como de pago. La fuente —como otras incluidas— es de un medio en inglés, The Verge, pero traduce ese resumen de la noticia para incluirlo.

Una de las grandes ventajas de este tipo de alternativa al buscador de Google es que ChatGPT Search es un "buscador conversacional". Nosotros quisimos preguntarle si existían extensiones de navegador, y rápidamente nos propuso tres opciones.

La primera de ellas, de hecho, es la oficial de OpenAI (aunque en el sitio web indican como desarrollador "chatgpt.com", algo confuso). Como se puede observar en la imagen, los resultados no son meras predicciones de texto como puede ocurrir al usar ChatGPT normalmente, sino que son más bien resúmenes de la información que ChatGPT Search extrae de los sitios web para luego sintetizarla y mostrarla como resultado de nuestra búsqueda.

Aun así, la propia herramienta de búsqueda está totalmente basado en el modelo GPT-4, y eso impone algunas limitaciones. Al preguntar por ellas al motor, indicó cómo entre sus desventajas está el riesgo de alucinaciones o la precisión en cnsultas breves "como resultados deportivos en tiempo real, donde Google mantiene una ventaja significativa".

Hay que insistir en que los resultados y textos que muestra ChatGPT Search provienen de medios de información y sitios web diversos, lo que hace que en realidad las potenciales "alucinaciones" no sean ya tanto culpa de GPT-4, sino errores presentes en los sitios web a los que accede este motor de búsqueda de OpenAI.

Así, si la información que consulta no es fiable, la respuesta tampoco lo será, y aquí de nuevo conviene estar muy atento a qué fuentes usa para saber hasta qué punto podemos fiarnos de la respuesta que nos da ChatGPT Search. Pero ojo, porque este motor de búsqueda también puede sintetizar mal la información incluso si la fuente es adecuada.

Lo hemos comprobado al generar una tabla con campeonatos y subcampeonatos del mundo. En Wikipedia el palmarés con los datos correctos muestra unos datos, pero ChatGPT Search no incluyó el último subcampeonato de Francia en 2022.

Aquí otro dato curioso: al mencionarle el error a ChatGPT Search, el motor corrigió el dato y la tabla. Intentamos engañarle diciéndole que España había ganado el mundial de 1930, pero aunque se disculpó por la posible confusión, explicó que Uruguay había ganado a Argentina por 4-2 en la final de aquel campeonato.

La versatilidad de ChatGPT Search también se muestra al tratar de solucionar por ejemplo problemas de código. Le pedimos a ChatGPT Search que escribiese un programa en Python para contar los enlaces de un sitio web cualquiera y la respuesta fue muy directa, pero sobre todo incluía las fuentes en las que se basaba para esa respuesta.

¿Era ese programa correcto? A la primera no funcionó. El script nos pedía la web de la que queríamos contar los enlaces. Probamos con xataka.com, pero apareció el mensaje "Invalid URL 'xataka.com': No scheme supplied. Perhaps you meant https://www.xataka.com?". ¿Qué hicimos?

Conversar con ChatGPT Search, claro. Tras comentar que obteníamos ese mensaje de error, escribió un código revisado explicando el problema (no incluíamos "http://" o "https://" al escribir la URL), para tenerlo en cuenta.

El segundo programa que mostró funcionó a la perfección y lanzó el recuento completo, que resultó ser un número de lo más redondo: 500 enlaces en la página de inicio de Xataka.

ChatGPT Search quizás se pasa de informativo en algunas cuestiones. Le preguntamos por ejemplo por la edad de Tom Cruise, y además de darnos correctamente su fecha de nacimiento y edad (basándose en Wikipedia), añadió curiosidades adicionales que pueden ser bien recibidas, pero que quizás sobran para nuestra búsqueda y podemos indagar a continuación.

De hecho es curioso, pero ChatGPT Search no es especialmente visual, y se centra en información de texto. Podemos no obstante pedirle por ejemplo imágenes de Tom Cruise, y efectivamente las mostrará. Podremos pinchar en cualquiera de ellas, lo que hará que se muestren a tamaño original con la fuente de la imagen en la parte inferior.

El comportamiento de ChatGPT Search es aquí estupendo, hay que reconocerlo, aunque sorprende que no muestra resultados visuales en primer lugar. Prefiere ceñirse a lo que le pedimos, algo que contrasta con Google, que trata de adivinar lo que queremos a partir de los términos de búsqueda y muestra enlaces, pero desde luego también imágenes y, si procede, vídeos.

ChatGPT Search también nos sorprendió con una última prueba. La mayoría de chatbots y LLMs del mercado lo han pasado mal con una pregunta sencilla: "¿Cuántas erres tiene la palabra strawberry?" La forma de entender el prompt de estos chatbots, dividiéndolos en tokens, hace que respondan mal. Al preguntárselo a ChatGPT Search la respuesta fue curiosa, y en lugar de tratar de contarlas, dio la respuesta correcta, pero basándose en un medio que precisamente hablaba de ello.

Quisimos ir más allá y ponerle en un aprieto, así que le preguntamos cuántas erres hay en la frase "el perro de san Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado?". Y ahí ChatGPT Search demostró que basarse en ChatGPT tiene sus limitaciones: contó 12 letras erre, cuando solo hay nueve.

Jaque, ChatGPT Search. Tú mueves.

En Xataka | Las empresas de IA están perdiendo un dineral. Esperan recuperarlo con una técnica sencilla: suscripciones cada vez más caras