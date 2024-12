SearchGPT ya es gratuito para todo el mundo: OpenAI quiere plantear cara a Google reinventando el buscador con IA

Han pasado casi cinco meses desde el lanzamiento de SearchGPT. La prometedora función de búsqueda de ChatGPT buscaba mejorar la forma en la que encontramos información gracias al poder de la inteligencia artificial (IA). Esto significaba una seria amenaza para Google, que lleva dominando el mercado de las búsquedas desde hace tiempo sin un adversario formidable.

Pero SearchGPT tenía algunas desventajas frente al producto que buscaba desafiar. Su acceso estaba limitado a usuarios de pago y su interfaz se encontraba bastante escondida. OpenAI ha subsanado una de estas limitaciones. La función de búsqueda de ChatGPT estrena algunas mejoras y ahora está disponible para todo el mundo de manera completamente gratuita.

Ya no necesitas pagar para utilizar SearchGPT

OpenAI ha depositado grandes expectativas en SearchGPT. Desde el principio, ha destacado que este servicio está diseñado para ayudarnos a encontrar respuestas útiles de manera más eficiente que un buscador tradicional. La compañía liderada por Sam Altman pretende que el hecho de realizar múltiples búsquedas para encontrar fuentes de calidad sea parte del pasado.

Nos proponen una búsqueda de IA donde hacemos preguntas de la manera más natural posible donde los resultados aparecen en forma de respuesta generativa (acompañada de sus correspondientes enlaces) que nos invita a seguir la conversación. Ciertamente, se trata de una experiencia muy similar a la que hemos visto en otros servicios como Perplexity.

Esta interesante alternativa ya no está limitada a usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Enterprise, Edu y Team. Todos los que utilizamos una cuenta gratuita de ChatGPT pronto deberíamos tener acceso a esta experiencia búsqueda tanto en chatgpt.com como en las aplicaciones móviles para iOS y Android. Si la función está activada deberíamos ver el botón de Buscar.

Como señaló este lunes el equipo de OpenAI en el día 8 de su evento de 12 días de anuncios, comenzamos escribiendo un término de búsqueda. Por ejemplo: “¿Hay buenos eventos en San Francisco este fin de semana?”. También podríamos hacer otro tipo de búsqueda: “Las 10 mejores librerías de Madrid” para saber si los resultados serán de nuestra utilidad.

OpenAI también está llevando la función de búsqueda de ChatGPT al modo de voz avanzado. Esto puede ser muy útil en diversos escenarios donde necesitamos recibir información actualizada mientras conversamos con la IA. En un viaje podríamos preguntarle sobre las mejores rutas disponibles, recomendaciones de restaurantes cercanos, horarios de transporte público y más.

Imágenes | OpenAI | Captura de pantalla

