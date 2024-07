SearchGPT: qué es y cómo funciona el buscador con inteligencia artificial de OpenAI

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona SearchGPT, el nuevo buscador con inteligencia artificial presentado por OpenAI, los creadores de ChatGPT. En este caso, se trata de una alternativa al propio Google, con el que se promete ofrecer respuestas rápidas con fuentes claras y relevantes a las preguntas que le hagas.

Aunque SearchGPT todavía no está disponible para todos, vamos a empezar el artículo explicándote qué es exactamente este buscador y lo que ofrece. Luego, te diremos paso a paso cómo es su funcionamiento, y terminaremos explicándote cómo unirte a la lista de espera para acceder.

Qué es SearchGPT

Cuando buscas en Google una cosa, tienes todo tipo de respuestas, que están organizadas con ciertos criterios del algoritmo de la empresa. Google, igual que otros, está intentando innovar en su sector con inteligencia artificial, y OpenAI ha salido al paso con su propio buscador.

Se trata de un buscador que funciona con inteligencia artificial para darte las mejores respuestas. Tú escribes lo que quieres encontrar, y la IA te dará una lista de artículos relacionados para que puedas obtener la respuesta a lo que quieres encontrar.

En estas respuestas, vas a ver tanto el título del artículo como un pequeño resumen generado por la IA del contenido, y luego también tendrás un enlace para acceder al artículo. Por lo tanto, no se trata de un buscador con el que se vayan a eliminar los artículos de la prensa para que simplemente te genere las respuestas, sino que te dará mejores coincidencias en los artículos sugeridos.

En la empresa creen que buscar contenido en la web hoy en día usando buscadores tradicionales es algo que requiere demasiado esfuerzo, y que hay que realizar varios intentos para encontrar lo que buscas. Ellos tienen una propuesta diferente, en la que se te muestran resultados, pero luego puedes seguir interactuando con la IA para filtrarlos y mejorarlos.

La manera de hacerlo, por lo tanto, no es sustituyendo a los medios para que una IA genere una respuesta, algo con lo que ha coqueteado Google. La idea de OpenAI es ofrecer respuestas rápidas con fuentes relevantes, en las que sepas de dónde sale el resultado y puedas entrar en el artículo.

SearchGPT no solo te permite hacer búsquedas textuales, sino que puedes buscar imágenes o vídeos, todo ello desde una interfaz que inicialmente es muy limpia e intuitiva. Eso sí, de momento el buscador está en fase de desarrollo, por lo que todavía habrá que esperar un tiempo a ver cómo es el resultado final.

OpenAI dice que ha construido su buscador de IA en base a acuerdos con editores, y dicen estar comprometidos con un ecosistema próspero de editores y creadores. Es una aproximación interesante, un producto independiente de sus modelos entrenados, y que con el tiempo se integrará directamente en ChatGPT.

Cómo funciona SearchGPT

SearchGPT funciona como un buscador normal. Lo primero que tienes que hacer es escribir lo que quieres encontrar. Aquí, la idea es que no necesites escribir en clave SEO como haces en Google, sino hacer una búsqueda en lenguaje natural.

El buscador te devolverá varios resultados, dei una manera muy parecida a como lo hace Google. Aquí, tendrás un título y un fragmento del artículo, y entre paréntesis siempre tendrás la fuente que se ha utilizado. Cuando pasas el ratón sobre el enlace de la fuente puedes ver la página a la que apunta, y puedes hacer clic para acceder a ella.

En la parte de la izquierda tienes una columna en la que puedes alternar entre búsquedas, una lista de los enlaces proporcionados e incluso imágenes, porque también puedes usar SearchGPT para buscar en imágenes.

Y luego, debajo de los resultados de búsqueda puedes hacer preguntas relacionadas con lo que has estado buscando. Por ejemplo, si has buscado por festivales de música en alguna zona concreta, puedes preguntarle si uno que has visto en los resultados es un festival para toda la familia.

Cómo apuntarse a su lista de espera

De momento, SearchGPT está solo disponible para “un pequeño grupo de usuarios y editores”. Esto quiere decir que todavía no puede utilizarse, por lo que vas a tener que esperar. Además, cuando empiece a llegar lo hará de una manera escalonada.

Lo que sí puedes hacer es apuntarte a una lista de espera para recibir una invitación de acceso antes de su lanzamiento oficial. Para hacerlo, tienes que entrar en la web chatgpt.com/search, y pulsar en el botón Join the waitlist. Entonces, recibirás un correo cuando en su despliegue escalonado llegue a tu turno en la lista de espera.

