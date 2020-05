Entendiendo el lío de móviles Xiaomi: un poco de orden en el amplio (y caótico) catálogo de Xiaomi en España

Si tú tampoco sabes diferenciar entre los distintos móviles Xiaomi debes saber que no estás solo. El fabricante chino lanza decenas de nuevos smartphones cada año e incluso para los expertos que seguimos las novedades nos cuesta recordar cuál era uno y cuál era otro.

Vamos a intentar poner un poco de orden al extenso catálogo de Xiaomi, explicar qué móviles han quedado algo desfasados en precio y cuáles son las diferencias entre los móviles Xiaomi que actualmente se venden en España.

Porque el Redmi Note 8T y el Redmi Note 8 no son el mismo móvil, por mucho que sea idénticos a simple vista, tengan el mismo procesador, memoria, cámara y solo haya 10 euros de diferencia. Esperamos que después de esta guía tengamos una mejor idea de en qué consiste el catálogo de Xiaomi.

Diferenciar los móviles Xiaomi no es fácil

Hay fabricantes que tienen un par de gamas alta, un par de gamas media y poco más. No es el caso de Xiaomi, donde hemos contado que tienen a la venta hasta 22 móviles diferentes. Y ojo, hablamos únicamente en España y dispositivos actuales.

Si nos fijamos en la gama media, partiendo de la base de modelos por menos de 300 euros, veremos que hay móviles Xiaomi cada franjas de 20-30 euros. Si nos vamos al rango de los 150 a los 250 euros, tenemos hasta 7 móviles Xiaomi diferentes donde elegir. Y todos ellos nuevos, cada uno con su particularidad.

Las diferencias entre estos móviles son escasas y habitualmente los cambios los encontramos en el diseño, siendo los modelos más nuevos los que habitualmente tienen menos marcos, cambios en el procesador y pequeños cambios en la cámara. En la práctica, todos estos móviles ofrecen una experiencia muy similar.

El problema con los móviles Xiaomi es que hay muchos, con nombres similares y en una franja de precios muy apretada. Al existir tan pocas diferencias entre unos y otros, es importante fijarse en el precio de oferta.

Nuestra recomendación es fijarse en el precio de oferta. El Xiaomi Redmi Note 9S es mejor que el Redmi Note 8T y la diferencia de precio suelen ser de 50 euros. Supongamos que no queremos gastarnos tanto dinero y optamos por el modelo económico. Es una opción válida, pero es importante fijarse en las ofertas porque puede darse el caso que el Redmi Note 9S esté rebajado 30 euros y ahí es cuando sí merece la pena pagar un poco más para subir de escalón. Es decir, al haber tan poca diferencia de precios entre uno y otro, el descuento de la oferta es mucho más relevante en la elección.

En la guía vamos a centrarnos en los modelos que se venden en España, pero también nombraremos algunos que se encuentran en China o la India. Desde Xiaomi explican que son mercados diferentes y hacen lo posible por adaptarse a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, el NFC en China es secundario porque allí pagar con WeChat, y aquí no".

Gama alta

Xiaomi Mi 10 Pro, el buque insignia de Xiaomi.

Empezaremos por la gama alta, aquellos móviles que cuestan más de 400 euros y ofrecen procesadores de gran potencia. El mejor móvil Xiaomi es el Mi 10 Pro. No hay dudas aquí, es el buque insignia de la compañía para la primera mitad de 2020 y también es el más caro.

Pero empezamos rápido con las dudas entre modelos. ¿Y el Xiaomi Mi 10? ¿Cuál es la diferencia entre los dos si tienen la misma pantalla y potencia? La clave está en la cámara. Mientras el Mi 10 Pro apuesta por dos sensores telefoto, el Mi 10 tiene un gran angular inferior. Otra diferencia está en la memoria, normalmente el apellido Pro suele implicar más almacenamiento. El último detalle está en la batería. Extrañamente el Mi 10 normal tiene más que el Pro, pero la ventaja del segundo es que la suya es más rápida (50W vs 30W).

Los dos verdaderos gama alta de Xiaomi son los Mi 10 y Mi 10 Pro. Su diferencia está en la cámara.

Xiaomi Mi Note 10 Pro: pese a sus 5 cámaras con hasta 108 megapíxeles y 5.260 mAh no se trata de un buque insignia completo.

Seguimos para bingo. Los siguientes en la lista son el Xiaomi Mi Note 10 Pro y Mi Note 10. Aquí se repite lo de que el apellido Pro es para indicar más memoria. Pues es que esta es su única diferencia. Mientras el Mi Note 10 Pro llega con 8 / 256 GB, el Mi Note 10 llega con 6 / 128 GB. Y hasta aquí las diferencias.

¿Por qué si el Mi Note 10 Pro tiene 5 cámaras (una más que el Mi 10 Pro) y una batería de 5.260 mAh, no es el buque insignia? Aquí Xiaomi nos confunde con el número 10 y el apellido Pro, pero estamos ante un móvil con un procesador inferior (Snapdragon 730G), menor carga rápida y un diseño menos logrado.

Los Xiaomi Mi Note 10 Pro y Mi Note 10 nos confunden por su nombre, pero son el mismo móvil con diferente memoria. Pese a tener 5 cámaras y una gran batería, se encuentran un escalón por debajo del buque insignia.

El resto de la gama alta de Xiaomi son modelos de 2019. Tenemos el Mi 9, el buque insignia del año pasado que no tenía hermano Pro, el Xiaomi Mi Mix 3 5G que sería el "móvil 5G barato" de Xiaomi por el momento y el Mi 9T Pro, con una cámara y diseño ligeramente inferior pero una calidad/precio muy agresiva. Es relevante señalar que por el momento, el Mi 9T Pro no tiene sucesor directo en 2020 pues no hay móvil Xiaomi en España con el Snapdragon 865 por menos de 500 euros.

Precio Diseño Rendimiento y batería Fotografía Descripción Xiaomi Mi 10 Pro 999€ 6,67" con agujero Snapdragon 865

4.500 mAh (50W) 108 MP

20 MP

12 MP

8 MP "El buque insignia" Xiaomi Mi 10 799€ 6,67" con agujero Snapdragon 865

4.780 mAh (30W) 108 MP

13 MP

2 MP

2 MP "El buque insignia con cámara inferior" Xiaomi Mi Note 10 Pro 649€ 6,47" con notch Snapdragon 730G

5.260 mAh (30W) 108 MP

20 MP

12 MP

5 MP

2 MP "El móvil de 5 cámaras y gran batería pero con procesador de gama media" Xiaomi Mi Note 10 549€ 6,47" con notch Snapdragon 730G

5.260 mAh (30W) 108 MP

20 MP

12 MP

5 MP

2 MP "El mismo Note 10 Pro pero con menos memoria" Xiaomi Mi 9 449€ 6,39" con notch Snapdragon 855

3.300 mAh (27W) 48 MP

16 MP

12 MP "El buque insignia del año pasado" Xiaomi Mi Mix 3 5G 599€ 6,39" con cámara deslizable Snapdragon 855

3.800 mAh (18W) 12 MP

12 MP "El primer móvil con 5G de Xiaomi" Xiaomi Mi 9T Pro 399€ 6,39" con cámara periscopio Snapdragon 855

4.000 mAh (27W) 48 MP

13 MP

8 MP "La versión barata del buque insignia del año pasado"

En realidad, el Mi 9T Pro sí tendría sucesor pero no ha llegado a España. Si parecía que habíamos logrado entender el catálogo, ahora es cuando entran en juegos los gama alta de Xiaomi que no están oficialmente en España.

El primero de ellos es el Black Shark 3 Pro, el móvil para gamers con pantalla de 7,1 pulgadas QuadHD+ y el potente Snapdragon 865. Seguimos con el Xiaomi Mi Mix Alpha, su móvil con pantalla Flexible Super AMOLED. No se descarta que reciba una actualización con un procesador mejorado, un mejor diseño de pantalla y que finalmente llegue a nuestro país para rivalizar con el futuro Galaxy Fold 2.

Si entre el Xiaomi Mi 9 y el Mi 10 había un salto importante, en China lo suplen con los Mi 9 Pro y Mi 9 Pro 5G. Un punto intermedio donde se repite el diseño del antiguo pero se incorpora un mejor procesador y se añade conectividad 5G. Nuestra recomendación es ir directamente al nuevo.

Los últimos en llegar son los nuevos Xiaomi Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro y Redmi K30 Pro Zoom. Son modelos muy interesantes pues llevan la experiencia de la gama alta a un precio más ajustado. Por el momento están orientados a China, pero no se descarta su llegada a España bajo otro nombre. Serían unos buenos herederos de los Xiaomi Mi 9T Pro y una opción a tener muy en cuenta.

Los gama media en tierra de nadie

Pese a que muchos Xiaomi son similares en especificaciones, hay algunos modelos que se salen de la norma y están destinados a perfiles concretos.

Podemos llamarlos gama media premium, pero es difícil catalogarlos en un mismo saco. Xiaomi tiene móviles cuyo precio es de alrededor de unos 300 euros, con algunas especificaciones de gama alta y otras recortadas para bajar el precio. Hablamos de móviles como el Xiaomi Mi 9T o el Xiaomi Mi 9 Lite, cuyo heredero este año sería el Xiaomi Mi 10 Youth Edition presentado en China y que bien podría llegar como Mi 10 Lite.

Hay modelos de Xiaomi que son fáciles de identificar pues sí se salen de la norma. Es el caso del Xiaomi Mi A3, el último móvil con Android One, el software de Google y totalmente diferenciado de MIUI. También tenemos el Xiaomi Mi 9 SE, que aunque su nombre puede confundirnos con el resto en realidad es un producto bastante diferente, pues es el único que sí viene en tamaño compacto. Por el momento, sin actualización en 2020.

Xiaomi tiene móviles como el Mi A3 (Android puro) o el Mi 9 SE (móvil compacto) que no tienen un heredero directo. Es muy probable que durante los próximos meses reciban una actualización.

En tierra de nadie quedan móviles como el POCO X2 o el Mi Note 10 Lite que comentaremos luego. Son móviles con Snapdragon 730G, cuatro cámaras y pantallas de 120 Hz o AMOLED. Móviles un paso por encima de la gama media pero sin llegar a la gama alta. Móviles difíciles de encajar en el catálogo y por lo que solo llegan a España si la compañía observa que hay un hueco.

En este rango, además de la renovación del Mi 9 SE y del Mi A3, sí nos encaja la llegada en el futuro del Xiaomi Mi 10 Lite, el que sería el gama media premium con 5G.

Precio Diseño Rendimiento y batería Fotografía Descripción Xiaomi Mi Note 10 Lite 349€ 6,47" con notch Snapdragon 730G

5.260 mAh (30W) 64 MP

8 MP

5 MP

2 MP "El móvil de gran batería y pantalla AMOLED" Xiaomi Mi 9T 329€ 6,39" con cámara periscopio Snapdragon 730

4.000 mAh (18W) 48 MP

13 MP

8 MP "El gama media potente y equilibrado del año pasado" Xiaomi Mi 9 Lite 319€ 6,39" con notch Snapdragon 710

4.030 mAh (18W) 48 MP

8 MP

2 MP "La versión reducida de su buque insignia del año pasado" Xiaomi Mi 9 SE 349€ 5,97" con notch Snapdragon 712

3.070 mAh (18W) 48 MP

13 MP

8 MP "El móvil realmente compacto del año pasado" Xiaomi Mi A3 249€ 6,08" con notch Snapdragon 665

4.030 mAh (10W) 48 MP

8 MP

2 MP "El móvil con Android One"

Gama media

Redmi Note 8 Pro vs Redmi Note 9 Pro: la nueva generación pasa del notch al agujero, crece en batería, carga rápida y cambia el procesador MediaTek por uno de Qualcomm.

Llegamos a la categoría más interesante de analizar, pues la diferencia de precio es muy reducida y muchos usuarios pueden tener problemas para decidir. En este rango es donde pasamos de los móviles 'Xiaomi Mi' a los 'Xiaomi Redmi'. Al contrario de lo que ocurre en China, en España la serie Redmi está exclusivamente enfocada en la gama media.

Lo más fácil para conocer cuándo ha salido el teléfono es fijarse en el número. El Redmi Note 7 es el de principios del año pasado, los Redmi Note 8 son de finales de 2019 y los Redmi Note 9 acaban de salir en primavera de 2020.

¿Significa que los de la serie 9 son siempre mejores que los de la serie 8? Ojalá fuera tan fácil. El mejor ejemplo para ver la diferencia es entre el Redmi Note 9 contra el Redmi Note 8 Pro. Pongamos que están al mismo precio, ¿cuál elegimos? Aquí depende de las prioridades de cada usuario. El Redmi Note 8 Pro tiene un mejor procesador, pero peor batería. La cámara también es mejor en el modelo Pro, pero el diseño del Redmi Note 9 es mejor al ser un modelo más reciente.

En la gama media es donde más problemas hay, porque se juntan móviles de 2019 con los de 2020. Los diferenciaremos por el diseño de la pantalla (notch o agujero), el procesador (Helio o Snapdragon) y la cámara (48 o 64MP en el sensor principal).

¿Cuál es el secreto entonces para conocer si merece la pena uno u otro? Estos son una serie de consejos que personalmente yo daría:

Los móviles más nuevos tienen mejor diseño . El agujero es mejor que el notch.

. El agujero es mejor que el notch. El modelo Pro del año anterior tiene mejor procesador y cámara que el modelo normal nuevo .

. En batería se ha mejorado mucho de un año a otro , mejor optar por un modelo nuevo (serie Redmi Note 9).

, mejor optar por un modelo nuevo (serie Redmi Note 9). En potencia bruta y precio gana MediaTek con sus Helio, pero en eficiencia y gestión de batería son mejores los Snapdragon de Qualcomm.

El móvil de gama media más completo por su precio es el Xiaomi Redmi Note 9 Pro, pero si no queremos carga rápida y no nos importa tener una cámara ligeramente inferior, con el Redmi Note 9S tenemos prácticamente el mismo móvil.

¿Con qué móvil de Xiaomi hay que quedarse entonces? Como decimos, depende del precio de oferta, pero esta sería una posible elección. El móvil más equilibrado y con mejor calidad/precio es el nuevo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, pero acaba de ser presentado y será más competitivo cuando pasen unas semanas y se acerque a los 220€.

Una opción muy interesante si no quieres esperar a que baje el Redmi Note 9 Pro es el Redmi Note 9S que ya se puede encontrar por unos 200€. Perdemos carga rápida, que no es un drama y perdemos algo de cámara, pero el resultado sigue siendo suficiente y personalmente creo que merece la pena invertir 30-40 euros respecto a los Redmi Note 8T. Otro tema es con el Redmi Note 8 Pro, donde una buena oferta en la versión de 6 / 128 GB puede ser interesante.

Precio Diseño Rendimiento y batería Fotografía Descripción Xiaomi Redmi Note 9 Pro 269$ 6,67" con agujero Snapdragon 720G

5.020 mAh (33W) 64 MP

8 MP

5 MP

2 MP "El gama media más equilibrado: diseño, cuatro cámaras y buena batería" Xiaomi Redmi Note 9S 229€ 6,67" con agujero Snapdragon 720G

5.020 mAh (18W) 48 MP

8 MP

5 MP

2 MP "Como el Redmi Note 9 Pro, pero con cámara inferior y sin carga tan rápida" Xiaomi Redmi Note 8 Pro 209€ 6,53" con notch Helio G90T

4.500 mAh (18W) 64 MP

8 MP

2 MP

2 MP "El gama media Pro de finales del año pasado, con MediaTek" Xiaomi Redmi Note 9 199$ 6,53" con agujero Helio G85

5.020 mAh (18W) 48 MP

8 MP

2 MP

2 MP "El gama media de diseño nuevo con procesador MediaTek" Xiaomi Redmi Note 8T 179€ 6,3" con notch Snapdragon 665

4.000 mAh (18W) 48 MP

8 MP

2 MP "El gama media económico del año pasado, con menos batería y una cámara menos" Xiaomi Redmi Note 8 169€ 6,3" con notch Snapdragon 665

4.000 mAh (18W) 48 MP

8 MP

2 MP "El mismo Note 8T pero sin NFC y ligeramente menos brillo"

Gama baja

Redmi 8. En Xiaomi, pasar de 130 a 170 euros puede significar un importante salto de calidad.

En la gama baja, Xiaomi todavía no ha presentado los futuros Redmi 9. Si estás buscando un móvil de unos 150 euros o menos, mi consejo es esperar. Dicho esto, aquí os mostramos las diferencias entre los Redmi 8, 8A, Redmi 7 y 7A. El número indica la generación y la letra A indica que es la versión más básica.

Mientras los Redmi 7 priorizaban rendimiento en la gama baja, los Redmi 8 mejoraron en batería. Todavía falta conocer los Redmi 9, donde el salto seguramente sea en diseño y fotografía.

La tecnología baja de precio muy rápido y hay diferencias grandes. Es curioso señalar el caso del Redmi 7, con un procesador mejor que el Redmi 8. A cambio perdemos batería, pero lo cierto es que 4.000 mAh es un resultado igualmente prometedor. De los futuros Redmi 9 que llegarán previsiblemente antes de verano se espera que mejoren el diseño e incorporen hasta triple cámara con más megapíxeles.

Precio Diseño Rendimiento y batería Fotografía Descripción Xiaomi Redmi 8 169€ 6,22" con notch Snapdragon 439

5.000 mAh (18W) 12MP

2MP "Enorme batería en la gama de entrada" Xiaomi Redmi 8A 129€ 6,22" con notch Snapdragon 439

5.000 mAh (18W) 12MP "Como el Redmi 8 pero con una sola cámara y menos memoria" Xiaomi Redmi 7 139€ 6,26" con notch Snapdragon 632

4.000 mAh (10W) 12MP

2MP "Más potencia, menos batería" Xiaomi Redmi 7A 99€ 5,45" con marcos gruesos Snapdragon 439

4.000 mAh (10W) 12MP "El gama media más básico"

