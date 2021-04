Xiaomi Mi 11 Lite 5G, análisis: el verdadero alivio ante tanto móvil pesado y grandote

Xiaomi, con los años, ha ido estirando su línea Mi, inicialmente para su único buque insignia. Ya asentada con opciones de gama media, ésta se diversifica y muestra de ello la tenemos en el análisis del Xiaomi Mi 11 Lite 5G, la alternativa vitaminada con respecto a la la versión con 4G del Mi 11 Lite.

En su presentación vimos que era una apuesta similar a la versión 4G, pero esta vez no va con el Qualcomm Snapdragon 732G, sino con el Snapdragon 780 5G. Así que vamos a ver si con este procesador cambia la experiencia y en qué sentido.

Ficha técnica del Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Dimensiones y peso 160,53 x 75,73 x 6,81 mm

159 gramos Pantalla 6,55" FHD+ AMOLED 90 Hz, HDR10

Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 780 (5G) RAM 8 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 GB UFS 2.2 Cámaras traseras Principal: 64 MP (1/1,97", f/1.79, 1,4 micras) Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2, 1,12 micras, 119°) Macro: 5 MP (f/2.4, 1,12 micras) Cámara frontal 20 MP f/2.2 Batería 4.250 mAh

Cargador de 33 W Sistema operativo MIUI 12 (sobre Android 11) Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.2 y NFC / 5G Otros Lector de huellas en el lateral Precio 399,99 euros

Diseño: viva el color y el peso pluma

Junto con el Realme 8 Pro (y por supuesto, el Mi 11 Lite 4G), el Mi 11 Lite 5G supone una brisa de aire fresco entre tanto móvil voluminoso y pesado. Se trata de una versión comprimida del Xiaomi Mi 11 con ese mismo toque desenfadado (al menos en tono azul); un teléfono ligero, cómodo y resultón (al menos a mí, personalmente, me parece bonito).

Destaca que es liso, sin curvatura en la trasera, y que con su acabado mate no se ensucia nada, curiosamente lo opuesto a la experiencia que tuvimos con el Mi 11 Lite 4G en negro. Tampoco resbala y lo único que quizás se pueda notar es que si lo llevamos sin funda y lo usamos apoyado en alguna superficie se puede balancear un poco, pero en general la idea es ésa: todo un alivio ante tanto móvil grueso y pesado.

El Mi 11 Lite 5G es todo un alivio ante tanto móvil grueso y pesado

El módulo de cámaras es bastante poco discreto, pero al tener en general una estética más bien minimalista no es algo que pese demasiado en el conjunto. En el frontal vemos la cámara frontal asomando por un agujero en la parte izquierda, dejando unos marcos bastante reducidos. Y aunque vemos el lector de huellas en un lateral, es tan discreto que a nivel visual no supone cambio alguno a ver un botón de encendido estándar.

Pantalla: la buena experiencia partiendo de lo que deberían ser mínimos

Haciendo honor a su rango de gama media estándar, que no tiene muchas aspiraciones pero que tampoco queda en los “candidatos a descenso”, el Mi 11 Lite 5G integra una pantalla AMOLED de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles), quedando con una densidad de 402 píxeles por pulgadas y aprovechando un 85,3% de la pantalla (según GSMArena). Como en el caso de la versión en 4G queda en 90 Hz de tasa de refresco máxima, pero en este caso va recubierta de Gorilla Glass 6 (y no 5).

Es una pantalla que cumple bien, con buena definición y con el típico extra de saturación que suelen aplicar los fabricantes, lo cual podemos dejar casi a nuestro gusto tirando de ajustes de pantalla (sin ver que se recorten opciones en este sentido). Bien de brillo máximo y de contraste, es una pantalla competente para cualquier uso, sin apreciar problemas (y valorando que es plana).

Los 90 Hz se notan para bien y es algo que solemos recomendar, siendo éste otro caso (en la parte de autonomía hablaremos de si hay o no impacto). En general nos parece que se logra bien la sensación “todo pantalla”, que la profundidad y gama de colores es correcta y que sin destacar de manera absoluta frente a la competencia, da igualmente una buena experiencia.

Experiencia de uso

Mientras que la versión 4G venía con base a un Snapdragon 732G, el 5G viene al integrar el Snapdragon 780G, pero las diferencias van un poco más allá de la conectividad (teniendo en cuenta que además, en este caso, soporta WiFi 6). El 780 es más nuevo, está basado en la arquitectura de 5 nanómetros (no 8 nanómetros) y se ha mostrado algo más fuerte en rendimiento que el 732G, así que veamos qué tal va en este móvil.

El Mi 11 Lite 5G nos ha llegado con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, que también es algo más de lo que vimos en el modelo 4G que probamos. Con todo esto, el Mi Lite 11 5G da la talla en cualquier tarea, ya sea multimedia, juego o navegación, sin calentarse más de lo que cabría esperar en tareas exigentes (y teniendo en cuenta lo delgado que es).

Os dejamos, como siempre, los resultados de los benchmarks, viendo que efectivamente los números son más altos que con el Snapdragon 732G.

Xiaomi Mi Lite 11 5G Xiaomi Mi Lite 11 Realme 8 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord Procesador Snapdragon 780G Snapdragon 732G Snapdragon 720G Snapdragon 732G Snapdragon 765G RAM 8 GB 6 GB 8 GB 6 GB 8 GB GeekBench <798 / 2.883/p> 565 / 1.807 566 / 1.709 -- 554 / 1.832 3DMark SlingShot 7.279 3.899 3899 -- 4.309 PCMark Work 8.012 7.356 8.814 8.520 9.194

En cuanto a software, en este caso hemos podido probar la ultimísima versión de MIUI 12, que funciona sobre Android 11. Centrándonos en lo que ofrece y en la estabilidad, vemos que parece que han logrado optimizarlo un poco más y la hemos visto más estable, aunque hay que tener en cuenta que se mantiene la dosis de bloatware (eliminable) y que tendremos que evitar las recomendaciones personalizadas para reducir la dosis de anuncios.

Es una capa muy completa, empezando por los ajustes y siguiendo con la personalización. Podemos ajustar muchos aspectos de la pantalla de inicio, elegir la distribución de las apps, configurar gestos e interacciones y tener los extra habituales en las capas de Android como el modo juego (Game Turbo), el bienestar digital o las herramientas de mantenimieto.

Hablando de los métodos de desbloqueo basados en la biometría, la experiencia es mucho más que aceptable. El lector de huellas es rapidísimo, del orden de desbloquear sin querer con sólo tocar ligeramente el sensor. Y casi ocurre lo mismo con el reconocimiento facial, siguiendo la estela de eficiencia que hemos visto en otros móviles de la marca, aunque limitado a condiciones de iluminación mínima (no funciona en la oscuridad).

Sonido: justo para que la experiencia multimedia sea aceptable

Xiaomi nos está “malacostumbrando” al sonido estéreo en los gama media y eso es positivo. Hablando en general, el doble altavoz logra que el sonido tenga más plenitud y menos direccionalidad, de manera que si se usa como centro multimedia resulta más que aceptable.

En este caso, hablando de la calidad de sonido decente. Los graves podrían estar un poco más compensados, pero en general el rango dinámico es aceptable (sin alardes) y se ajusta bastante a lo que esperábamos de un móvil de esta gama. De volumen va muy sobrado, llegando a 111 decibelios (a la salida inmediata del altavoz) y siendo suficiente incluso menos de la mitad del volumen para que ambiente una estancia.

Autonomía: sin destacar pero sin quedar corto

Con la batería de 4.250 mAh y la carga rápida de 33 W, empate técnico con el 4G, no esperábamos ver mucha diferencia en este apartado, pero cierto es que en este caso baja la media de horas de pantalla (hay que recordar que no es el mismo procesador). En el Mi 11 Lite 5G tenemos una media de 32 horas de autonomía, intercalando días a 60 Hz y 90 Hz, con 6 horas de pantalla de media.

Lo que vemos es que los 90 Hz son más exigentes, viendo que en el test de autonomía la diferencia es de unas dos horas. Pero tampoco es algo que se note a diario y en todo caso compensa dejar los 90 Hz. La carga se completa en una hora y 15 minutos, aproximadamente.

Cámaras: una historia conocida

Empate tecniquísimo en cámaras con su mellizo 4G, lo cual significa que vamos a ver una apuesta bastante habitual y conservadora pensando en las cámaras secundarias. Vemos un sensor principal de 64 megapíxeles con un lente con apertura f/1.79, un gran angular de 8 megapíxeles con lente con apertura f/2.2 y un sensor de 5 megapíxeles y una lente con apertura f/2.4 que en este caso es para macro.

La app de cámara es la tradicional en MIUI, con pestañas para los modos principales (eso sí, podemos editarlas), con accesos directos para el HDR, la "inteligencia artificial" y los habituales y el cajón "Más", que cuenta con los modos más peculiares como el de larga exposición. El modo macro está en la otra pestaña, lo cual no es demasiado intuitivo, pero en general es una app sencilla y que funciona bien.

No hay diferencias más allá del tamaño total entre una fotografía en automático o a 64 megapíxeles en cuanto a exposición, color y detalle (aquí hay diferencias por variar ligeramente el ángulo del contraluz). Si no queremos una foto más grande, tampoco nos compensará demasiado disparar a 64 megapíxeles.

El gran angular pierde nitidez con respecto a la lente principal, pero resulta mucho más equilibrada en cuanto a colorimetría y exposición, especialmente con el HDR. DE noche será cuando el gran angular empeore más y dependerá un poco más del HDR (sin esperar milagros).

El macro tiene un uso muy anecdótico. Rara vez precisamos hacer un disparo así y es altamente dependiente del enfoque: no nos hemos de fiar del resultado aunque la preview lo muestre bien si no hemos disparado con estabilidad. Cierto es que con 5 megapíxeles vemos un mejor resultado que con sensores de menor resolución, pero con el buen macro y bokeh que tiene la principal no lo vemos necesario.

El modo retrato suele funcionar muy bien, con buen recorte y un desenfoque que, pese a ser plano, no queda del todo mal.

El modo noche no nos ha gustado tanto como esperábamos. Queda artificial, demasiado contrastado y algo sobreexpuesto con respecto al disparo en automático, aunque cierto es que mejora un poco en cuanto a definición.

La cámara frontal da un resultado aceptable. Veremos que en interiores con luz media y de noche la imagen es poco detallada y en general el contraste pasa de muy bajo (en fotos como ésta) a otras con demasiado (yendo también a la sobresaturación).

El Mi 11 Lite cumple sin alardes. Se luce especialmente en la fotografía de primer plano o macro (con el objetivo principal), viendo que hay inconsistencias con el HDR al lavar el resultado en ocasiones. Lo que hemos visto también es que el gran angular lograba colores más realistas que el automático en contados disparos, dándonos la impresión de un procesado algo aleatorio.

El enfoque no es fiable al disparar con la lente macro y el gran angular no mantiene la nitidez de la principal, lo cual se exacerba de noche. En el disparo nocturno vemos mucho margen de mejora, viendo acuarelas si la iluminación no abunda y con un modo noche que no acaba de convencer.

En cuanto a vídeo, quizás éste sea uno de sus puntos más flacos a nivel de cámaras. Son tomas muy poco estables en las que se notan temblores e incluso llega a cambiar el balance de blancos de vez en cuando. La nitidez es algo mayor en 4K sobre todo de noche, donde el FullHD se resiente bastante.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G, la opinión de Xataka

El Xiaomi Mi 11 Lite 5G nos parece el móvil de elección si lo que prima es el 5G, la comodidad y la versatilidad. La experiencia es correcta, sin sorpresas, aunque cierto es que, como hemos destacado, el diseño representa un punto diferencial y para bien, para muy bien.

Compacto, ligero, limpio y con cierto toque juvenil, es un gama media vitaminado, lo justo para ser competitivo (en casa propia y ajena). También nos parece que se pierden oportunidades con la tasa de refresco en pantalla o las cámaras.

No destaca en autonomía, pero quizás esto sea un sacrificio para bien en la línea de lo que hemos destacado a nivel de construcción y diseño. El procesador se muestra más potente que la versión 4G (quizás también más "hambriento"), por lo que puede ser una alternativa con respecto a su mellizo 4G independientemente de qué conexión necesitemos.

8.6 Diseño9,25 Pantalla8,5 Rendimiento9 Cámara8 Software8 Autonomía8,75 A favor Un gustazo de móvil entre tanto gigante pesado. Y qué bien la ausencia de huellas.

Es bastante todo terreno, con el 5G se adapta bien a muchos perfiles.

El consumo energético compensa bien los 90 Hz. Se puede tener la pantalla "a tope". En contra El resultado de las cámaras tiene muchos altibajos y no queda claro que sea competitivo en este sentido

Justo a nivel de audio.



El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.