Xiaomi Mi 11 Lite, análisis: los 300 euros que no notarás ni en el bolsillo ni en tu mano

Xiaomi sigue superpoblando cualquier gama de teléfonos ya sea dentro de su catálogo directo o indirecto. Lo hace tanto con versiones completas como con modelos Lite.

El Xiaomi Mi 11 Lite ha sido el último en sumarse a su oferta dentro de la gama media Android, con un precio que arranca en los 299 euros y con el diseño y pantalla como grandes argumentos para destacar en el mercado. En Xataka ya lo hemos probado para contarte todos sus secretos.

Ficha técnica del Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite Dimensiones y peso 160,53 x 75,73 x 6,81 mm

157 gramos Pantalla 6,55" FHD+ AMOLED 90 Hz, HDR10 Procesador Qualcomm Snapdragon 732G (4G) RAM 6 GB LPDDR4X Almacenamiento 64 / 128 GB UFS 2.2 Cámaras traseras Principal: 64 MP (1/1,97", f/1.79, 1,4 micras) Ultra gran angular: 8 MP (f/2.2, 1,12 micras, 119°) Macro: 5 MP (f/2.4, 1,12 micras) Cámara frontal 16 MP f/2.45 Batería 4.250 mAh

Cargador de 33 W Sistema operativo MIUI 12 (sobre Android 11) Conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.1 y NFC / 4G Otros Lector de huellas en el lateral Precio 299 euros

El modelo que hemos analizado es el que actualmente está disponible en España, con procesador Qualcomm Snapdragon 732G, es decir, con conectividad 4G.

Hay opción de elegirlo en tres colores diferentes y con dos configuraciones posibles, variando la memoria interna entre 64 y 128 GB (diferencia de precio de 50 euros entre ellas).

La ligereza y poco grosor por bandera

Con una ficha técnica que podríamos asociar hoy en día a muchos terminales de gama media con precio alrededor de los 300 euros, es el diseño donde este nuevo Xiaomi Mi 11 Lite empieza a sumar argumentos a su favor.

Aunque por el nombre nos pensemos que este Mi 11 Lite recrea completamente el diseño de su hermano "completo", no es así. Mantiene algunas líneas maestras pero en verdad estamos ante un terminal con más diferencias a nivel de diseño que similitudes.

La trasera del Xiaomi Mi 11 Lite tiene acabado brillante (e imán de huellas)

Su gran argumento de venta lo encontramos en lo ligero y delgado que es. Esto hace que en mano sea muy cómodo de usar, de lo mejor que hemos probado en los últimos años en este aspecto.

El poco peso y grosor del Xiaomi Mi 11 Lite junto con la trasera de cristal lo hacen uno de los terminales más cómodos en mano del mercado, siendo además poco resbaladizo

El peso del Xiaomi Mi 11 Lite es de solo 157 gramos, una cifra excelente para un terminal que nos ofrece una diagonal de pantalla de más de 6.5 pulgadas. Además su grosor se mantiene por debajo de los 7 mm, por lo que el conjunto en mano nos ha gustado mucho.

De los terminales con pantalla de 6.5 pulgadas, el Xiaomi Mi 11 Lite es uno de los que más nos ha gustado en mano. Ligerísimo y con buen agarre

Y no pensemos que por este bajo peso y grosor el Xiaomi Mi 11 Lite no tiene empaque. El material de la trasera es cristal con un buen tacto y que en conjunto, no resulta nada resbaladizo.

De lo que no se libra el modelo en negro que hemos probado en Xataka es de las huellas. Los otros dos colores en los que podemos comprar este Mi Lite 11 presumen de tratamiento antirreflejo, algo que no ofrece el elegante tono negro.

Es, como puedes ver en el vídeo, todo un espejo en el que además las huellas y suciedad tienen cierta facilidad para quedar atrapadas. Aunque es cierto que se limpian con la misma facilidad.

La trasera no tiene curvatura y el módulo de cámara apenas sobresale. Xiaomi ha conseguido una buena integración de este elemento, algo que cada vez causa más dolores de cabeza a los fabricantes.

El módulo de cámara queda muy bien en el diseño y apenas sobresale

A nivel de puertos y elementos físicos hay que indicar que en el borde superior nos encontramos con un puerto IR para usar la app de mando a distancia, mientras que en el inferior queda alojado el puerto USB-C, la bandeja para tarjetas nanoSIM (Dual SIM o SIM+microSD) y el altavoz principal. No hay puerto de auriculares pero sí un adaptador incluido en la caja.

Lector de huellas en el lateral

En cuanto a los controles físicos, tanto el de volumen (único) como el botón de encendido están alojados en el lateral derecho, quedando el izquierdo del terminal completamente libre. Personalmente no lo prefiero así ya que me cuesta más usar el control de volumen.

El Xiaomi Mi Lite 11 incluye el lector de huellas en el botón de encendido, en el lateral del teléfono. Y funciona muy bien

En el Xiaomi Mi 11 Lite el botón de encendido hace las veces de lector de huellas dactilares, que se suma a la identificación de rostros como elementos de seguridad biométrica.

El botón de inicio hace las veces de lector de huellas

El lector de huellas es cómodo de usar, tanto si agarras el terminal con la mano derecha como con la izquierda. Es rápido, fiable y basta con colocar el dedo sobre él para estar a instante dentro del sistema.

Si lo preferimos, podemos cambiar la configuración para que el reconocimiento por huella tenga lugar no con el toque del botón sino con la presión del mismo. También podemos usar el lector de huellas para realizar pagos, como contraseña de privacidad o para bloquear aplicaciones.

Panel AMOLED a 90 Hz

No hemos encontramos muchas sorpresas en la pantalla del Xiaomi Mi Lite 11. Ni en positivo ni tampoco en negativo. Es un valor seguro que se comporta de manera acorde con el nivel y precio del terminal chino.

Estamos ante un panel AMOLED de 6,55 pulgadas, relación de aspecto 20:9 y con resolución FullHD+ (2400x1080 píxeles) en el que no hay grandes alardes en su ficha técnica, pues no viene con frecuencia de refresco de 120 Hz, por ejemplo. Esa tasa se queda en los 90 Hz, los que aporta algo de fluidez extra a la experiencia diaria con el terminal pero no alcanza la excelencia de los 120 Hz que ya tenemos por el mercado.

El panel AMOLED se disfruta mucho con contenido multimedia

El panel está muy bien integrado en el frontal, sin presentar apenas marcos y con protección Gorilla Glass 5. La experiencia de visualización "todo pantalla" es muy notable, sumando además que el notch es de tipo "agujero" sin demasiada presencia.

La densidad de píxeles, de 402 ppp, es correcta y suficiente para una experiencia de visualización satisfactoria. Lo mismo ocurre con la reproducción de color. Es un panel con profundidad de 10 bits y fidelidad muy correcta de la gama de colores DCI-P3 cuando lo tenemos en modo automático.

Un notch sin apenas presencia visual y correcta densidad de píxeles

El panel ofrece certificación HDR10 gracias a su alto brillo de 500 nits (máximo de 800 nits en modo de alto brillo), algo que ayuda mucho a que la visualización de la pantalla sea buena en exteriores muy iluminados, aunque sin poder evitar reflejos algo molestos.

El comportamiento del panel, donde hay modo oscuro y de lectura, podemos configurarlo ligeramente en las opciones del terminal. Podemos escoger manualmente la tasa de refresco preferida (60 o 90 Hz, no hay modo inteligente que lo adapte según el contenido) así como el esquema de colores, pero no mucho más ni en toda su amplitud.

En este panel hay tres modos para escoger: automático, saturado y color original. Solo en el automático podemos variar la temperatura de color por defecto.

Curiosamente el modo de pantalla siempre encendida nos da bastantes más opciones para que quede como nos gusta. Tanto por información como por colorido o tipo de contenido.

El apartado multimedia de este Xiaomi Mi 11 Lite queda completo con el sonido de sus altavoces estéreo. El principal, situado en la parte inferior del terminal, es el más destacado y sobre el que recae todo el peso sonoro del terminal. El efecto envolvente es pues reducido.

En cuanto a la calidad de sonido y potencia general, de lo segundo el Xiaomi Mi 11 Lite va sobrado, no teniendo que apurar el volumen para una experiencia sonora completa, aunque sin grandes alardes ni profundidad. Tampoco los graves tienen una presencia solvente ni destacada.

Se mantiene la conectividad 4G de base

El Xiaomi Mi 11 Lite llega a España por ahora con la única opción del modelo equipado con el procesador Snapdragon 732G, lo que lo coloca de entrada en la gama media pero no del máximo nivel.

El modelo más asequible del Mi 11 Lite ofrece 6 GB de RAM, 64 GB de memoria interna y no es un smartphone 5G

Este SoC no nos va a dar problemas a nivel de rendimiento bruto pero sí que tiene la característica de no ofrecer conectividad 5G. Tampoco es un terminal con el que podamos conectarnos y aprovechar las redes WiFi 6. Pero sí que incluye NFC.

El Mi 11 Lite puede adquirirse solo con 6 GB de memoria RAM LPDDR4X, pudiendo escoger entre las versiones con 64 o 128 GB de memoria interna (UFS 2.2).

El rendimiento del equipo, como hemos adelantado, no presenta apenas fisuras dentro del ámbito de consumo y gama en la que está encuadrado. El terminal, en uso responde con bastante fluidez y está preparado para incluso jugadores ocasionales que disfrutarán mucho con su gran pantalla y sonido.

En nuestra habitual ronda de benchmarks, este nuevo terminal de Xiaomi queda así frente a la competencia:

Xiaomi Mi Lite 11 Realme 8 Pro Xiaomi Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord Procesador Snapdragon 732G Snapdragon 720G Snapdragon 732G Snapdragon 765G RAM 6 GB 8 GB 6 GB 8 GB GeekBench 565 / 1.807 566 / 1.709 -- 554 / 1.832 3DMark SlingShot 3.899 3899 -- 4.309 PCMark Work 7.356 8.814 8.520 9.194

En funcionamiento, el Xiaomi Mi 11 Lite no es un teléfono que sufra de excesivo calentamiento ni inconsistencias por ello.

A ello contribuye por supuesto la madurez y optimización de la capa MIUI 12 sobre Android 11. Con ya varios meses en liza y siendo esta familia Mi 11 tan importante, Xiaomi ha afinado su funcionamiento, algo de agradecer y que se aprecia al instante. Quizás en busca de esa buena experiencia es por lo que este Mi 11 Lite no aparece entre los equipos que actualizarán pronto a la versión 12.5 de MIUI.

La capa actual nos ofrece justo lo esperado: servicios y apps propias mezcladas de serie con bastantes aplicaciones de terceros ya preinstaladas.

También disponemos de una alta personalización del comportamiento del terminal, con el que se encontrarán muy cómodos de entrada aquellos usuarios que ya hayan vivido en su ecosistema.

Buena autonomía y carga rápida

El Xiaomi Mi 11 Lite goza de una batería de capacidad alta: 4250 mAh. Con un panel AMOLED, resolución de pantalla contenida y un procesador típico de gama media, no esperábamos menos de un día efectivo de uso con mucha solvencia. Y así ha sido.

En nuestras pruebas de uso real hemos promediado esta días de uso más de 26 horas de autonomía, de las cuales casi 9 han sido de pantalla. La elección de un refresco de 90 Hz en vez de los 60 Hz no variaba en exceso dichos resultados, por lo que no hay motivos para no disfrutar del extra de fluidez que nos dan los 90 Hz.

En cuanto a la carga rápida, el Xiaomi Mi 11 Lite viene de serie con un cargador de 33 W que es capaz de alcanzar el 50% de batería en menos de 25 minutos. Para la carga completa se requiere algo más de una hora.

El pack de cámaras al uso

El Xiaomi Mi 11 Lite es conservador en la configuración y especificaciones de su faceta fotográfica. En casi todo.

Cuenta con un sensor principal de 64 MP con tamaño de 1/1,97 pulgadas y apertura f/1.79. El otro sensor importante que lo acompaña es otro clásico: un gran angular de 8 MP y apertura f/2.2.

A nivel fotográfico el Xiaomi Mi 11 Lite apuesta por lo seguro aun sabiendo que no podrá destacar especialmente con ninguna de sus cámaras

Como tercer sensor y pese a las indicaciones de zoom 2X de la interfaz disponemos de un macro de 5 MP y apertura f/2.4.

Para movernos entre modos de disparo contamos con el típico carrusel con los modos principales bien accesibles, pero con la opción de poder incorporar otros y modificar esos accesos directos. Por lo demás, la interfaz funciona correctamente y disponemos de las opciones más usadas a mano, entre ellas el HDR, temporizador o cambio entre cámaras.

En modo automático, la cámara principal del Xiaomi Mi 11 Lite cumple con lo mínimo que le debemos exigir a un terminal de este nivel y precio. Y no es otra cosa que no cometer grandes fallos. O al menos que estos no sean visibles directamente.

Modo automático y desenfoque natural

La cámara principal es rápida y sencilla de usar. Apuntar y disparar nos dejará fotografías correctas en la mayoría de situaciones que no escapen demasiado de nuestro control, destacando por la buena reproducción de color y detalle, sobre todo si recurrimos al disparo a 64 MP, el cual debemos seleccionar como modo especial de disparo.

A pesar de que podemos obtener más detalle con el disparo a 64 MP, hemos notado en muchas escenas que la imagen sufre de un "lavado" que resulta bastante extraño.

A la derecha, recorte al 100% de un disparo en automático con el modo de 64 MP

Cuando disponemos de contraluces o el rango dinámico entra en juego, la cámara principal empieza a presentar dificultades. Con esta premisa el modo HDR cobra importancia para muchas de las situaciones en que queremos disponer de una instantánea no tan plana en luces y sombras o con cielos más correctos.

Para algún error puntual o imagen algo artificial que podamos obtener, es aconsejable dejar que el HDR automático trabaje por nosotros aunque siempre que podamos conviene ayudarle algo con el punto de medición de la exposición.

A la izquierda, disparo sin HDR. A la derecha, disparo con HDR.

Recurrir al zoom digital 2X o al gran angular nos ofrece resultados que, si bien a simple vista todavía funcionan (y serán suficiente para muchos usuarios destinatarios de este terminal), ya nos dejan claro que han tenido menos atención por parte de Xiaomi que la cámara principal.

Aunque el gran angular o el zoom digital 2X no igualan el comportamiento del sensor principal, la flexibilidad y juego que dan siempre son bienvenidas en un teléfono actual

Los principales defectos son los habituales de las cámaras secundarias: pérdida rápida de calidad a nivel de detalle o presencia de ruido en cuanto la situación no es perfecta. Pero en todo caso contar con este gran angular o un zoom digital asumible es siempre bienvenido por las posibilidades y flexibilidad que deja en manos del usuario.

De gran angular a zoom digital 2X

Por la noche todas las cámaras del Xiaomi Mi 11 Lite comienzan a acusar el tamaño de los sensores, tanto por el sufrimiento con algunos puntos de luz como en la pérdida de detalle. La cámara principal es la que mantiene mejor el tipo si no rascamos demasiado en la superficie de las instantáneas que toma en modo automático.

Disparo automático

El modo Noche se vuelve a erigir como un salvador para recuperar información en las imágenes al tiempo que, en la mayoría de casos, obtenemos menor presencia de ruido en la escena. Todo ello es a costa de que, según las circunstancias, la imagen nos puede quedar algo artificial si no llevamos especial cuidado.

A la derecha, disparo en modo noche

El tercer sensor del que puede presumir el Xiaomi Mi 11 Lite es el macro, el cual no dispone de disparo directo sino que hay que seleccionarlo con cada cámara.

La elección por encima de un teleobjetivo es muy discutible y todo ello a pesar de que los resultados que podemos obtener con esta tercera cámara son solventes sin mucho esfuerzo. Pero el margen de maniobra y resultados frente a un verdadero teleobjetivo lo deja en evidencia.

Del resto de modos fotográficos de este Xiaomi Mi 11 Lite hay que mencionar el Pro, que admite el disparo en RAW y control de diferentes aspectos de la toma de fotografía, así como el de retrato, con buenos resultados aunque el recorte falla en lugares complejos como por ejemplo unas gafas.

Selfie mediocre de 16 MP y vídeos creativos

La cámara secundaria del Xiaomi Mi 11 Lite presume de una resolución de 16 MP, pudiendo usarla tanto en modo automático como en modo retrato.

Basta que el fondo no sea sólido y definido para que empecemos a tener problemas de enfoque y sobre todo de rango dinámico. El modo HDR, que podemos usar en el disparo automático pero no en el modo retrato, no logra subsanar ningún error en la mayoría de los casos, así que no hemos quedado precisamente muy satisfechos con esta cámara del Xiaomi Mi 11 Lite.

Imagen con desenfoque, sin HDR y con HDR

En el apartado de vídeo, Xiaomi lo ha apostado todo a la creatividad y los filtros. Más redes sociales y contenidos ocasionales que algo serio. Para ello se cuenta con modos específicos de vídeo como los efectos de película. Disponemos de grabación a 1080p (30 y 60 fps) así como a 4K (30 fps).

El sensor principal (y el zoom digital 2X) podemos usarlo con cualquiera de estas calidades pero el gran angular solo está disponible si no queremos grabar con calidad 4K.

En cuanto al modo con estabilización mejorada, que no es nada destacado, solo podemos usarlo con grabación de 1080p y 30 fps. Mejor dejarlo sin activar.

Xiaomi Mi 11 Lite, la opinión y nota de Xataka

Xiaomi no reduce ni un ápice la velocidad de crucero con la que aborda cualquier gama en el mundo de la telefonía móvil. Su insistencia es especialmente fuerte en las gamas de entrada y media, donde cada año suma un terminal tras otro, independientemente de lo que ya exista en su catálogo.

De sus series más tradicionales hemos probado el nuevo Xiaomi Mi 11 Lite, un terminal más alejado del modelo mayor de lo que cabría esperar por su denominación. La distancia la encontramos no solo en el precio, considerable, sino en aspectos clave como la frecuencia de refresco de la pantalla ... o su resolución ... o el empaque de la cámara principal.

Pero el Xiaomi Mi 11 Lite ofrece sus propios argumentos de compra, empezando por un diseño donde destaca su reducidísimo peso y la comodidad en mano, así como un equilibrio en el resto de elementos. Ahí está la clave para destacar en la gama más completa y competitiva del durísimo mercado del smartphone actual.

8.6 Diseño9,25 Pantalla8,5 Rendimiento8,5 Cámara8 Software8 Autonomía9,25 A favor De los smartphones grandes más cómodos que hemos usado

Autonomía de sobra para todo el día aunque seas usuario intensivo del teléfono

Buena optimización y rendimiento de MIUI sobre Android 11 En contra Las cámaras son demasiado estándar para la competencia que tiene al lado

La pantalla no ofrece tasa de refresco de 120 Hz ni más resolución

Ficha técnica algo justa de nuevo pensando en la gran competencia



