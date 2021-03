Para mí el mejor teléfono en relación calidad precio es...

La relación entre prestaciones y coste marca una línea muy atractiva a la hora de elegir un teléfono. No es algo inherente a los modelos más baratos, sino que también hay terminales premium que ofrecen características de alto nivel con una inversión ajustada. Hemos consultado a los editores de Xataka especializados en smartphones para que nos recomienden los mejores teléfonos en calidad precio de la actualidad.

Javier Pastor, editor de Xataka

"Creo que en los últimos meses no ha habido rival para el POCO X3 NFC (177 euros), un móvil espectacular por contar con especificaciones de gama alta en muchos apartados pero que tiene un precio casi de gama de entrada.

Buen procesador, pantalla estupenda a 120 Hz, cámaras solventes, gran batería y soporte de NFC, microSD e incluso minijack. Un teléfono perfecto si no te importa que no tenga 5G (y francamente hoy por hoy eso no parece ser tan relevante)".