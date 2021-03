POCO X3 Pro: el móvil ganga de Xiaomi salta a la gama alta estrenando procesador

Xiaomi nos había convocado para el evento más grande de POCO del año y por fin hemos salido de dudas. El Xiaomi POCO X3 Pro es oficial, constituyendo parte de la primera línea de móviles de la marca de este 2021.

Así, se trata de un móvil que da un salto cualitativo con respecto al POCO X3 NFC, hablando del procesador y quizás de dar sentido a ese apellido "Pro". De ahí que herede un estatus algo más ambicioso y cercano al del POCO F2 Pro a este nivel, pero veremos que en cuanto al resto de aspectos es un smartphone similar al X3.

Xiaomi POCO X3 Pro Pantalla IPS 6,67 pulgadas 120 Hz

240 Hz táctil, 450 nits

Gorilla Glass 6, HDR10 Procesador Qualcomm Snapdragon 860 RAM 6 / 8 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1 (hasta 1 TB con microSD) Cámaras traseras 48 MP, f/1.79, AF

UGA 8 MP, f/2.2, 119°

2 MP macro, f/2.4, FF

2 MP profundidad, f/2.4, FF Cámara frontal 20 MP, f/2.2 Batería 5.160 mAh

Carga rápida 33 W Conectividad 4G, NFC Otros Jack 3,5 mm

Estéreo



Infrarrojos

Dual Sim (híbrido)Cargador incluido

Lector de huellas lateral Precio 6 GB + 128 GB = 249 euros (199 euros oferta especial de lanzamiento)

8 GB + 256 GB = 299 euros (249 euros oferta especial de lanzamiento)

Un diseño que nos suena con un acabado que promete ser mejor

Parte de esos rasgos que nos recuerdan al POCO X3 están en esa trasera, que hace que lo asociemos instantáneamente a la marca, con el módulo grande y centrado al medio y las dos franjas a los lados con un patrón diferenciado. Eso sí, aunque el molde parece el mismo, en este caso puntualizan que el acabado es en mate y que así no se quedan tanto las huella.

Así, vemos una gran joroba central en la que se incrustan las cuatro cámaras traseras y el flash, y el logo de la marca al centro. La cámara frontal asoma por un agujero, como en su antecesor (y del mismo diámetro), y el lector de huellas está en el lateral.

El POCO X3 NFC a la izquierda y el POCO X3 Pro a la derecha.

Esto ocurre en parte al tratarse de un panel de tecnología IPS, concretamente la pantalla de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ y tasa de refresco máxima de 120 Hz que vimos ya en el POCO X3 NFC. Soporta HDR10 y tiene una tasa de refresco táctil máxima de 240 Hz, que no está mal.

La potencia y los mAh por todo lo alto

El apellido Pro se fundamenta en parte por el salto que vemos a nivel de procesador, motivo por el que a este nivel escalaría a la gama alta a tenor de lo que establece Qualcomm en sus series de chips. En este caso el POCO X3 Pro estrena el Snapdragon 860, un procesador a medio camino entre el Snapdragon 855 y el Snapdragon 865, ambos buques insignia de Qualcomm para los años 2019 y 2020.

Le acompañan 6 u 8 GB de RAM LPDDR4X con versiones de almacenamiento de 128 ó 256 GB, por lo que están las siguientes variantes, en ambos casos con la posibilidad de añadir una microSD para tener hasta 1 TB de espacio en total:

POCO X3 Pro con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

POCO X3 Pro con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

A nivel de batería no vemos variación con respecto al X3 NFC pero esto no es necesariamente negativo: es una pila de 5.160 mAh, una capacidad que per se es considerable y que dio ya buen resultado en su antecesor. Nos prometen hasta 2 días de autonomía, con 11 horas de juego o hasta 117 de reproducción de música. Además se mantiene la carga rápida de 33 W, entregándose el cargador con el móvil.

El POCO X3 Pro dispone de sonido estéreo, un buen aliciente que por suerte se está democratizando también entre los móviles más ajustados en precio y de jack de 3.5 milímetros. Además, se mantiene el puerto IR, marca de la casa, y el NFC que ya vimos en el X3 anterior.

Cuatro cámaras traseras para cumplir mínimos

En las cámaras vemos una apuesta quizás predecible y que no es muy distinta a la del X3, aunque vemos sensores de menor resolución en el caso de la principal y el gran angular. En el caso de la principal sabemos que, además, es un sensor algo más pequeño, pero sí que vemos una lente con una apertura ligeramente mayor.

Sensor principal de 48 megapíxeles (1/2 pulgada, píxeles de 1,6 μm) y lente con apertura f/1.79. AF, 6P.

Ultra gran angular f/2.2 con sensor de 8 megapíxeles.

Macro con apertura f/2.4 y sensor de 2 megapíxeles (FF).

Sensor de 2 megapíxeles para la lectura de profundidad con lente con apertura f/2.4.

Cámara frontal con sensor de 20 megapíxeles y lente con apertura f/2.2.

El modo noche soporta tanto la cámara trasera como la frontal y se mantienen otras funciones como los modos de larga exposición. Como siempre, habrá que esperar al análisis para ver qué tal rinde todo y qué podemos esperar de las cámaras más allá de los números.

Versiones y precios del Xiaomi POCO X3 Pro

El POCO X3 Pro estará disponible en 3 colores (Phantom Black, Frost Blue y Metal Bronze) en las siguientes versiones: