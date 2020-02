Guía de compra de cargadores rápidos: tipos de carga rápida, cómo saber si mi teléfono es compatible y modelos destacados

Baterías cada vez con más mAh y componentes cada vez más eficientes con una misión: que no se nos apague el móvil en mitad de la jornada. No obstante, si eso sucede siempre podremos hacer uso de la carga rápida... si es que nuestro teléfono dispone de esta función que permite alimentar su batería más rápido de lo normal. Entre la inmensidad de marcas y modelos de terminales, es fácil perderse a la hora de saber si nuestro teléfono tiene carga rápida y de qué tipo.

En esta guía de compra de cargadores rápidos partimos desde cero para ayudarte a saber si tu teléfono tiene carga rápida, de qué tipo es y qué cargador es el más adecuado.

Qué es la carga rápida

El nombre – genérico, como veremos más adelante – deja poco a la imaginación: son las tecnologías que permiten cargar la batería a una velocidad superior a la habitual. Para ello se juega con la potencia (en Watios), una magnitud relacionada con la Intensidad y el Voltaje, de modo que alterando alguna de las dos (o las dos) incrementemos el flujo de energía suministrado.

Esto no puede llevar a pensar que si queremos cargar más rápido nuestro teléfono, bastará con emplear un cargador más potente. Y aunque grosso modo es cierto, la realidad es que existen ciertos límites marcados por las especificaciones técnicas de la batería y que la vida de esta se resentirá si no usamos el cargador original o uno que sea compatible y recomendado por el fabricante. No es un asunto baladí: además de deteriorar la batería, podríamos dañar el propio teléfono e incluso llegar a hacernos daño.

Tipos de carga rápida

Mucho ha llovido – en iOS no tanto – desde que los cargadores ofrecían un estándar de 5V a 1A, el punto de partida de la carga en smartphones. A partir de aquí, nos encontramos con modelos que entregan 5V y 2A, pero la oferta se multiplica: desde el iPhone 8, los iPhone permiten carga rápida desde 18 a 87 W —, el Xiaomi Mi 9T puede cargarse a 5V/3A, 9V/2A y 12V/0,5A, el Huawei P30 Pro permite hasta 40W con Supercharge a 10V/4A y 5V/2A, 9V/2A, el Samsung Galaxy S10 5G a 5V/3A, 9V/2,77A, 3,3-5,9V/3A, 3,3-11V/2,25A, Huawei P30 Lite a 5V/2A ó 9V/2A, Xiaomi Mi A1 a 5V/2A...incluso Xiaomi ha mostrado una Super Charge Turbo que alcanzaría los 100W. ¡Qué lío! A continuación os listamos las cargas rápidas más relevantes del mercado y sus principales características.

Qualcomm Quick Charge

Una de las tecnologías de carga rápida más populares es Quick Charge, del fabricante americano de procesadores Qualcomm, que ya se encuentra en la versión 4+. Además no es exclusivo de teléfonos con chips de Snapdragon, sino que también se encuentra en terminales con otros procesadores. Aquí puedes encontrar la lista oficial de los dispositivos que la soportan

Quick Charge 4+ está basado en USB Power Delivery, llegando a proporcionar energía hasta 27W. Entre sus ventajas, es retrocompatible con versiones anteriores, permite carga dual, ofrece funciones de protección y seguridad avanzada.

La evolución de Quick Charge ha traído consigo mejoras a nivel de velocidad, seguridad y eficiencia. Así, el Quick Charge 1.0 soporta 5V y 2A (10W), Quick Charge 2.0 admite 5V, 9V y 12V y 3A alcanzando los 18W, Quick Charge 3.0 minimiza el calentamiento y Quick Charge 4.0 sigue la recomendación de Google e incluye soporte para USB Power Delivery.

Super VOOC

VOOVC o Super VOOC (una versión más ambiciosa del primero), hace referencia a Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging, la tecnología de carga rápida del fabricante chino OPPO y una de las mejores de acuerdo con nuestra experiencia analizando móviles.

Recientemente presentaron el OPPO Reno Ace, un teléfono con tecnología SuperVOOC 65W capaz de cargar 4.000 mAh al 100% en 25 minutos, unas cifras que superan su tecnología SuperVOOC que aplica una potencia de 50W y permite cargar el teléfono del 0 al 100% en unos 35 minutos.

Este tipo de carga se encuentra en los terminales de gama alta de OPPO, como los OPPO Find X o el R17X Neo, no obstante la firma china ha licenciado esta tecnología para que otros fabricantes puedan usarla.

A diferencia de Quick Charge que aumenta el voltaje, con VOOC y Super VOOC se aumenta el amperaje, lo que minimiza el sobrecalentamiento y la vida útil de las baterías. Eso sí, se necesitan los cables y cargadores oficiales.

USB Power Delivery

USB Power Delivery, o abreviadamente USB PD, es el estándar de carga recomendado por Google y por tanto, la que encontramos en los terminales del fabricante americano, los Google Pixel 4 y Pixel 4 XL y la generación anterior, los Pixel 3 y Pixel 3 XL.

Este sistema de carga destaca por su flexibilidad, permitiendo modular voltaje y amperaje de forma automática, adaptándose al dispositivo. Además es capaz de entregar hasta 100W.

No es el único fabricante top que hace uso de esta tecnología: desde el iPhone 8, los nuevos teléfonos móviles de Apple permiten cargar sus dispositivos más rápido empleando adaptadores de corriente USB-C de 18W, 29W, 30W, 61W, o 87W propios o de terceros que soporten USB-PD, lo que permite cargar hasta el 50% de la batería en 30 minutos.

Super Fast Charging de Samsung

Super Fast Charging y previamente Adaptive Fast Charging son las tecnologías de carga presentes en los teléfonos Samsung. Mientras que la primera está presente en la gama alta más actual, a partir de la hornada Galaxy S10 5G, Note10 y Note10+, la Adaptive Fast Charging puede encontrarse en modelos anteriores como los Note9, S9 o S9+.

Estas tecnologías están basadas en Quick Charge, lo que posibilita poder usar cargadores que emplean la tecnología Qualcomm Quick Charge (QC 2.0). Así, la Super Fast Charging 2.0 – presente en el Galaxy Note10+ – permite cargar hasta a 45W mediante un cargador USB-PD 3.0, mientras que con el Super Fast Charging es posible alcanzar los 25W.

SuperCharge de Huawei

La firma china cuenta con su propio sistema de carga, el SuperCharge. Aunque de forma excepcional, el plegable Huawei Mate X alcanza los 55W, el SuperCharge que encontramos en la última hornada de su gama alta es capaz de suministrar 40W proporcionando 10V y 4A, algo presente en la familia Mate 30 y en el Huawei P30 Pro, una cifra algo inferior a otras marcas Android, pero que permite cargar baterías de 4.000 mAh al 90% en media hora.

Entre sus principales bazas, funciones para cuidar la vida útil y la compatibilidad con USB-PD. La versión anterior – presente en los Huawei P30 y Huawei P20 Pro – se quedaba en 22W.

MediaTek Pump Express 4.0

Otro de los grandes fabricantes de chips para Android, MediaTek, ofrece también un sistema de carga rápida denominado Pump Express que ya se encuentra por la cuarta generación.

Basado en el sistema de carga Quick Charge, el fabricante incluso ha suministrado un documento proporcionando equivalencias entre una tecnología y otra. Así, el actual Quick Charge 4.0 es compatible con USB Power Delivery 3.0 y ha minimizado el sobrecalentamiento. De este modo, es posible usar cargadores rápidos USB PD 3.0 para terminales que empleen Pump Express 4.0.

Warp Charge 30T

Warp Charge 30T es el último estándar de carga de OnePlus, que sustituye a versiones anteriores como Warp Charge 30 y OnePlus DASH (4A/5V a 20W, presente desde el OnePlus 3), alcanzando los 30W de potencia. Esta tecnología permite cargar el OnePlus 7T de 0 a aproximadamente el 70% en media hora, según el fabricante chino.

De acuerdo con OnePlus, tanto la disipación térmica como la gestión de energía se realiza de forma inteligente desde el adaptador, que ha de ser el específico de la marca.

Motorola TurboPower

Motorola emplea procesadores de Qualcomm en sus teléfonos móviles pero incluye un sistema de carga rápida propio, que también está basado en la tecnología del fabricante estadounidense. Así, la tecnología TurboPower se vale de software para monitorizar el estado de la batería y ajustar la energía suministrada, gestionando también el calor.

Este TurboPower se encuentra en su gama alta y parte de su gama media, en terminales como el Motorola Razr, Motorola One Zoom, Motorola One Action. TurboPower es compatible con cargadores rápidos de Quick Charge (QC 2.0).

Meizu Super mCharge

Meizu cuenta también con una tecnología de carga rápida propia denominada Super mCharge capaz de suministrar 55W de potencia en terminales de la marca asiática.

Para ello se vale de un cargador que entrega 11V y 5 Amperios, permitiendo completar una batería de 3.000 mAh en 20 minutos, aunque eso sí, usando su cable y cargador para mantener temperaturas por debajo de los 39 grados.

Cómo saber si mi teléfono tiene carga rápida

Tras este repaso por las principales tecnologías de carga rápida del mercado, toca resolver la pregunta del millón: ¿tiene carga rápida mi teléfono? Y si es así, ¿de qué tipo es?

Para saber si tu teléfono tiene carga rápida lo más sencillo es leer las especificaciones técnicas del dispositivo. En caso de no tenerlas a mano, en los análisis de Xataka es habitual que ofrezcamos ese dato en la ficha técnica.

Otra opción sencilla es echar un vistazo al cargador del teléfono, donde generalmente encontraremos el logo de la tecnología y las especificaciones de carga.

Merece la pena cerciorarse y no dar por hecho que porque nuestro teléfono sea un OPPO tiene VOOC o que si integra un chip de Snapdragon podremos hacer uso de Quick Charge. En este sentido, siempre nos quedarán las listas oficiales de dispositivos compatibles, aunque existe la posibilidad de que no estén actualizadas.

Finalmente, si tienes un Android – más difícil de determinar por la oferta heterogénea de dispositivos – siempre puedes acudir a Ajustes > Acerca de > Batería y ver los datos relativos de potencia del dispositivo.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un cargador

Al margen del puerto – USB o USB-C – que usemos para conectar el cable de carga que une el móvil con el cargador, es importante prestar atención a si ofrece más salidas y de qué tipo son , ya que nos puede servir para cargar más dispositivos. En este caso, ojo a las especificaciones de salida de cada una.

Es deseable que el cargador sea compacto, esté diseñado para que los cables sufran lo menos posible – y es que esas curvas imposibles repercuten en la vida de estos – y que disipe el calor adecuadamente. Este aspecto es especialmente importante si cuenta con varias tomas.

Si lo compramos en internet, nunca está de más comprobar que la clavija para enchufarlo sea la correspondiente a nuestra zona . En España se usan clavijas de tipo C y F.

Los cargadores están expuestos al sobrecalentamiento, las pérdidas y los picos de tensión, los apagones... así que mejor fijarse en qué protecciones ofrecen. En este sentido, verificar que cumplen con certificaciones CE, FCC y RoHS, relativas a los materiales de fabricación, uso y regulación de los productos, es una buena idea. Si vas a comprar un cargador para Apple, los productos de terceros con MFi garantizan que ese producto ha sido verificado y certificado por Cupertino para usarlo con sus dispositivos.

Modelos destacados

Si ya tienes claro que tu teléfono es compatible con la carga rápida y además, que puedes adquirir cargadores diferentes a los originales para aprovechar esta característica, en esta sección encontrarás una selección de estos cargadores rápidos interesantes por sus prestaciones.

