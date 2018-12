OPPO RX17 Pro, análisis: se puede ser vanguardista y partir en desventaja

Hasta hace poco, OPPO era una empresa casi desconocida en gran parte del mundo, menos en China. Tras varios años peleando en los primeros puestos del ranking de fabricantes en su país de procedencia, el pasado verano la compañía dio el salto al viejo continente de la mano del OPPO Find X, su actual buque insignia y uno de los móviles más arriesgados que hemos visto este año.

OPPO ha continuado su andadura europea con nuevos modelos y el más reciente es el OPPO RX17 Pro, una apuesta fuerte por el diseño y la fotografía que combina elementos punteros como el lector de huellas bajo la pantalla con otros propios de la gama media premium para así contener el precio. Te contamos todo sobre el OPPO RX17 Pro en nuestro análisis a fondo.

OPPO RX17 pro, review con vídeo

OPPO RX17 Pro, especificaciones técnicas

OPPO RX17 PRO DISEÑO 157.6 x 74.6 x 7.9 mm 183 g Metal y cristal PANTALLA AMOLED 6,4 pulgadas FullHD+ 2.340 x 1.080 PROCESADOR Snapdragon 710 GPU Adreno 616 RAM 6 GB MEMORIA 128 GB CÁMARAS TRASERAS 12 MP, apertura variable f/1.5-2.4 20 MP, telefoto, f/2.6 CÁMARA FRONTAL 25 MP, f/2.0 SEGURIDAD Lector de huellas bajo la pantalla Reconocimiento facial SOFTWARE ColorOS 5.2, basado en Android 8.1 CONECTIVIDAD LTE 4G, Dual SIM, WiFi ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C BATERÍA 3.700 mAh (2 x 1.850 mAh) Carga rápida Super VOOC PRECIO 599.90 euros

Diseño: deslumbrante por delante y por detrás

OPPO es uno de los fabricantes que más fuerte ha apostado en la carrera por conseguir el 'todo pantalla'. Aquí no tenemos mecanismos arriesgados como en del OPPO Find X, sino un móvil de estilo más tradicional, pero que a pesar de ello consigue deslumbrarnos, tanto en el frontal como en la trasera.

En el frontal, el OPPO RX17 Pro reduce los marcos que rodean la pantalla hasta conseguir que ésta ocupe el 91,5% de la superficie según OPPO (85.9% según GSMArena). Seguimos teniendo un marco inferior algo más ancho, pero nada que ver con lo que hemos visto en otros terminales recientes (ejem, ¿alguien dijo Pixel?). Pero lo que más potencia el efecto de 'todo pantalla' es el notch, el cual también se reduce a su mínima expresión.

El notch se reduce a la mínima expresión y los bordes se reducen para conseguir un frontal donde la pantalla es protagonista absoluta.

No soy nada fan del notch, aunque he terminado acostumbrándome a verlo. Con el OPPO RX17 Pro directamente me he olvidado de que estaba ahí. Es un notch de tipo gota donde sólo hay el espacio justo para que quepa la cámara delantera y el auricular, ni más ni menos.

En términos de ergonomía, con 6,4 pulgadas de pantalla, el OPPO RX17 Pro es un móvil grande, así que no es precisamente manejable a una mano. A pesar de todo, sus formas hacen que resulte cómodo y el peso es razonable para un móvil de su envergadura. Al enfrentarlo con otros modelos de tamaño similar vemos que el RX17 Pro es uno de los que mejor aprovecha el espacio, aunque el Mate 20 Pro sigue quedando por delante ya que monta más batería a costa de un ligero aumento en el peso.

OPPO RX17 PRO HUAWEI MATE 20 PRO SAMSUNG GALAXY NOTE 9 PIXEL 3 XL XIAOMI MI MIX 3 ONEPLUS 6T PANTALLA 6.4 pulgadas 6.39 pulgadas 6.4 pulgadas 6.3 pulgadas 6.39 pulgadas 6.41 pulgadas PORCENTAJE FRONTAL 85.9% 87,9% 83.4% 82.8% 85% 85.6% DIMENSIONES 157.6 x 74.6 x 7.9 mm 157.8 x 72.3 x 8.6 mm 161.9 x 76.4 x 8.8 mm 158 x 76.7 x 7.9 mm 157.9 x 74.7 x 8.5 mm 157.5 x 74.8 x 8.2 mm PESO 183 g 189 g 201 g 184 g 218 g 185 g BATERÍA 3.700 mAh 4.200 mAh 4.000 mAh 3.430 mAh 3.200 mAh 3.700 mAh

Si le damos la vuelta seguimos teniendo un diseño tradicional en lo que a formas se refiere, aquí la "sorpresa" viene con el color. Uso comillas porque los tonos degradados no son una invención de OPPO, aquí habría que dar el crédito a Huawei que lo puso de moda con el P20 Pro a principios de año. Sin embargo, el degradado del OPPO RX17 Pro en su versión 'Radiant Mist' es sin duda el más llamativo que he visto.

La trasera apuesta por un degradado vertical que combina un tono violeta a la izquierda con un azul casi celeste a la derecha. Al moverlo genera reflejos y degradados que muestran más tonalidades, casi como un arco iris según como incida la luz. Obviamente no es un tono para todo el mundo, pero consigue hacer de un diseño clásico algo diferente y atrae muchas miradas. Además hay que destacar que su acabado mate no atrae tanto las huellas. Si prefieres algo más discreto, el modelo 'Emerald green' es sin duda la mejor opción, aunque aquí el acabado es brillante y las huellas se pegan que da gusto.

El degradado del modelo 'Radiant Mist' no es para todo el mundo, pero tiene una ventaja y es que su acabado mate no atrae tanto las huellas como el del modelo 'Emerald Green'.

En el centro de la trasera tenemos el logotipo de OPPO y justo encima el módulo de la triple cámara, el cual sobresale del chasis lo justo para que nos dé un poco de reparo dejarlo en la mesa. Aquí la funda de silicona incluida es una buena aliada y además mejora el agarre ya que resulta un poco resbaladizo. Por cierto, no hay lector de huellas, o mejor dicho no se ve, ya que viene integrado bajo la pantalla.

Aquí conviene hacer una mención especial a los acabados y materiales. Aunque por detrás tenemos este acabado mate que parece aluminio, en realidad se trata de una lámina de cristal con acabado esmerilado en la línea de lo que vimos con el OnePlus 6T. De hecho, son muchos los parecidos que comparte con el último modelo de OnePlus.

Por último hablemos de los detalles del lateral. A la derecha tenemos el botón de encendido, colocado a buena altura y con buena pulsación, mientras que los botones de volumen se han colocado a la izquierda. Arriba sólo tenemos las líneas de antena y en el borde inferior conviven altavoz, puerto USB-C y la bandeja SIM.

Pantalla: este panel nos suena

Decíamos que el OPPO RX17 Pro guarda muchos parecidos con el OnePlus 6T a nivel de diseño (ambas empresas pertenecen a BBK Electronics), la pantalla es otro de sus parecidos. Tenemos un panel AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución 2.340 x 1.080 y una densidad de 402 ppp que es más que suficiente para que la nitidez destaque.

El RX17 Pro de OPPO guarda muchos parecidos con el OnePlus 6T, la pantalla es uno de ellos.

La pantalla rinde muy bien a nivel de contraste y brillo, minimizando así los reflejos y permitiéndonos el uso en exteriores sin mayor problema. El brillo automático es ágil en estas situaciones cuando necesitamos un 'punch' de brillo, aunque no tanto en el escenario opuesto. Alguna vez he tenido que reducir el brillo en ambientes oscuros ya que el panel deslumbraba ligeramente, pero nada grave.

El menú de configuración de pantalla es bastante escueto.

La calibración es correcta, con tonos fieles y blancos neutros que se mantienen bastante bien en los ángulos. En cuanto a las opciones de configuración, a pesar de que ColorOS es una de las capas más agresivas en cuanto a personalización, no encontramos muchas. En el menú pantalla sólo tenemos un deslizador para movernos de más cálido a más frío.

Como buena pantalla AMOLED, también cuenta con el modo 'Always On', pero de nuevo sin muchas opciones. Sólo nos permite elegir las horas en las que estará activo si es que queremos programarlo, pero nada de elegir qué contenido se mostrará (sólo fecha y hora). No podía faltar el modo nocturno que reduce la luz azul, también programable.

Rendimiento: una mancha en el currículum que rinde mejor de lo esperado

A pesar de contar con el apellido Pro, este modelo no cuenta con un procesador de gama alta, sino algo inferior, concretamente es el Snapdragon 710. La gama 700 de Qualcomm se sitúa a medio camino entre los 600 pensados para la gama media y los 800 que encontramos en la gama alta, por lo que hablamos de una especie de gama media-premium.

Sobre el papel tenemos un chip de gama media-alta. En la práctica, el rendimiento se acerca más a de un gama alta.

Esto es lo que tenemos en la teoría. En la práctica, el rendimiento del 710 es impecable, tanto que la mayor parte del tiempo la sensación es estar usando un gama alta. El funcionamiento es rapidísimo en las tareas del día a día, sin lag ni bloqueos inesperados, con animaciones suaves y sin calentamiento. También mueve sin problema apps más pesadas como juegos con gran carga gráfica. Eso sí, si pensabas jugar a Fortnite olvídate ya que la GPU no es compatible.

Como decía, el Snapdragon 710 brilla casi como un chip de gama alta en la práctica mayoría de situaciones, pero si vamos a los benchmarks obviamente queda en desventaja con respecto a otros competidores de precio similar como por ejemplo el OnePlus 6T, mientras que supera a otros con chips de la serie 600, aunque no por mucho.

OPPO RX17 PRO BQ AQUARIS X2 PRO OPPO FIND X ONEPLUS 6T POCOPHONE F1 PROCESADOR Snapdragon 710 Snapdragon 660 Snapdragon 845 Snapdragon 845 Snapdragon 845 RAM 6 GB 4 GB 8 GB 8 GB 6 GB ANTUTU 155.063 141.558 282.324 294.892 193.499 GEEKBENCH 4 (single/multi) 1.799 / 5.795 1.642 / 5.763 3.308 / 7.915 2.371 / 8.852 1.247 / 4.335

Donde OPPO sí apuesta fuerte es en la memoria con 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad. La multitarea se mueve a muy buen nivel y hay espacio de sobra para almacenar todo tipo de archivos. Eso sí, es todo el espacio disponible ya que no hay opción de añadir una MicroSD. Lo que sí podemos es añadir dos tarjetas SIM en la bandeja situada en la parte inferior, junto al USB-C.

Con respecto a conexiones, el OPPO RX17 Pro viene con un juego bastante completo incluyendo NFC, un chip que a menudo echamos en falta en terminales chinos y que aquí posibilita los pagos móviles con Google Pay (si eres de un banco compatible, claro).

Seguridad a la última

El apartado de seguridad merece mención especial en este caso. Como decíamos, el lector de huellas está oculto bajo la pantalla, una de las consecuencias de la moda de los 'todo pantalla' y que en el caso del RX17 Pro funciona especialmente bien.

El lector de huellas bajo la pantalla es bastante ágil y combinado con el desbloqueo facial forman un buen combo de seguridad.

El proceso de registro de la huella es algo más lento que con lectores habituales y lo mismo pasa al desbloquear, pero el lector de este modelo concreto es bastante ágil y la diferencia no es tan obvia como en otros. Además no es necesario pulsar más fuerte para que nos detecte, sino que basta con un toque más suave. Por ponerle un pero, el lector está situado un poco bajo, aunque es cómodo alcanzarlo con los pulgares.

Además de la huella también tenemos el desbloqueo facial y funciona realmente bien. De hecho, en la mayoría de ocasiones ni siquiera pongo la huella porque el desbloqueo facial me detecta antes, incluso sin poner el móvil a la altura de los ojos. Sólo le falta llevarnos directamente a la pantalla de inicio sin tener que deslizar hacia arriba para ser perfecto.

Autonomía: con esta carga rápida, la duración es lo de menos

El OPPO RX17 Pro cuenta con una batería de 3.700 mAh de capacidad total. Digo total porque en realidad son dos celdas de 1.850 mAh, el motivo es el sistema de carga rápida Super VOOC, pero primero hablemos de la duración.

OPPO no ofrece estadísticas del tiempo de pantalla, sólo del uso por aplicaciones, por lo que no tenemos ese dato concreto. En la práctica, la mayor parte del tiempo he conseguido un día y medio antes de visitar el enchufe, que no está nada mal, aunque los días de uso más intensivo tocó repostar al llegar a casa.

En el menú de batería tenemos varias opciones para alargar la duración, empezando por el 'Ahorro de energía' clásico que salta cuando la carga está por debajo del 20%, aunque se puede activar en cualquier momento. El modo de ahorro inteligente está activado por defecto, lo que hace es detectar si estamos durmiendo para activar el modo de ahorro y minimizar el consumo. Si pulsamos en 'Ahorrar energía' arriba del todo podemos acceder a otras opciones como desactivar apps que consumen mucho o desactivar el GPS.

Lo cierto es que las opciones de ahorro de batería son un poco confusas y personalmente creo que se podrían haber simplificado y en su lugar apostar por dar más detalles del consumo, como las horas de pantalla, pero así es ColorOS.

La autonomía es buena, pero la magia sucede durante la carga. Super VOOC es capaz de llegar al 100% en sólo 40 minutos.

Pero la verdadera estrella del apartado de la autonomía en particular y del OPPO RX17 Pro en general es la carga rápida. OPPO incluye su sistema propietario Super VOOC y os aseguro que va como un tiro. En 15 minutos alcanzamos el 50% de carga y para llegar al 100% sólo hay que esperar 40 minutos. No me ha hecho falta cargar el móvil por la noche, con conectarlo al despertarme, antes de salir de casa ya tenía la carga completa.

La pega de Super VOOC es que el cargador es mucho más grande que el de la inmensa mayoría de móviles, aunque con esa velocidad de carga se le perdona.

Software: el exceso de ColorOS

Si como yo prefieres una experiencia Android lo más limpia posible, desde luego ColorOS no será tu capa favorita. El software de OPPO sigue a pies juntillas las tendencias de software en China: diseño con tintes que recuerdan a iOS, ausencia de cajón de aplicaciones, personalización hasta el último rincón o el clásico optimizador para liberar RAM son algunos ejemplos de lo que nos encontramos.

Vayamos por partes. En términos de diseño, como decíamos hay mucha personalización y hay muchos detalles que recuerdan al sistema de los iPhone. No tenemos cajón de apps ni opción de activarlo, por lo que toca organizar los iconos en distintas páginas. El desplegable de ajustes rápidos también recibe el tratamiento ColorOS, con un fondo blanco y los iconos circulares resaltados en un tono verde.

Por su estructura y disposición, los ajustes recuerdan más a iOS que a Android.

En Ajustes también tenemos bastante colorido y cada entrada del menú tiene su correspondiente icono a la izquierda, aunque hay que reconocer que tras la llegada de Android 9 Pie y su tendencia al colorido ya no hay tanta diferencia con la versión oficial.

OPPO apuesta por una estructura propia en la que tenemos muchos más elementos que de costumbre, algunos de ellos que vuelven a recordar a iOS como eso de ofrecer 'Pantalla y brillo' por un lado y 'Pantalla de inicio y fondo de pantalla' por otro. También vemos ecos de iOS en la división del menú en bloques en lugar de tener una lista toda seguida como vemos en Android, y la cosa no queda ahí. Apps como la cámara que veremos más abajo también tienen una estructura muy similar, claro que es algo común en capas chinas.

ColorOS bien podría llamarse ColoriOS. Hay muchos detalles de su diseño que recuerdan a la plataforma de Apple; en el menú Ajustes, en la ausencia de cajón de apps, la app de cámara...

Queda claro que ColorOS es una capa bastante cargada en cuanto a personalización, pero también tiene bastantes opciones prescindibles y un buen ejemplo es el apartado de notificaciones. El menú de configuración de notificaciones de cada app nos ofrece muchas opciones para ajustar las alertas de las distintas categorías que ofrece una app, pero son tantas que pueden llegar a resultar confusas, además de que muchas ya podemos gestionarlas en la propia app.

El menú de notificaciones de cada app ofrece muchas opciones, quizás demasiadas.

En la captura sobre estas líneas tenemos el ejemplo de Instagram, que nos deja configurar Direct, solicitudes de Direct o chats de vídeo, algo que ya podemos configurar en Instagram. Con WhatsApp tenemos opciones como Enviando multimedia o Notificaciones de errores que sinceramente no les veo mucha utilidad.

Pero donde más opciones redundantes he encontrado es en Telegram. Al abrir el panel de gestión de notificaciones desde ajustes me encuentro con que me permite ajustar las alertas de cada chat. De nuevo, algo que puedo hacer en la propia app fácilmente y que además se queda guardado independientemente del dispositivo que esté usando. Además, por alguna razón que desconozco, hay veces (demasiadas) en las que las notificaciones de ciertas aplicaciones no aparecen a pesar de estar activadas en Ajustes y tampoco he conseguido que muestre las notificaciones pendientes en la barra de estado, por lo que la gestión de los avisos también es mejorable. Resumiendo, lo de "menos es más" se aplica muy bien en este caso.

Gestor del teléfono incluye un práctico limpiador de WhatsApp

En cuanto a las aplicaciones preinstaladas, el OPPO RX17 Pro viene con los servicios de Google así como apps propias de la marca como Gestor del teléfono, conjunto de herramientas enfocadas a la optimización del terminal y que incluyen borrar almacenamiento, permisos de privacidad, buscar virus u otras bastante más útiles como el limpiador de WhatsApp.

También quiero destacar OPPO Share, una función para compartir archivos que sólo funciona entre terminales OPPO. Eso sí, hay que reconocer lo bien que funciona. Pude ponerla a prueba enviando un paquete de imágenes de más de 200 MB en apenas unos segundos.

Entre las funciones propias que ofrece OPPO también destaca la barra lateral inteligente, un menú emergente donde podemos añadir aplicaciones de uso frecuente y también nos da otras opciones como hacer una captura de pantalla o mutear las notificaciones temporalmente. Esta barra recuerda un poco a Edge Apps de Samsung o la pestaña de productividad de BlackBerry.

Por último, mencionamos también Game Space, una función dedicada a los juegos que se centra en potenciar rendimiento, bloquear notificaciones para evitar interrupciones y bloquear el nivel de brillo de la pantalla durante el juego. Aquí OPPO vuelve a recordarnos a otra marca, en este caso el Game Center de Samsung, aunque cada vez son más los fabricantes que se centran en el gaming ya sea con modelos específicos o funciones de software.

ColorOS necesita definirse mejor. Hay demasiadas funciones innecesarias y los detalles inspirados en otras capas transmiten falta de personalidad.

A pesar de la fuerte personalización, ColorOS ofrece un funcionamiento muy fluido y aporta algunos extras interesantes. Sin embargo, es una capa que no tiene un enfoque definido. Hay demasiadas funciones innecesarias y detalles inspirados en otras interfaces que hace que el conjunto transmita sensación de falta de personalidad.

Sonido: auriculares incluidos y una mejora que no se nota

Antes de entrar de lleno en la parte fotográfica hablemos del sonido. El OPPO RX17 Pro cuenta con un único altavoz que se sitúa en la parte inferior del chasis, junto al USB-C, que por cierto es el único puerto que tenemos para conectar auriculares. El sonido del altavoz no es el mejor, pero es aceptable. Su mayor pega es la colocación en el borde y que le falta más nitidez, sobre todo en graves, lo bueno es que el volumen es muy alto.

Volviendo al tema de los auriculares, no tenemos minijack pero OPPO incluye un par de auriculares USB-C en la caja. Suenan bastante bien y son cómodos, además cuentan con micrófono para responder a llamadas. Lo que no tenemos es un adaptador minijack-USB, por lo que si quieres usar tus viejos auriculares tendrás que hacerte con uno.

¿Y qué hay del software? A pesar de la fuerte personalización de la capa, OPPO apenas ofrece opciones a la hora de configurar el sonido. Al final del apartado de sonido tenemos la opción 'Tecnología Real Sound' donde podemos activar el modo "Real Sensaround".

La única mejora de sonido que tenemos en ajustes sólo funciona si usamos la app Música, nada de servicios de streaming.

Según la marca, esta mejora ofrece un "sonido de alta fidelidad y genera una espacialidad tridimensional". Sin embargo, para mi sorpresa al activarlo no noté ningún cambio y en su lugar aparecía el mensaje "Sólo válido para Música" a pesar de que estaba reproduciendo música. Más tarde descubrí que solamente funciona cuando estamos reproduciendo desde la app Música que viene preinstalada. Aquí sí que se nota una mejora en el sonido, pero si no se puede usar en Spotify u otras apps de streaming de poco servirá a muchos usuarios entre los que me incluyo. Resumiendo, el sonido no es el apartado más destacable del OPPO RX17 Pro. Cumple, pero está lejos de brillar.

Cámaras: dos cámaras y una tercera con poca utilidad

La fotografía es uno de los puntos en los que OPPO pone más empeño y en este modelo tenemos un módulo trasero con tres cámaras. El sensor principal está en el centro, cuenta con 12 megapíxeles y tiene una lente con apertura variable f/1.5-2.4, igual que el Galaxy S9+.

La cámara secundaria está debajo sube a 20 megapíxeles pero es menos luminosa (f/2.6) y actúa como sensor de profundidad para el modo retrato, no como teleobjetivo para hacer zoom. Por último tenemos una tercera lente arriba del todo que en realidad es un sensor 3D o TOF y está diseñada para aplicaciones de realidad aumentada, la pena es que más allá de los Omojis (la versión de OPPO de los Animojis) no tiene más aplicaciones de momento. En la parte delantera tenemos un único sensor de 25 megapíxeles, pero también tiene modo retrato por software.

App de cámara

Interfaz de cámara, modo experto y menú de ajustes.

Como ya adelantábamos, la app de cámara tiene un diseño que hemos visto replicado en infinidad de capas, pero esto no tiene por qué ser malo. La disposición de los modos de disparo en el carrusel bajo el botón de disparo resulta bastante cómoda ya que nos permite ir moviéndonos deslizando hacia los lados.

En este carrusel tenemos el modo de foto normal, donde adicionalmente podemos hacer zoom (digital), activar el modo belleza, los filtros en tiempo real, el flash, HDR, la opción 'Color deslumbrante' (arriba, en el centro), el temporizador o abrir los ajustes. Por cierto, los ajustes de la cámara no cuentan con demasiadas opciones a diferencia de otros apartados de esta capa. Hay una opción llamada Reconocimiento de escena IA que, como su nombre indica, detecta a lo que estamos haciendo la foto y activa la escena correspondiente como comida, paisaje o macro.

La app de cámara cuenta con bastantes opciones de disparo pero están bien organizadas y es cómodo acceder a ellas.

Seguimos con los modos y a la izquierda tenemos la grabación de vídeo, donde podemos grabar a 4K o FullHD, mientras que la cámara lenta permite FullHD o HD, el modo panorámica y el modo experto. Aquí OPPO nos deja ajustar balance de blancos, exposición, ISO, obturación y enfoque automático. Curioso que no tenemos posibilidad de modificar la apertura de la lente en este modo a diferencia del sistema del Galaxy S9+.

Hacia la derecha tenemos el retrato (donde podemos seleccionar entre distintos modos de iluminación), el modo noche que dispara varias fotos para conseguir más luz en escenas muy oscuras y por último el modo Sticker que cuenta con infinidad de máscaras y nos permite crear un personaje animado a partir de nuestra cara.

Calidad de imagen

La cámara consigue buenas fotos en condiciones de luz favorable. Buen detalle, buena reproducción del color y rango dinámico correcto, aunque no sorprendente. En esta escena concreta, ha resuelto muy bien las partes más complejas del fondo y la imagen tiene una gran profundidad.

Seguimos con luz abundante, esta vez en un día ligeramente nublado, y al sacar la lupa empezamos a ver ciertas debilidades. El procesado para evitar el ruido es muy agresivo y hace que se pierda un poco de detalle, algo comprensible en según qué escenas pero no tanto aquí donde, como decía, la luz era muy abundante. No obstante, es algo que sólo apreciamos al ampliar al 100%.

Esta foto fue tomada más o menos a la misma hora que la anterior. Aquí nos volvemos a encontrar con un procesado que suaviza en exceso hasta hacer que se diluya el detalle, sobre todo en las campanas, donde no hace falta ampliar para ver el efecto. Con todo, en el plano general la foto sale bien parada y tiene buen contraste.

En las fotos de detalles más cercanos suele destacar si la luz acompaña. Esta imagen se tomó de noche, pero la habitación estaba muy bien iluminada y vemos el detalle no se resiente tanto como en las anteriores. Además destaca la gama cromática.

Antes de ver los resultados de noche, toca hablar de rango dinámico. El OPPO RX17 Pro cuenta con un modo HDR que podemos dejar en automático o activar manualmente. Yo lo he dejado en automático ya que equilibra algo las imágenes con alto contraste, aunque no es su punto fuerte y tiene margen de mejora.

Y ahora sí, veamos los resultados cuando cae la luz. En la imagen sobre estas líneas se puede ver el increíble espectáculo de luces de Shenzhen, donde 43 rascacielos se coordinan en una perfecta coreografía de luces. Pocas escenas hay más complejas que esta donde tenemos noche cerrada y múltiples fuentes de luz de varios colores. El detalle se pierde un poco en el fondo mientras que el primer plano aparece más definido, pero en general la cámara consigue resolverla bastante bien.

En esta imagen la iluminación es más abundante y uniforme. Muy buen trabajo de balance de blancos y colores, pero no podemos decir lo mismo del detalle. El procesado de OPPO vuelve a hacer de las suyas generando un efecto que recuerda casi a los filtros artísticos de Photoshop. Además no hace falta ampliar para apreciarlo en las caras y el pelo de la chica de la derecha. Está bien minimizar ruido, pero aquí se pasan un poco.

Modo noche vs modo automático

Como decía antes, la app de cámara cuenta con un modo de disparo nocturno que promete mejorar los resultados en estas situaciones. A la izquierda está la foto tomada con el modo noche y a la derecha la misma foto en automático. El fondo está más detallado y la iluminación de toda la escena es más equilibrada. Sin embargo, tiene una pega y es que el disparo tarda varios segundos, por lo que si hay objetos en movimiento saldrán errores como el del peatón en primer plano.

Sin zoom vs zoom 2x

Para terminar, veamos los resultados al aplicar el zoom 2x. Como decía, la segunda lente es para el modo retrato y no un teleobjetivo por lo que es un zoom digital y eso implica pérdida de detalle. En esta foto de día no se aprecia una pérdida excesiva y la ampliación aguanta bastante bien.

Sin zoom vs zoom 2x

De noche el detalle sufre en la foto normal, pero al ampliar todavía está más empastado. Con todo, el plano general aguanta muy bien y la imagen es usable. Eso sí, no recomiendo aumentar el zoom más allá de esos dos aumentos para no perder más información.

Modo retrato

Como comentaba al principio de este apartado, el objetivo de la segunda cámara del OPPO RX17 Pro es el modo retrato y aquí los resultados son bastante positivos. El recorte es muy preciso y resuelve bien hasta las zonas complejas como el pelo, consiguiendo un resultado muy natural en la mayoría de casos.

De noche es cuando más suelen fallar estos modos y el de OPPO se mantiene sorprendentemente bien en una escena como esta, e incluso con menos luz (ver galería). Hay algún error en la zona del pelo pero no queda mal.

Si nos fijamos en el detalle, el desenfoque se "come" algunas partes de pelo pero normalmente es debido a que el fondo es irregular o está demasiado cerca a la figura, si hacemos fotos con mucha profundidad entre sujeto y fondo no suele haber problema.

Con respecto a las opciones disponibles, OPPO no nos deja elegir la cantidad de desenfoque ni en el momento del disparo ni a posteriori. Lo que sí podemos editar es el modo de iluminación, una función muy al estilo iOS que también hemos visto en otros gama alta como el Mate 20 Pro.

Retratos con luz monocromática, luz bicolor, doble uz y luz de lienzo.

Entre las opciones disponibles en el modo retrato hay algunas básicas como el modo en blanco y negro, la luz de cara (ilumina la figura y oscurece un poco el fondo) y otras más locas como la doble luz o la luz de lienzo.

Cámara frontal

La cámara para selfies consta de un único sensor de 25 megapíxeles con lente f/2.0. Los resultados no brillan tanto como los de la cámara trasera pero están por encima de lo que solemos tener en esta lente. Las imágenes son luminosas, nítidas y los colores vivos.

Aquí también tenemos el modo retrato, pero en este caso el desenfoque se aplica por software y el resultado es menos natural, aunque no es malo. Se suele liar sobre todo con la profundidad de la imagen pero el recorte es bastante bueno para tratarse de una cámara para selfies.

Modo belleza inteligente vs modo manual al máximo

Por supuesto no podía faltar el modo belleza. OPPO nos ofrece un modo belleza con IA que es bastante natural. Si queremos hacernos un lifting un poco más agresivo tenemos el modo manual, pero ojo con ponerlo todo al máximo a menos que quieras parecer un personaje de anime.

Aquí también quiero destacar el apartado de stickers que mencionaba más arriba. Por un lado tenemos los Omojis, una función que recuerda mucho a los AR Emojis de Samsung. Podemos crear un avatar tridimensional a partir de una imagen, pero ya os adelanto que no se parece en nada a la persona en cuestión, y lo probé con unas cuantas.

Una vez creado el avatar, se puede personalizar el pelo y la ropa. Cuando lo guardamos se añaden doce GIFs a la galería con distintas expresiones para compartir en apps de mensajería. Exactamente igual que con los AR Emojis. También podemos grabar vídeos pero el trackeo de la cara es muy malo y el personaje acaba dando un poco de miedo.

El trackeo de la cara en los Omojis mejora un poco al usar la cámara TOF. Habría tenido más sentido incluirla en el frontal.

He notado que mejora un poco al usarlo con la cámara trasera que cuenta con el sensor 3D TOF, aunque no demasiado. Habría tenido más sentido incluir esta lente delante ya que detrás sirve de más bien poco.

Vídeos

Cerramos el apartado de cámara con la grabación de vídeo. Por defecto la cámara viene configurada en resolución FullHD, pero si queremos tenemos la opción de subir la resolución a 4K desde ajustes. Personalmente suelo mantener FullHD porque los vídeos ocupan menos espacio, pero esto es cuestión de preferencias. También tenemos opción de Time Lapse o cámara lenta.

Los vídeos tienen buena calidad, con colores realistas y bastante agilidad a la hora de compensar cambios bruscos de iluminación, también de noche, aunque la estabilización no termina de convencer en vídeos con más movimiento (por ejemplo si vamos andando). La grabación de audio no es la mejor pero cumple y consigue capturar el sonido con suficiente nitidez.

OPPO RX17 Pro, la opinión y nota de Xataka

Tras una llegada por todo lo alto de la mano del OPPO Find X, su móvil más ambicioso, la firma china sigue completando su catálogo y lo hace con un móvil q se sitúa justo un escalón por debajo de su actual buque insignia. Pero aunque hablemos de una gama inferior, el OPPO RX17 Pro no hace concesiones en puntos como el diseño, donde tenemos un terminal que, aunque algo más tradicional (nada de mecanismos móviles), destaca con un frontal donde la pantalla ocupa casi toda la superficie y da protagonismo al color con una trasera que no pasa desapercibida.

La pantalla también está a la altura y la cámara, aunque no llega a la excelencia, es muy versátil y ofrece resultados muy interesantes, sobre todo en el modo retrato. Hasta se permiten el lujo de integrar sistemas de desbloqueo propios de modelos tope de gama y cuentan con uno de los mejores (sino el mejor) sistema de carga rápida de la actualidad.

El OPPO RX17 Pro apunta alto en diseño en diseño, cámaras, sistemas biométricos o la carga rápida. El único 'pero' es montar un chip Snapdragon 710 en esta gama de precio.

También hay partes mejorables como el apartado de sonido o, sobre todo, el software. ColorOS es una capa demasiado cargada tanto a nivel de personalización como de funciones, algunas son prácticas y otras prescindibles. El funcionamiento general es bueno, pero detalles como la gestión de las notificaciones penalizan la experiencia.

Pero su mayor debilidad está en el procesador y es que este OPPO apuesta por un chip inferior al de la gama de precio en la que compite. El Snapdragon 710 sorprende por su fluidez, pero a 600 euros tenemos opciones que cuentan con chips de la serie 800. En definitiva, un móvil vanguardista en muchos puntos, pero que parte en desventaja.