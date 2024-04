TikTok no va a rendirse ante Estados Unidos tan fácil: avisa que preferirá cerrar antes que venderse

La prohibición en 270 días de TikTok ya se ha activado. Salvo que ByteDance venda a manos estadounidenses la aplicación, será obligada a cerrar en los Estados Unidos. Faltan nueve meses hasta la fecha límite, pero por el momento todo indica que está venta está muy lejos de producirse. Todavía más, desde ByteDance ya avisan que están dispuestos a cerrar antes que vender su algoritmo.

Antes cerrar que venderse. Según apuntan cuatro fuentes distintas a Reuters, ByteDance preferirá cerrar TikTok en los Estados Unidos antes que vender su algoritmo y el núcleo de sus operaciones a inversores o empresas estadounidenses. Por supuesto, primero intentarán utilizar todas las herramientas legales para impedir que esto ocurra, pero llegado el momento, el mensaje que se repite es que están dispuestos a ser bloqueados.

El núcleo de los ingresos sigue estando en China. Aunque ByteDance no ofrece datos concretos sobre los ingresos que recibe en cada mercado, desde Reuters apuntan que Estados Unidos representa aproximadamente el 25% de los ingresos de TikTok.

Si bien, TikTok no es la única aplicación de ByteDance. En China disponen de Douyin, el equivalente nacional de TikTok, y se estima que el núcleo de los ingresos de la compañía vienen de su país de origen. Un potencial cierre de TikTok en Estados Unidos afectaría seriamente sus cuentas, pero la empresa seguiría siendo viable económicamente.

Estados Unidos es solo el 5% de los usuarios. En 2023 se estima que los ingresos de ByteDance fueron de unos 120.000 millones de dólares, partiendo de los 80.000 millones de 2022. Según los últimos datos de TikTok, en Estados Unidos cuentan con unos 170 millones de usuarios. Pero si tenemos en cuenta las distintas aplicaciones de ByteDance, los usuarios estadounidenses representan solo el 5% de su base total.

El algoritmo de TikTok no es solo de TikTok. Desde ByteDance vienen avisando una y otra vez que no venderán su algoritmo a los Estados Unidos. Uno de los motivos es que no solo se estaría vendiendo el algoritmo de TikTok, también el de Douyin.

La razón es que ByteDance comparte el mismo algoritmo entre sus distintas aplicaciones, describen desde Reuters. Y para la empresa china, su algoritmo es mejor que el de rivales nacionales como Tencent o Xiaohongshu. Una opción sería crear un algoritmo diferente para Estados Unidos, pero es un proyecto extremadamente difícil y sería casi como crear una compañía nueva.

Europa opta por regular en vez de prohibir. La situación en Europa es relativamente más fácil de gestionar por parte de TikTok. Lo estamos viendo con TikTok Lite y su programa de recompensas. En vez de intentar que TikTok cambie de manos de raíz, desde Europa se ha optado por ir limitando las posibilidades de la aplicación.

Con regulaciones como la Ley de Servicios Digitales (DSA) se establecen obligaciones a las grandes plataformas online, como en este caso TikTok. Los efectos se están dejando notar de manera inmediata, donde se han visto forzados a suspender su actividad. Estados Unidos apunta a un bloqueo general, desde Europa apuntan cada vez a una función o característica específica.

Es año de elecciones. Biden ha ganado tiempo con los 270 días. Este 2024 hay elecciones en Estados Unidos y la prohibición retrasado ha permitido al actual presidente de los EEUU tener una posición doble. Por un lado no toma la decisión de dejar sin una de las aplicaciones más populares a millones de jóvenes y por otro lado ofrece mano dura ante el electorado que busca la confrontación con China.

El caso es que en Europa también es año de elecciones. A falta de conocer el resultado, desde Politico apuntan que las autoridades europeas ya están tomando la decisión de intensificar su postura respecto a las aplicaciones chinas.

