TikTok ha logrado que sus usuarios se gasten 10.000 millones de dólares en la app. Es algo insólito para un no-videojuego

TikTok ha logrado algo que parecía imposible: subirse a la chepa de la mismísima Facebook. El éxito de esta red social, que ha contagiado a todo y todos con los vídeos cortos, es asombroso, y ahora una nueva métrica lo demuestra. Una con la que sus directivos deben estar frotándose las manos.

Los usuarios se han gastado ya 10.000 millones de dólares en TikTok. La aplicación alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos mensuales (MAU) en septiembre de 2021, y ahora ha logrado un nuevo hito al convertirse en la primera aplicación -es importante recalcarlo: aplicación- móvil que logra generar 10.000 millones de dólares de ingresos en gasto directo de sus consumidores. Lo ha hecho tanto en la App Store como en Google Play según un informe de data.ai.

Es una app, no un juego móvil. La primera sorpresa realmente notable de este hito es que TikTok es una app móvil: quienes habían logrado hasta ahora alcanzar esos ingresos de sus usuarios habían sido, cómo no, juegos móviles. En concreto, megaéxitos virales como 'Honor of Kings', 'Monster Strike', 'Candy Crush Saga' y, por supuesto, 'Clash of Clans'.

Pero TikTok crece más y mejor que los juegos. A TikTok le costó recorrer el principio de ese camino: tardó nada menos que 79 meses en alcanzar los 1.000 millones de ingresos de usuarios, mientras que ninguno de sus competidores tardó más de 20 meses. A partir de ahí, eso sí, su crecimiento ha sido extraordinario: tardó 22 meses en pasar de los 1.000 a los 5.000 millones, y ha tardado tan solo 15 meses más en lograr alcanzar esos 10.000 millones de dólares. El más rápido de sus competidores,, 'Honor of Kings', tardó más del doble en dar ese último salto.

Que el ritmo no pare. En el informe se destaca cómo TikTok ha logrado añadir 3.800 millones de dólares de ingresos por gastos de usuarios en 2023 (estimación, ya que el año no ha acabado), lo que supone un 15% más que los 3.300 de 2022. Los datos son además hasta conservadores: no se incluyen las tiendas independientes de apps de Android en China, que tienen mucho peso allí y que por tanto probablemente hacen que los ingresos hayan sido incluso mayores. Tampoco se incluyen en ese informe los ingresos generados vía publicidad o e-commerce.

El nuevo oro digital son las "coins" de TikTok, ¿En qué se gastan los usuarios su dinero en TikTok? Pues ni más ni menos que en las llamadas "coins", la moneda virtual de la plataforma que permite entre otras cosas ofrecérselas a los creadores como una donación, una propina o un regalo. Son recompensas para los creadores, y luego ellos las pueden transformar en dinero real aunque eso sí: TikTok se queda con el 50% de esos ingresos.

Los países que más gastan. Los usuarios de Estados Unidos y China son los que más gastan: cada uno representa un 30% del total (60% combinado). Muy lejos están otros mercados como Arabia Saudi, Alemania, Reino Unido y Japón, que en suma representan el 13% de los ingresos totales.

Y 2024 pinta a ser aún mejor. Los analistas de data.ai son especialmente optimistas con el crecimiento de los ingresos de TikTok: esperan que en 2024 alcancen o se acerquen mucho al siguiente hito, los 15.000 millones de dólares, lo que supondría unos ingresos anuales en este ámbito de 5.000 millones de dólares. "Los usuarios se están gastando 11 millones de dólares al día en darles propias a sus creadores de contenido favoritos", explican.

Atados a TikTok. A ello contribuirá otro dato importante: se espera que en 2024 el uso de esta red social se dispare aún más. "A finales de 2024, los usuarios de TikTok pasarán 40 horas semanales trabajando en la aplicación, un 22% más que en 2023". destacan en el informe. El fenómeno parece imparable, al menos a corto plazo.

Imagen | Xataka con Visual Electric

