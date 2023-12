El "poverty porn" ha llegado a TikTok. La última moda: grabar a indigentes sufriendo sobredosis en la calle

"Obviamente me pillaron en mi peor momento y no me gustaría que eso le pasara a otras personas... Sé que es legal filmar a la gente en público, pero al mismo tiempo tiene que haber algunos límites éticos". Son las palabras de Michael Manitoba , quien sin comerlo ni beberlo apareció en un vídeo viral de TikTok mientras sufría una sobredosis.

No es el único que ha vivido esta pesadilla. En la red social una tendencia creciente está ganando cada vez más popularidad: grabar a gente en su estado más deplorable mientras consume drogas.

La tendencia no es otra cosa que una consecuencia directa de la situación que viven algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá en los últimos meses por la crisis sanitaria de opioides como el fentanilo. Sólo en EEUU en 2021 hubo 107.000 muertes por sobredosis , de las cuales el 80% estaban relacionadas con opiáceos. Es un 15% más que en 2020 y un 30% más que en 2019. Aunque no hay datos de 2023, en San Francisco en los tres primeros meses de 2023 se incrementaron en un 41% con una persona falleciendo de sobredosis cada diez horas.

El vídeo en el que aparecía Manitoba en TikTok era un clip de otro vídeo publicado en YouTube titulado “Investigué el país donde todas las drogas son legales”. El formato era simple, parecido al de la televisión tradicional: el usuario, imitando a un presentador, visita un barrio pobre y filma a personas sin hogar mientras consumen drogas, todo ello sin su consentimiento ni desenfocando las caras.

A person who used our DTES OPS was in our care, waiting for a ambulance was filmed by @tyleraloevera without consent. This is what he has to say about it. @AaronGunn @elenoresturko @ashtrey5 @Ncanuel1 @ZivoAdam @NikiSharma2 @pattibacchus #bcpoli #canpoli @izavarise @JeanSwanson_ pic.twitter.com/B6nrYRlCtT