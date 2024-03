Antes prohibida que en manos de una empresa estadounidense: la posición de China ante una venta forzosa de TikTok

TikTok se enfrenta a una posible prohibición en su mercado más importante. El pasado miércoles, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca obligar a la red social de origen chino a separarse de su matriz ByteDance. Si la iniciativa obtiene el visto bueno del Senado y más tarde es promulgada por el presidente Joe Biden, la compañía se verá obligada a encontrar un comprador local para seguir operando en el país. El problema es que esta salida puede que tampoco sea una opción viable.

The Wall Street Journal señala que el Gobierno de China no está de acuerdo con la medida impulsada por Washington que muestra progreso en el Congreso. Pekín, según fuentes consultadas por el periódico, no permitirá la venta forzada de TikTok. Si el proyecto finalmente se convierte en ley, el gigante asiático preferiría una prohibición antes de que la red social acabe en manos de una tecnológica estadounidense. Este escenario, como podemos ver, ejerce presión sobre una ByteDance que tiene cada vez menos margen de maniobra.

TikTok y la sombra de la prohibición

Perder el mercado estadounidense podría traducirse en aprietos económicos para ByteDance, cuya aplicación no habría obtenido ganancias pese a haber ingresado 20.000 millones de dólares el año pasado. Los datos de Statista indican que la mayor cantidad de usuarios de TikTok (excluyendo la versión china de la aplicación llamada Douyin) se encuentran en Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente 148 millones de usuarios, el primer puesto de un podio conformado también por Indonesia (126 millones) y Brasil (98 millones).

El mencionado contexto, no obstante, no ha impedido que algunos empresarios empiecen a moverse para hacerse con la red social en caso de que esto sea posible. El banquero Steven Mnuchin, quien fuera secretario del Tesoro durante la administración de Donald Trump, está tratando de formar con consorcio para comprar la plataforma. El ex-CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha puesto en marcha esfuerzos similares. Pero, ¿cuánto cuesta TikTok? De acuerdo al analista Dan Ives, el precio podría superar los 100.000 millones de dólares.

Para poner en contexto, Microsoft compró Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares y Elon Musk pagó por Twitter (ahora X) 44.000 millones de dólares. De concretarse, estaríamos frente a una de las operaciones más grandes. En el pasado, recordemos, gigantes tecnológicos con gran poder económico como Microsoft y Oracle mostraron cierto interés por hacerse con la red social. Sí, la idea de una posible venta lleva circulando desde hace al menos cuatro años sustentada en presuntos riegos contra la seguridad nacional.





Una de las preocupaciones que se abordan en el proyecto de ley es que datos de ciudadanos estadounidenses acaben cruzando el océano y estén al alcance del Gobierno chino. En respuesta a esto, la compañía detrás de TikTok ha afirmado que no comparte datos con las autoridades gubernamentales. Asimismo, propuso aislar los datos de los usuarios estadounidenses en centros de datos ubicados en el país y permitir que su algoritmo de recomendación sea auditado, pero esto no ha sido suficiente y se insiste en la venta de la compañía.

