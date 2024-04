Me encanta 'Diablo' y odio los 'Souls'. Pues 'No Rest for the Wicked' combina ambas cosas y me ha enamorado

Pocas veces pasa eso de entrar a un juego "a ver qué tal" y acabar totalmente enamorado. A mí me ha pasado un par de veces y la última fue hace bastante con 'The Finals'. Ahora me ha vuelto a suceder con un título totalmente diferente: 'No Rest for the Wicked', el nuevo juego de los creadores de la saga Ori que ya está disponible en acceso anticipado en Steam. Y sí, ya le hemos podido echar el guante y el resultado nos está encantando.

'Diablo' sí, 'Souls' no. 'No Rest for the Wicked' nos propone una experiencia muy ARPG al menos en primera instancia: vista isométrica tipo 'Diablo', exploración, combates, looteo, farmeo y lo combina con la dificultad característica de los juegos tipo 'Souls'. Entré al juego con cierta duda porque me encantan los juegos tipo 'Diablo' y 'Lost Ark', pero detesto a muerte los juegos difíciles. No soporto los 'Souls', no puedo con un juego tipo 'Bloodborne' o 'Sekiro'... En fin, que eso de estar muriendo cada dos por tres no va conmigo.

Pues es una dinámica que me ha encantado en este juego. 'No Rest for the Wicked' tiene ese puntito de "a ver cómo llego a ese cofre de allí" y lo mezcla de forma muy elegante con un sistema de riesgo-recompensa tipo "uf, pero hay tres enemigos juntos y a lo mejor me dan palos hasta en el DNI". Y vas a morir, ya te digo yo que vas a morir, pero la dinámica está tan bien implementada en el juego que da igual, ya que tampoco pierdes nada (más allá de la durabilidad del equipamiento, que siempre podrás reparar en la ciudad).

¿Es difícil? A ver, difícil, lo que se dice difícil, no es. Es complicado y algo exigente, pero no es difícil. El juego requiere que prestemos cierta atención al combate, que seamos precisos en el movimiento y que valoremos si de verdad vamos a dar una nueva estocada o mejor esperamos, esquivamos y/o buscamos el parry. Atacar consume una especie de estamina (algo que consigue transmitir esa sensación de pesadez y cansancio propia del combate) y si te quedas sin estamina, más vale que vayas bien de vida. En pocas palabras, es difícil, pero desafiante.

Día y noche. El farmeo y crafteo es parte capital de este tipo de experiencias y 'No Rest for the Wicked' va más que servido. Podemos fabricar todo tipo de armas y objetos cogiendo las cosas que nos encontramos por el suelo o que sueltan los enemigos. Además, el juego nos propone un ciclo día-noche que, en pocas palabras, hace que los enemigos, tesoros y recursos vuelvan a aparecer con el tiempo.

Una delicia para los ojos. Si hay algo que llama la atención de este juego es su apartado artístico. Puedo decir sin miedo a equivocarme que el rendimiento de este juego no se mide en fotogramas por segundo, sino en fondos de pantalla por segundo. El trabajo que ha hecho el estudio en este apartado es sobresaliente, hasta el punto de que llegas a quedarte embobado mirando los escenarios, la iluminación, los detalles... Es un juego precioso, en mayúsculas y negrita, pero pide a gritos un parche de optimización.

No es que vaya mal, mal, mal, pero necesitarás un PC potente para poder moverlo con soltura. Yo juego en un PC con un Ryzen 5 3600 y una RTX 4070 y va bien, pero nada de moverlo a 120 FPS. También lo he podido jugar en la nube a 60-70 FPS estables. Lo dicho: un espectáculo para la vista que, además, va acompañado de un buen sonido y unas animaciones que son pura delicatessen. Cuando el juego esté pulido va a ser bárbaro.

Esto pide mando. La jugabilidad con teclado y ratón no me ha terminado de convencer. Es un poco tosca. Es mucho, pero muchísimo más cómodo jugarlo con mando. Yo, de hecho, he aprovechado para desempolvar el mando de Google Stadia. En un juego de este tipo, en el que el movimiento ha de ser preciso (sobre todo si quieres jugar en plan hardcore-souls-no-hit-hard-mode haciendo parry como si no hubiera un mañana), el mando permite más margen de maniobra. Si tenéis un mando por casa, mi recomendación es usarlo.

Una pinta brutal. 'No Rest for the Wicked' es un juego que apunta maneras. Tiene aspectos a pulir y cosas que mejorar, sobre todo en lo relacionado con su rendimiento, pero estamos ante una experiencia que, bien llevada e incluyendo todo lo que está en el roadmap del estudio, puede ser un melocotonazo. De momento está en Early Access y es pronto para juzgarlo, pero la gente de Moon Studios tiene algo muy chulo entre manos.

Imágenes | Moon Studios

