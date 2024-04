'No Rest for the Wicked' es el nuevo juego de los creadores de la saga Ori. Es un pozo de horas con una pinta brutal

La saga Ori es una saga de videojuegos realmente querida. Son dos juegos ('Ori and the Blind Forest' y 'Ori and the Will of the Wisps') muy entrañables, pero a la vez desafiantes y con una trama sensacional. Desarrollados por Moon Studios, son unos metroidvania / plataformas en 2D que se completan en 12-15 horas y, como decimos, merecen muchísimo la pena. Están en Game Pass, por si alguien tiene curiosidad. Pues lo nuevo del estudio se llama 'No Rest for the Wicked' y no es en absoluto un Ori, pero tiene una pinta no brutal, sino lo siguiente.

Sin descanso para los malvados. El nuevo juego de Moon Studios se autodefine como "un RPG visceral repleto de acción certera". La forma más fácil de entender su propuesta es imaginar una mezcla muy inteligente de action RPG tipo 'Diablo' con una pizca de Souls aderezado con metroidvania. Es un juego que, lejos de ser un machacabotones, promete una experiencia más desafiante con un gameplay más premeditado.

No Rest for the Wicked | Imagen: Moon Studios

Sangre y numeritos. 'No Rest for the Wicked' no se corta a la hora de enseñar sangre y crudeza en los combates. Son duros e intensos y requieren de cierta planificiación. Los ataques quitan bastante vida y tenemos que planear bien cuándo esquivar, huir o atacar, porque una mala decisión nos puede mandar al suelo. Los jugadores de Souls conocerán esta sensación. Se aleja de 'Diablo' y otros ARPG como 'Lost Ark' en este sentido, ya que el combate no es tanto oleadas de bichos que matamos de 20 en 20, sino saber cómo, cuándo y a qué atacar.

Podremos mejorar nuestro personaje con diferentes armas y equipamiento que, por supuesto, modifican las estadísticas del mismo: más fuerza, más defensa, precisión, atributos potenciados o penalizados, habilidades activas y pasivas... También tienen una durabilidad concreta y añaden peso a nuestra mochila, de forma que tendremos que saber gestionar el inventario. En pocas palabras: podremos hacer que nuestro personaje se adapte a nuestro estilo de juego.

No Rest for the Wicked | Imagen: Moon Studios

La trama. Como el combate, es cruda . En esencia, el rey de Sacra, Harol, ha muerto y, para colmo, una plaga maldita que había sido erradicada hace mil años ha vuelto. La plaga convierte a las personas en versiones monstruosas de sí mismas, hay un malo malísimo que quiere usarla a su favor y nosotros tendremos que ponerle remedio espadas y magia mediante.

Más actividades. No todo es combate, por supuesto. 'No Rest for the Wicked' nos ofrece exploración, fabricación (y por lo tanto, farmeo), cocina, modo multijugador online (PvP y colaborativo) y hasta tendremos nuestra propia casa en Sacramenta, casa que podremos decorar a nuestro gusto. Sin embargo, como veremos enseguida, el título está en acceso anticipado, lo que significa que hay muchas cosas que todavía no están disponibles.

Visualmente es un espectáculo. Si bien es cierto que la nueva generación nos ha acostumbrado a los gráficos logrados, siempre es de recibo que un juego nos ofrezca una experiencia visual de este calibre. 'No Rest for the Wicked' tiene unos gráficos preciosos. Los escenarios son espectaculares y las animaciones están realmente bien trabajadas. Se nota que se le ha puesto mimo y que el juego lleva seis años en desarrollo. El gameplay sobre estas líneas da una muy buena idea de cómo es el juego.

Acceso anticipado. El juego se ha lanzado ya en acceso anticipado, es decir, es una versión inicial que no incluye todo el contenido. De hecho, solo se puede jugar ahora mismo en PC y en GeForce NOW. El estudio no ha desvelado cuánto tiempo se pasará el juego en este estado, pero sí que habrá cosas que lleguen antes de la versión 1.0. Entre ellas está los ya mencionados modos multijugador, más capítulos y regiones, el modo cultivo, más equipamiento y más y nuevos enemigos. Sobra decir que aquellos que compren el juego ahora recibirán la versión 1.0 cuando se lance.

Plataformas compatibles. 'No Rest for the Wicked' se puede jugar desde hoy en PC, GeForce NOW y Steam Deck. No obstante, llegará próximamente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Su precio es de 39,99 euros, pero se puede conseguir por 35,99 euros hasta el 2 de mayo en Steam.

Imágenes | Moon Studios

