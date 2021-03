Qualcomm Snapdragon 780G 5G: el nuevo SoC de Qualcomm busca llevar los 144 Hz a la gama media más premium

La gama de procesadores Snapdragon 7XX es la enfocada a los dispositivos de gama media premium. Uno de los ejemplos más conocidos es el Snapdragon 765G, que hemos visto en infinidad de dispositivos hasta la fecha y que ahora, finalmente, tiene un digno sucesor. Y es que Qualcomm acaba de hacer oficial el nuevo Snapdragon 780G, un SoC con una frecuencia de hasta 2,4 GHz y 5G integrado.

Uno de los puntos más llamativos del nuevo Snapdragon 780G 5G es que ha sido diseñado para ofrecer un mejor rendimiento en tareas de inteligencia artificial (gracias al motor de IA de sexta generación de Qualcomm) y una mejor captura de fotos (gracias al triple ISP Spectra 570). Se espera que los primeros dispositivos comerciales con esta plataforma estén disponibles en segundo trimestre de 2021, así que mientras llegan repasemos lo que nos ofrece el nuevo procesador de Qualcomm.

Ficha técnica del Qualcomm Snapdragon 780G 5G

QUALCOMM SNAPDRAGON 780G PROCESO 5 nanómetros CPU Kryo 670 IA Hexagon 770

12 TOPS GPU Adreno 642

OpenGL ES 3.2

OpenCL 2.0 FP

4K HDR FOTOGRAFÍA Y VÍDEO Spectra 570

Soporte para procesar datos de tres cámaras

Soporte para sensores de hasta 192 MP SEGURIDAD Lectura de huellas dactilares

Reconocimiento facial

Reconocimiento de voz

Qualcomm Mobile Security PANTALLAS FHD+ 144 Hz

Profundidad de color de 10-bits

HDR10+ y HDR10 CARGA RÁPIDA Quick Charge 4+ CONECTIVIDAD WiFi 6E, WiFi 6 WiFi 5ac

Snapdragon X53 5G

5G SA/NSA

Bluetooth 5.2

NFC

La gama media sube (un poco más) de nivel

El Snapdragon 780G deja atrás el proceso de siete nanómetros que vimos en el Snapdragon 765G para sumarse a los cinco nanómetros que Qualcomm estrenó en el Snapdragon 888. Monta núcleos Kryo 670 a una velocidad máxima de 2,4 GHz, una mejora del 40% de rendimiento (con respecto a cierta generación que Qualcomm no ha desvelado) y una GPU Adreno 642 que, por sus especificaciones, se encuentra a caballo entre el Snapdragon 855 y Snapdragon 865.

El chip soporta hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR4 con una frecuencia de hasta 2,1 GHz, cuenta con el Qualcomm AI Engine de sexta generación, procesador Hexagon 770 para tareas de inteligencia artificial y el módem Snapdragon X53 5G. Evidentemente, es compatible con GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS y NavIC.

En cuanto al módem, es compatible con 5G NSA/SA Sub-6 Ghz y promete una velocidad de descarga máxima teórica de hasta 3,3 Gbps. Siguiendo con la conectividad, el chip es compatible con WiFi 6 y WiFi 6e y WiFi 5 e integra Bluetooth 5.2 con doble antena, Qualcomm aptX y Snapdragon Sound, una función capaz de hacer streaming de audio de 24 bit y 96 KHz y de ofrecer una latencia inferior a los 90 milisegundos.

Pasamos así a hablar de las capacidades para la pantalla, y es que el Snapdragon 780G es capaz de soportar paneles FullHD+ con una tasa de refresco de hasta 144 Hz, además de una pantalla externa con resolución 4K a 60 Hz. Es compatible con HDR10 y HDR10+ y con colores de hasta 10 bits de profundidad.

Pero sin lugar a dudas, lo más interesante está relacionado con la fotografía, y es que el Snapdragon 780G monta el Qualcomm Spectra 570, un procesador de señal de imagen triple que es capaz de capturar imágenes desde tres cámaras a la vez. Es decir, que el dispositivo es capaz de procesar imágenes capturadas por tres sensores de forma simultánea, algo que hasta el momento solo era posible en SoCs de gama más alta.

El procesado es compatible con sensores de hasta 192 megapíxeles, pero también admite triple cámara de 25 megapíxeles, doble cámara de 64+20 megapíxeles y un único sensor de 84 megapíxeles, en todos los casos con Zero Shutter Lag. Permite capturar en HEIF HDR de 10 bits, grabar en 4K HDR e incluso sacar fotos de hasta 64 megapíxeles durante la grabación y se vale de diferentes sistemas de inteligencia artificial para enfocar y detectar la exposición.

Finalmente, en lo referente a inteligencia artificial, el Hexagon 770 es capaz de ofrecer un rendimiento de 12 TOPS (Trillions or Tera Operations per Second), una mejora muy importante con respecto al archiconocido Snapdragon 765G, que se quedaba en 5,5 TOPS. Para ponerlo en contexto, el Snapdragon 888 ofrece 26 TOPS y el Snapdragon 865 ofrecía 15 TOPS.

