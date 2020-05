Xiaomi Mi 10, análisis: preparado para medirse de tú a tú con los mejores, sea cual sea su precio

Cada año el chollo lo es un poco menos. Xiaomi y su serie Mi han sido desde hace años referencia en calidad-precio, pero con el Xiaomi Mi 10 juegan directamente en la liga de los grandes gama alta, no solo por sus prestaciones, ahora también en precio.

El último procesador de Qualcomm, una pantalla AMOLED con lector de huellas integrado y 90 Hz, cuatro cámaras traseras con hasta 108 megapíxeles, conectividad 5G y una generosa batería. Después de probar el Mi 10 Pro, este es nuestro análisis del Xiaomi Mi 10, el "buque insignia estándar" del fabricante que más vende en nuestro país. Toca comprobar si está a la altura de lo que se espera.

Ficha técnica del Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pantalla 6,67" AMOLED FHD+

2.340 x 1.080 px, 19,5:9, HDR10+

Tasa de refresco de 90Hz, brillo pico de 1.200 nits

Corning Gorilla Glass 5 Procesador Qualcomm Snapdragon 865

GPU Adreno 650 RAM 8 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.0 Sistema operativo Android 10

MIUI 11 Cámaras traseras 108 MP principal, OIS, f/1.69

2 MP bokeh f/2.4

13 MP gran angular, 123º, f/2.4

2 MP macro f/2.4 Vídeo 8K a 30fps

4K a 60fps

Cámara lenta 120fps/1080p Cámara frontal 20 MP, f/2.3 Batería 4.780 mAh con carga rápida 30W

Inalámbrica a 30W e inversa a 10W Sensores Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB Seguridad Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial Sonido Altavoces estéreo con sonido Hi-Res Conectividad Conexión 4G, 4G+, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GNSS, Galileo, GLONASS Dimensiones y peso 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

208 g Precio 799 euros (8/128GB)

Diseñado para destacar, sin pensar en lo práctico

El Xiaomi Mi 10 es un móvil extremadamente bonito, pero tiene una serie de problemas que durante el día a día salen a relucir. Xiaomi ha hecho un trabajo excelente a nivel de materiales, sensaciones y acabados. Se nota que estamos ante un buque insignia y en comparación con años anteriores, se nota que Xiaomi ha dado un paso adelante en la construcción. Pero esto no evita que haya un par de apartados que nos hubiera gustado que fueran distintos.

El acabado trasero es precioso. Nuestra unidad es técnicamente la de color "verde coral", aunque diría que el tono es más azulado. Al tacto se siente muy agradable y la sensación en mano es la de tener un móvil de gama alta, pero no terminamos de disfrutar de este diseño porque cuando lo utilizamos tenemos la sensación que vamos a acabar dañándolo. En mi caso suelo utilizar los móviles sin funda y con este Mi 10 no he terminado se sentirme cómodo.

Uno de los motivos es que estamos ante otro de esos terminales resbaladizos, que cuando los dejas encima de determinadas superficies se mueve ligeramente. Con el móvil viene incluida una funda de silicona transparente, que además de mejorar el agarre ayuda a compensar el siguiente punto del diseño que no termina de convencernos.

El incremento en el número de cámaras ha provocado que los fabricantes tengan que hacer malabares para colocarlas sin que afecte el diseño, pero en el Mi 10 el resultado podría haber sido mejor. No estamos ante un móvil delgado, pues tenemos un grosor de 8,96 milímetros, pero aún así el módulo de cámara sobresale considerablemente. Este módulo está colocado en posición vertical, con la cuarta lente y el flash situado fuera. El caso es que esta cámara provoca un desequilibrio importante y hace que al apoyar el móvil encima de la mesa quede claramente inclinado.

En la mayoría de móviles donde la cámara sobresale suele ocurrir esto, pero en el Mi 10 se hace incómodo. El móvil golpea con la mesa cada vez que lo utilizamos, se mueve y vuelve muy incómodo su uso. Si lo llevamos sin funda, probablemente preferiremos utilizarlo en mano que no apoyado.

El módulo de cámara provoca que la inclinación sea bastante molesta.

Xiaomi ha dado un paso adelante con el Mi 10 en construcción y acabados. Tenemos un móvil bonito y que ofrece grandes sensaciones en mano, aunque encontramos algunas pegas como esa cámara trasera que sobresale demasiado y hace "bailar" el móvil.

Con el Xiaomi Mi 10 tenemos un móvil de gama alta que sienta muy bien en mano y lo cierto es que al final te acostumbras a su uso. Estas pegas que hemos nombrado al final no desmerecen un diseño que en general es de alto nivel. La botonera es correcta, el aspecto es brillante y las curvas le aportan un toque distinto. El borde inferior es ligeramente más grande que el superior, pero la sensación de simetría sí se consigue en gran medida. Si a esto le unimos que los bordes son bastante reducidos y el agujero en pantalla, tenemos un móvil que destaca por su gran pantalla.

Curvas por los cuatro costados.

Las curvas en el Xiaomi Mi 10 están por todas partes. No solo en la pantalla y los laterales, también en las esquinas y los bordes de arriba y abajo. Esta decisión afecta al diseño general del terminal. Hace que haya algunos toques accidentales, pero suavizan el agarre. Gracias a estas curvas, el terminal es ligeramente más fino en los laterales lo que ayuda a generar la sensación que es un móvil más liviano de lo que marcan los números.

Las curvas tienen sus propios problemas, pero tenerlas por los cuatro costados ayuda a hacer más liviano y mejorar el agarre de un móvil que no destaca por ser un dispositivo compacto o ligero.

Con 208 gramos, el Mi 10 supera la barrera de los 200 gramos. Un número que normalmente marcamos como barrera psicológica de lo que es pesado o ligero. Pero es fácil acostumbrarse a su tamaño. No es un móvil compacto para manejar con una sola mano, pero si ya venías de otros móviles con pantallas de 6", el salto a este Mi 10 y sus 6,67" no debería ser impedimento.

En comparación con otros gama alta, el Xiaomi Mi 10 está más próximo en tamaño a los modelos Plus que no a los gama alta estándar. Con un ratio de pantalla del 89,8%, el trabajo de compactación de Xiaomi se sitúa a la altura de las mejores marcas, teniendo en cuenta eso sí que a más pantalla, más elevada suele ser esta cifra.

Xiaomi Mi 10 Samsung Galaxy S20 OnePlus 8 Huawei P40 OPPO Find X2 iPhone 11 Pantalla 6,67" 6,2" 6,55" 6,1" 6,7" 6,1" Porcentaje frontal 89,8% 89,5% 88,7% 86,3% 90,9% 79% Dimensiones 162,5 x 74,8

9 mm 151,7 x 69,1

7,9 mm 160,2 x 72,9

8 mm 148,9 x 71,1

8,5 mm 164,9 x 74,5

8 mm 150,9 x 75,7

8,3 mm Peso 208 g 163 g 180 g 175 g 209 g 194 g Batería 4.780 mAh 4.000 mAh 4.300 mAh 3.800 mAh 4.200 mAh 3.110 mAh

La construcción del Xiaomi Mi 10 es muy buena. Pese a que la cámara trasera golpea, lo cierto es que después de estas semanas de uso no tiene ningún arañazo, algo de lo que no estaba tan seguro. La parte trasera muestra fácilmente la presencia de huellas, pero es algo común en las traseras de cristal. En la parte frontal contamos con cristal Gorilla Glass 5. No está presente la sexta generación, pero en esta prueba no lo hemos echado de menos. Sí nos hubiera gustado encontrar una mejor certificación para la resistencia al agua y al polvo.

En la parte superior encontramos uno de los dos altavoces estéreo, el puerto infrarrojos, un micrófono de cancelación de ruido y una de las 7 antenas.

En el lateral derecho encontramos los botones de apagado/encendido y volumen, con un recorrido correcto. El lateral izquierdo es limpio. En la parte superior encontramos uno de los dos altavoces estéreo, junto al micrófono de cancelación de ruido y el puerto infrarrojos. En la parte inferior tenemos el segundo altavoz, con el puerto USB tipo C, otro micrófono y la bandeja SIM.

El Xiaomi Mi 10 no es un móvil con dualSIM, pese a que la bandeja SIM sí es suficiente larga como para haber podido albergar una segunda SIM. Sí tenemos un terminal con conectividad 5G SA / NSA, con un total de 7 antenas colocadas en los cuatro bordes del teléfono.

Una pantalla AMOLED a 90Hz que entra por los ojos

La pantalla del Xiaomi Mi 10 cumple a priori con los requisitos de un gama alta: panel Super AMOLED de 6,67" con resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 90 Hz. Pese a no subir en resolución, Xiaomi apuesta por la tasa de refresco para ofrecer un panel que se siente muy fluido y reacciona rápidamente. Las animaciones, cada vez más importantes, se mueven rápidamente y sin tirones. La pantalla del Xiaomi Mi 10 quizás no está entre las dos o tres mejores, pero sí cumple con nota.

Como ya comentamos con el modelo Pro, echamos en falta que Xiaomi no haya decidido dar el salto a la resolución QuadHD. Tenemos una matriz Pentile y la densidad de píxeles por pulgada se nos queda en 386ppp, alejado de otros buques insignia como el Galaxy S20.

Para los que estamos acostumbrados a más resolución, lo cierto es que se nota. La nitidez es buena para un panel FullHD, pero en este aspecto por ejemplo a la hora de leer textos en el Mi 10 hubiéramos apreciado algo más de resolución. El rendimiento es uno de los argumentos que suelen utilizar las marcas para la elección de quedarse en el FullHD, pero hablamos del modelo más potente de Xiaomi y otros en la competencia llevan ya años con la resolución QuadHD.

La pantalla del Xiaomi Mi 10 puede leerse a la perfección incluso bajo la luz del sol directa.

Pese a ello, la calidad de la pantalla del Xiaomi Mi 10 es buena, probablemente la mejor de Xiaomi en toda su historia. El brillo máximo alcanza picos de 1.200 nits para ser compatible con contenidos HDR10+ y el panel es suficiente brillante como para poder utilizarse a plena luz sin problemas. El brillo automático funciona muy bien y los reflejos no son excesivos. Donde no hemos tenido un resultado tan convincente es en los ángulos de visión. Como suele ocurrir con muchos paneles AMOLED, cuando inclinamos nuestra visión la pantalla adquiere tintes azulados. No es excesivo, pero sí es fácil de percibir si nos fijamos.

No tenemos resolución QuadHD+, pero el panel del Mi 10 es excelente. Por brillo, por calibración y por la fluidez de los 90 Hz.

El Xiaomi Mi 10 cuenta con certificación TÜV Rheinland para el confort de la vista. No sabemos si está relacionado, pero lo cierto es que la calibración de la pantalla es algo fría. Desde el menú ajustes podremos controlar muchos parámetros, desde el nivel de brillo, el modo lectura, activar el modo oscuro o un modo antiparpadeo.

Desde el ajuste de esquema de colores podremos adaptar la calibración a nuestro gusto, desde la automática, la saturada, la gama P3, sRGB o directamente un perfil propio. Con el modo automático será el móvil el que adapte esta tonalidad en función de la luz ambiente. Se trata de una elección muy personal y se agradece que Xiaomi permita configurarla al detalle.

MIUI ofrece una cantidad de opciones enorme. No falta desde configurar el agujero en pantalla para ocultarlo, algo que personalmente no creo que haga falta, hasta el doble toque para activar la pantalla. Pero de todos estos pequeños añadidos, el que más me ha llamado la atención es el de la animación para sustituir el inexistente LED de notificaciones. Como curiosidad, el agujero en pantalla está ligeramente más esquinado de lo que muestran las imágenes oficiales.

Xiaomi nos ofrece una curiosa alternativa. Cada vez que recibamos una notificación con el móvil apagado, los bordes de la pantalla curvada se iluminan. Tenemos tres diseños, 'Ritmo' con tonos azulados, 'Pulso' con tonos rojizos y 'Estrellas'. No se descarta que en futuras actualizaciones Xiaomi incorpore más efectos.

Este efecto de notificaciones es un complemento a la opción de 'Always On Display', donde podremos mostrar el reloj, la fecha, la hora y las notificaciones.

En los móviles Xiaomi con pantalla curva también se añade una opción de 'Evitar toques accidentales', que básicamente lo que hace es que en ese lateral no se activen los toques. Pero a la práctica el resultado es muy parecido y seguimos teniendo de vez en cuando pulsaciones que no queríamos. Es cierto que las curvas son poco prácticas, pero en este caso no son muy pronunciadas y ayudan a mejorar el agarre. Las curvas tienen problemas como que la luz se aprecia aunque pongamos el móvil hacia abajo o problemas de imagen en los laterales cuando estamos viendo un vídeo, pero no es difícil acostumbrarse a ellas y parece una tendencia bastante consolidada.

El Mi 10 es compatible con HDR y Google Widevine L1, por lo que desde servicios como Netflix podremos disfrutar de contenidos en HD.

Sonido envolvente de máximo nivel

Es la gran sorpresa de este Xiaomi Mi 10. A veces no se le da suficiente relevancia, pero muchos usuarios utilizan el móvil como su altavoz principal. La parte visual del Mi 10 es buena, pero la experiencia multimedia da un paso más con el excelente sonido estéreo que incorpora. Tenemos doble altavoz, uno arriba y otro abajo colocados de manera simétrica, con un sonido envolvente que personalmente creo puede convertirse en el nuevo referente en calidad de sonido en móviles.

Su volumen máximo es correcto, con unos 101 decibelios a la salida del altavoz, según nuestras mediciones. Pero lo más interesante no es su potencia, sino que la distorsión es mínima incluso a volumen máximo. Tiene un buen nivel de graves y las voces son muy claras. Tanto medios como agudos están realmente conseguidos, algo que normalmente suele flaquear en la mayoría de móviles. Tanto el efecto envolvente como la claridad de sonido son excelentes y es de recibo reflejar que Xiaomi ha realizado un trabajo de primer nivel aquí. Pese a que la marca quizás no lo haya promocionado suficiente cuando presentó el móvil, creemos que el Mi 10 es uno de los móviles que mejor suenan de la actualidad.

El sonido de los altavoces estéreo del Mi 10 es sobresaliente, con un nivel de claridad y fidelidad superior a cualquier otro smartphone que haya probado.

Como es habitual en muchos modelos, perdemos el jack de 3.5mm. Aunque Xiaomi incluye un adaptador minijack a USB tipo C en la caja. No se incluyen auriculares extra, aunque es posible adquirir la oferta de pack de lanzamiento para adquirirlo junto a la Mi Band 3 y los Mi True Wireless Earphone 2.

La calidad a través del Bluetooth (5.1) es buena, si bien aquí se mantiene en línea con el resto de dispositivos. El Mi 10 ofrece compatibilidad con aptX HD, AAC y LDAC.

Desde los ajustes de MIUI tenemos varias opciones para configurar el sonido. Tenemos un primer efecto "inteligente" que se adapta en función del contenido, seguido de opciones para música, vídeo o voz. En caso de conectar físicamente los auriculares con el adaptador podremos activar un ecualizador y ajustar el sonido.

Un rendimiento perfecto para jugar

Con el Snapdragon 865, GPU Adreno 650 y 8 GB de memoria LPDDR5 uno espera que el rendimiento sea impecable. Y así es. Navegar, abrir aplicaciones, animaciones, la multitarea o disfrutar de los juegos más completos de Android, todo el sistema se mueve con fluidez y sin tirones. Algo que unido a la pantalla de 90 Hz, hace que utilizar el Mi 10 sea una delicia. No podía ser de otra manera y nuestra duda no es tanto sobre su velocidad, que vuela, sino cómo evolucionará a lo largo del tiempo.

Otro aspecto importante es la temperatura. El Mi 10 cuenta con refrigeración líquida por cámara de vapor y el resultado obtenido es correcto. Pese a darle bastante trabajo logra mantener habitualmente la temperatura por debajo de los 40º C y aunque la sensación sí es de calor después de un rato, no llega a ser una sensación de ardor preocupante. Aquí creemos que Xiaomi tiene margen de mejora, pues hemos probado móviles "gaming" con mejor refrigeración.

La temperatura sube rápidamente después de jugar durante unos minutos al Forza Street.

Estos son los resultados de los benchmarks del Xiaomi Mi 10, comparándolo con otros gama alta de su categoría. Pese a que su procesador y configuración es equivalente al de otros modelos, parece que Xiaomi ha puesto especial atención para que su buque insignia consiga buenas puntuaciones.

Xiaomi Mi 10 Huawei P40 OPPO Find X2 Pro Samsung Galaxy S20 OnePlus 8 Pro Realme X50 Pro Procesador Snapdragon 865 Kirin 990 Snapdragon 865 Exynos 990 Snapdragon 865 Snapdragon 865 RAM 8 GB 8 GB 12 GB 12 GB 12 GB 12 GB ANTUTU 580.027 447.262 570.253 495.378 570.630 588.441 GEEKBENCH 876 / 3.222 742 / 2.686 916 / 2.781 914 / 2.710 885 / 3.136 909 / 3.098 PCMARK (WORK) 10.571 10.684 10.162 11.851 9.991 13.423

Para el almacenamiento interno tenemos varias versiones. En nuestra prueba hemos contado con 256 GB, de los cuales quedan libres 226,27 GB. No podremos ampliarlo con microSD.

Llama la atención que tampoco es un terminal dualSIM. Sin embargo, la ranura de la tarjeta es suficiente alargada como para poder albergarla. En este caso lo que ocurre es que la bandeja está sellada y no puede utilizarse salvo para la SIM principal. Sea por una razón de conectividad, componentes internos, diseño o simple estrategia, nos habría gustado tener un terminal dualSIM.

Pese a que la ranura tiene espacio, el Mi 10 no es un terminal dualSIM. Sí ofrece conectividad 5G completa, WiFi 6 y gran estabilidad de conexión.

La conectividad del Xiaomi Mi 10 se centra en el 5G, compatible con redes SA y NSA, WiFi 6 y sistema Multilink para permite aprovechar la potencia de varias redes al mismo tiempo. Durante este tiempo la conexión ha sido estable y no hemos tenido ningún problema, sin embargo no hemos podido probar la conectividad 5G debido al confinamiento.

Para la seguridad, el Xiaomi Mi 10 cuenta con lector de huellas bajo la pantalla y reconocimiento facial 2D. El primero de ellos funciona bastante bien, aunque quizás todavía un punto por debajo de lo que teníamos con los lectores físicos. La animación de la pantalla de desbloqueo se realiza rápidamente, pero no es el método de desbloqueo más rápido que haya visto.

Por su parte, el reconocimiento facial funciona muy muy bien. Es rapidísimo, no da grandes problemas incluso en condiciones de poca luz y nos ha detectado correctamente con la mascarilla puesta. En completa oscuridad no nos reconocerá, pero a la mínima que subamos el brillo o dejemos pasar algo de luz será suficiente.

Software: a la espera de MIUI 12

MIUI no pasa desapercibido. Es una capa de personalización con muchísimas opciones y que condiciona la experiencia del terminal en muchos aspectos, tanto positivos como negativos. Actualmente el Xiaomi Mi 10 llega con MIUI 11 junto a Android 10, pero se espera que durante los próximos meses reciba la actualización a MIUI 12. Extrañamente, pese a ser el buque insignia de la compañía, no está entre la primera tanda de móviles de la marca que recibirán la nueva versión.

Nada más encender el móvil tendremos acceso a un montón de aplicaciones preinstaladas, desde herramientas como un escáner de códigos QR, radioFM, brújula o grabadora de pantalla hasta aplicaciones de terceros como Amazon Compras, Facebook, Netflix, WPS Office, eBat y LinkedIn. También tenemos algunos juegos como Block Puzzle Guardian, Crazy Juicer o Bubble Story. Minijuegos que afortunadamente sí se pueden desinstalar.

El rendimiento del software es bueno. Con el paso de los años Xiaomi ha ido perfeccionando su capa de personalización, aunque todavía tienen margen de mejora. También a nivel estético, donde pese a que los colores se han perfilado y se han quitado elementos que desentonaban, todavía creemos que está un paso detrás de otras capas como One UI de Samsung. Aquí MIUI 12 debería ayudar a dar un impulso al terminal.

Desde el menú ajustes encontramos decenas de opciones de personalización y seguridad. Me gusta poder compartir la red WiFi con códigos QR, establecer el doble toque para despertar, poder configurar el sonido y la vibración con iconos vistosos, tener acceso a temas y muchas opciones de control por gestos o bola flotante.

Habrá a quienes tener tantas opciones le ponga nervioso, pero MIUI es una capa de personalización muy completa, fluida y bien organizada.

No faltan añadidos como el segundo espacio o Game Turbo para limpiar la memoria RAM. También encontramos bienestar digital para gestionar las notificaciones y control parental. Una curiosa incorporación es Mi Share, una tecnología para compartir archivos vía Bluetooth o Wi-Fi Direct con otros teléfonos de Xiaomi y marcas chinas como OPPO, Vivo y Realme.

Cámara: los megapíxeles no son todo

El apartado de la cámara es lo que diferencia este modelo con la versión Pro, pero el sensor principal es el mismo. Xiaomi abraza directamente la guerra de los megapíxeles apostando por los 108 MP, el máximo actual en el mercado, también ofrecido por otros modelos como el Mi Note 10.

En total tenemos cuatro cámaras traseras y una frontal, con sensores dedicados al gran angular, el modo macro y el efecto de profundidad. Esta es la configuración del Xiaomi Mi 10:

Cámara principal : sensor Samsung Bright S5KHMX de 108 megapíxeles de 1/1.33", apertura f/1.69, lente 7p, tecnología Super Pixel 4 en 1 a 1,6μm, OIS

: sensor Samsung Bright S5KHMX de 108 megapíxeles de 1/1.33", apertura f/1.69, lente 7p, tecnología Super Pixel 4 en 1 a 1,6μm, OIS Gran angular : sensor de 13 megapíxeles, 12mm, 123º de campo de visión y apertura f/2.4

: sensor de 13 megapíxeles, 12mm, 123º de campo de visión y apertura f/2.4 Cámara macro : sensor de 2 megapíxeles y apertura f/2.4

: sensor de 2 megapíxeles y apertura f/2.4 Cámara de profundidad : sensor de 2 megapíxeles y apertura f/2.4

: sensor de 2 megapíxeles y apertura f/2.4 Cámara delantera: sensor Samsung S5K3T2 de 20 megapíxeles, píxeles de 0,8μm y apertura f/2.3.

Tenemos un sistema de cámaras bastante versátil, con un sensor principal con estabilización y una gran cantidad de megapíxeles en caso que queramos detalle para ampliar. Si bien los sensores que lo acompañan son algo más humildes, con un gran angular que como veremos se queda algo corto y dos sensores macro y de profundidad que incorporan la mayoría de terminales, incluso los de gama media. Vamos a ver cuál es el resultado.

App de cámara

La aplicación de cámara del Xiaomi Mi 10 es la habitual de MIUI, aunque la compañía adapta pequeños detalles a cada terminal en función de las cámaras que incorpora.

Tenemos un diseño bastante plano, con una buena cantidad de opciones y relativamente bien organizada. En la parte central está el disparador, flanqueado de un acceso directo a la anterior imagen y la cámara frontal. En la parte superior tenemos opciones de cada menú, siendo las principales las de flash, HDR, inteligencia artificial, macro, filtros y ajustes. En otros móviles de Xiaomi no se añade la opción macro desde el menú principal, pero sí está en el Mi 10.

En la parte inferior tenemos un botón que nos permite intercambiar entre el gran angular, la imagen estándar y el zoom 2x. Si lo mantenemos pulsado podremos acceder al zoom digital hasta 10 aumentos.

Deslizando accederemos al resto de modos. A la izquierda tenemos los de vídeo a cámara lenta, vídeo corto y vídeo, mientras que a la derecha está el de 108 megapíxeles, el modo retrato, el nocturno, panorámica y el modo Pro.

Desde los ajustes tenemos accesos directos al marco de cámara, el temporizador, el efecto diorama, la cuadrícula, enderezar, Google Lens y documentos. La app cámara tiene un buen funcionamiento, aunque no nos gusta nada que por defecto implante su marca de agua, una estrategia que muchos fabricantes han adoptado y nos parece bastante intrusiva.

Como novedad, el Xiaomi Mi 10 permite almacenar imágenes en formato HEIF, prometiendo ocupar un 40% menos, además de otros formatos más habituales como JPEG y RAW.

Cámaras traseras

Pese a tener 108 megapíxeles, el Mi 10 produce de base imágenes a 25 megapíxeles utilizando la técnica del Pixel Binning, con una resolución de 5.792 × 4.344 píxeles. Con esta técnica produce imágenes más pequeñas pero fusionando cuatro píxeles en uno para intentar obtener más luz.

El resultado es bueno, con un nivel de detalle elevado, un rango dinámico amplio y una colorimetría bastante acertada. El enfoque es sumamente rápido y pocas veces produce imágenes desenfocadas. El sensor principal del Xiaomi Mi 10 hace un buen trabajo y de hecho es el que más hemos acabado utilizando.

Fotografía a 25 MP (izquierda) vs Fotografía a 108 MP (derecha): pese a la pérdida de nitidez, la combinación de píxeles permite fotos ligeramente más luminosas.

En la comparativa en una escena de interior observamos que pese a que la fotografía en 108 MP tiene más detalle, sí es ligeramente más oscura. La diferencia solo es notable cuando lo ampliamos al máximo, por lo que pocas veces saldrá a cuenta utilizar este modo.

El nivel de detalle del sensor principal se mantiene alto en interiores.

De día, la cámara del Xiaomi Mi 10 resuelve bien en la mayoría de situaciones. La IA no es exagerada y pese a que añade bastante intensidad no llega a tampoco a ser demasiado artificial.

El HDR aporta un plus de nitidez e intensidad, aunque en algunos casos demasiada.

El ajuste HDR viene por defecto en automático, aunque podemos activarlo manualmente. Es muy útil para aquellos casos donde hay luz intensa, pues mientras el modo estándar ofrece cielos completamente quemados, con el HDR obtenemos unos degradados mucho más llamativos.

El HDR del Xiaomi Mi 10 hace un gran trabajo.

El llamativo resultado del sensor principal no viene bien acompañado. Aquí se nota que Xiaomi se ha reservado sus mejores sensores para el modelo Pro, pero para el Mi 10 perdemos el teleobjetivo y un gran angular de más resolución.

Al comparar una imagen con su contrapartida en el gran angular vemos que los colores son bastante más lavados y pierden notablemente en intensidad. Este gran angular captura un amplio campo de 123 grados, pero está varios niveles por debajo en parte porque perdemos esa estabilización que sí tenemos con el sensor principal.

Los colores en el gran angular (derecha) son más lavados y pierden intensidad.

De día el sensor gran angular sí logra fotos con buen detalle y color.

Esta diferencia se aprecia también en fotografía nocturna. Mientras el sensor principal cumple con un buen tratamiento de las sombras y el color, el gran angular arroja tonos menos fieles y el detalle se disipa claramente.

El gran angular (derecha) pierde notablemente en detalle.

El Xiaomi Mi 10 hace buenos imágenes de noche, aunque no se sitúa entre los mejores gama alta. Nos pasa algo parecido a lo visto en móviles como el OnePlus 8, donde pese a cumplir, creemos que hace falta algo más para aspirar al podio.

Pese a que los colores y las luces están bien tratadas, si nos fijamos en el detalle vemos como este baja considerablemente de noche.

El modo nocturno es bastante rápido y el resultado compensa gran parte de los fallos de la fotografía estándar. No tenemos una toma de largos segundos como por ejemplo ocurre en los terminales de Huawei, pero sí es un modo suficiente acertado como para que recomendemos su uso.

Con el modo nocturno se pueden conseguir imágenes de noche muy luminosas. Pese a las limitaciones de la cámara, la IA del Mi 10 trabaja bastante bien.

Con la lente dedicada al modo retrato se potencia la sensación de profundidad, pudiendo efectuar el modo bokeh con distintas aperturas. Cuando la luz acompañada, el desenfoque natural está muy logrado y de hecho no hace falta activar el modo propio, pues la lente se encarga de crear el efecto. El Xiaomi Mi 10 tiene un modo retrato muy conseguido.

El modo retrato del Xiaomi Mi 10 es bastante natural. Creemos que está muy bien tratado.

El Xiaomi Mi 10 únicamente ofrece zoom óptico 2x y digital 10x, quedándose claramente corto cuando ya hay rivales que ofrecen hasta 100x. Con esta opción podremos conseguir un mejor recuadre pero si queremos hacer una foto de cerca a esa lagartija que sube por la pared o a aquel edificio lejano, este Mi 10 no es el mejor móvil para eso.

El Xiaomi Mi 10 se queda en zoom óptico 2x. El resultado es correcto, pero muy alejado de otros buques insignia como el propio Mi 10 Pro.

La cuarta lente en discordia es la dedicada al modo macro. Con este sensor tenemos una de cal y otra de arena. Las imágenes son curiosas y permiten enfocar a 1,5 centímetros, sin embargo al disponer de únicamente 2 megapíxeles creemos que nos quedamos cortos en detalle.

El sensor macro permite hacer fotos bastante resultonas, aunque si queremos ampliar en detalle se queda corto.

Vídeo

Para la grabación de vídeo, el Xiaomi Mi 10 permite grabar en FullHD y 4K hasta 60fps y en 8K a 30fps. Si bien, esta última opción está delimitada a 6 minutos y no podremos utilizar el angular ni el modo super estabilización.

Tanto la grabación 8K como el botón de estabilización están accesibles desde la pantalla de cámara, por lo que es fácil pasar de una resolución a otra. De día el resultado es bueno, con una captura de sonido excelente. De noche, el nivel de detalle se resiente, el ruido está bastante presente y la estabilización pierde su efectividad.

Aquí os dejamos con algunas muestras de vídeo.

Cámara frontal

Selfie estándar (izquierda) vs modo HDR (derecha)

La cámara frontal ubicada bajo el agujero en la pantalla y sus 20 megapíxeles ofrecen imágenes nítidas, con un rango dinámico amplio y una buena tonalidad de color. De día, los selfies ofrecen un gran nivel de detalle y el enfoque es muy rápido.

Xiaomi ofrece además la posibilidad de configurar ligeramente estas fotos con la aplicación de la IA, además del modo HDR, modo retrato y modo belleza. El desenfoque es algo más artificial que no con la cámara trasera, pero el procesado es bastante bueno y suave. En estos días de sol nos hemos visto utilizando bastante el modo HDR para compensar los cielos quemados.

Selfie de noche (izquierda) vs retrato nocturno (derecha)

De noche la cámara frontal lógicamente pierde detalle y calidad, pero de alguna manera sigue ofreciendo tonos curiosos. La nitidez cae considerablemente, pero logra iluminar bastante la escena. En algunas fotos en interiores, pese a que la luz era muy baja, el resultado parece que esté hecho en otro momento del día.

Las opciones de la cámara frontal son muy variadas.

Autonomía: no es la serie Mi Note, pero no anda lejos

El Xiaomi Mi 10 llega con 4.780 mAh, una generosa cantidad que a la práctica nos servirá para llegar al final del día con facilidad. En tiempo medio de uso hemos obtenido unas 16 horas con unas 7 horas de pantalla y habitualmente por encima de las 8 horas de pantalla con el modo oscuro. Cifras bastante correctas para la potencia que encontramos en el interior. No es el buque insignia con más autonomía, pero son números convincentes.

Una de las dudas que teníamos es cómo afectarán los 90 Hz a la autonomía. La mayoría del tiempo he utilizado el móvil con los 90 Hz, pero el par de días que estuve con el modo ahorro de 60 Hz no noté un aumento significativo. Entendemos que al final la autonomía depende mucho más del uso que le demos, que no del modo de imagen utilizado. Manteniendo estos 90 Hz, en la prueba de PCMark Work 2.0 hemos obtenido más de 13 horas.

Curiosamente, los móviles de gama media suelen ofrecer más autonomía que los buques insignia. No es el caso del Xiaomi Mi 10, que consigue buenas cifras de autonomía con más de 7 horas de pantalla.

Xiaomi incorpora carga rápida de 30W compatible con Power Delivery 3.0 y Quick Charge 4+ a través del puerto USB tipo C. Y la mejor noticia es que con el terminal se añade un cargador rápido de 30W. Muchos móviles admiten carga rápida pero luego no vienen con el cargador adecuado, no es este caso.

Cuando estamos cargando el móvil el calor es bastante elevado, pero entendemos que forma parte del precio a pagar por poder completar la batería del terminal en una hora, alcanzando el primer 50% en menos de 25 minutos. El Xiaomi Mi 10 ofrece además carga inalámbrica rápida de 30W y carga inversa de 10W, que podremos activar desde los ajustes y permite cargar otros móviles mientras en el Mi 10 estemos por encima del 30% de batería.

Xiaomi Mi 10, la opinión y nota de Xataka

Dejar de ser el referente en calidad-precio para intentar rivalizar directamente en calidad es una apuesta arriesgada. No es fácil colocarse a la altura de otras marcas como Samsung o Apple que llevan varios años invirtiendo enormes cantidades de dinero en componentes propios y tienen una larga experiencia en intentar ofrecer lo mejor disponible en sus buques insignia. Pero Xiaomi con el Mi 10 ha dado por fin ese salto de calidad que esperábamos.

La ventaja de este Mi 10 es que salvo en cámara, repite gran parte de los alicientes del modelo Pro, convirtiéndolo en una opción a tener muy en cuenta y con un precio sensiblemente inferior a aquel. De hecho, incluso compensa en el apartado de autonomía.

El Mi 10 es un móvil top. El diseño es de primera línea, con una construcción envidiable. Los detractores de las curvas tienen argumentos más que justificados, pero a la hora de utilizar el móvil en general es una delicia. La pantalla es uno de los elementos donde más se nota la mejoría este año. Es cierto que no tenemos resolución QuadHD y es una lástima, porque sino estaríamos hablando de una de las mejores pantallas del mercado gracias a su excelente nivel de brillo y color.

Una excelente pantalla, una autonomía con carga rápida top y un sistema de sonido referente son algunos de los argumentos de este Xiaomi Mi 10 para justificar el salto en precio.

Qué decir del rendimiento, donde el Xiaomi Mi 10 pertenece a esa liga de móviles idóneos para jugar. Nos habría gustado tener resistencia IP68 o incluso dualSIM, son esos detalles que todavía habrían hecho subir más el precio del terminal. Porque al final, si quieres dar lo mejor es difícil no subir precios. Salvo que quieras reducir beneficios (o prescindas del 5G).

En cámara el Mi 10 se queda en un nivel inferior al Mi 10 Pro, principalmente en telefoto y retrato. Es quizás este el punto donde el modelo estándar se quede corto para competir contra los modelos más punteros. En el resto, la experiencia es de máximo nivel.

Especial mención para el sonido, donde Xiaomi nos ofrece un sistema de altavoces estéreo sensacional, con una calidad de sonido referente y que es otro ejemplo de cómo Xiaomi sí puede ser el rival a batir en telefonía móvil.

Xiaomi tiene aún que ganarse la aureola de fabricante top en la gama alta, pero este Mi 10 puede marcar un punto de inflexión.

El Xiaomi Mi 10 tiene un precio oficial de 799 euros en su versión de 128 GB. Nada que ver con los 499 euros que costaba la generación anterior. Estamos hablando de una subida de precio enorme, pero el salto está parcialmente justificado. Y es que este Mi 10 es un terminal que poco tiene que ver con el del año pasado. Dicho esto, es de esperar que el Mi 10 baje considerablemente de precio. Y entonces será cuando este Mi 10 sea uno de los gama alta más interesantes del mercado. Hasta entonces, bienvenido sea el salto de calidad de Xiaomi.

8.8 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento9,5 Cámara8,0 Software8,75 Autonomía8,75 A favor En diseño y construcción ha dado un paso adelante.

La pantalla de 90 Hz luce por su fluidez, brillo y color.

Rendimiento sobresaliente en todo tipo de tareas.

Altavoces estéreo con un sonido de máximo nivel. En contra No tenemos resistencia al agua IP68.

Tanto las curvas de la pantalla como la cámara que sobresale son algo molestos.

Los sensores secundarios se quedan cortos respecto al principal.

Precio más elevado que anteriores generaciones.



