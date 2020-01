Comprar o no comprar un teléfono móvil 5G en 2020: la opinión de los expertos de Xataka

Uno de los hitos tecnológicos del año pasado fue la llegada del 5G, de la mano de Vodafone y este 2020 promete ser el de su consagración: ya hay red 5G y también hay terminales que lo soportan. Con esto en mente, ponemos encima de la mesa la siguiente cuestión: ¿merece la pena comprar este 2020 un teléfono móvil con 5G o mejor esperar? Esto es lo que opinan los los editores especializados de Xataka.

Hemos hablado con Anna Martí y José García Nieto, editores senior de Xataka especializados en telefonía y con Ricardo Aguilar, Laura Sacristán y Samuel Fernández, editores de Xataka Android y Xataka Móvil sobre la situación del 5G en la actualidad y los modelos con soporte para este que existen en el mercado.

Las ventajas con soporte 5G en el teléfono

Reflexiona Javier Pastor sobre las consecuencias de la llegada del 5G y cómo afectará al sector de la telefonía: subiendo los precios. Forma parte de lo normal y predecible que cada lanzamiento tecnológico vaya envuelto por un packaging de marketing ensalzando sus virtudes, aunque luego la realidad sea muy diferente. ¿Qué nos va a ofrecer el 5G a los usuarios desde un punto de vista práctico?

José García nos ofrece un resumen muy de a pie: "más velocidad, menos latencia y mayor capacidad de red. Cuando el 5G sea SA, es decir, final, aspiramos a conseguir hasta 20 Gbps de velocidad de descarga, entre uno y dos milisegundos de latencia y a poder conectar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado."

José lanza un jarro de agua fría a aquellos que lo enfoquen a los teléfonos móviles, al menos con el uso actual: "En lo que al uso que hacemos del smartphone se refiere, no creo que el 5G suponga un cambio radical, al menos por ahora. Si te paras a pensarlo, usamos el móvil para hacer fotos, consultar redes sociales, jugar y mantener el contacto con los amigos. Eso se puede hacer perfectamente con el 4G, que es lo suficientemente rápido para desempeñar estas tareas, no hace falta tener 20 Gbps de velocidad para mandar una foto por WhatsApp."

Además, la llegada del 5G deberá llevar consigo un cambio en las tarifas, según explica Ricardo: "Estas velocidades de descarga de hasta 20 Gbps por segundo (sobre el papel) pueden acabar con tu tarifa de datos en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenida sea la mayor velocidad de descarga, pero será necesario un cambio en las actuales tarifas para poder aprovecharlas."

José vislumbra un escenario en el que sí aprovecharemos este 5G en el móvil:

"Cuando los videojuegos en streaming se popularicen otro gallo cantará, ya que se podrá aprovechar esa reducción de la latencia, pero por el momento solo tenemos Google Stadia y, precisamente, no es accesible usando los datos móviles. En una prueba que hice recientemente Google Stadia consumió 1,5 GB de datos en 10 minuto, una locura. Si queremos aprovechar los servicios de videojuegos en la nube con el 5G, que la tarifa sea ilimitada apunta a ser un requisito indispensable."

"Si el 4G fue la red para móviles, el 5G será la red de los electrodomésticos, los coches autónomos, las ciudades inteligentes y la industria." José García

Pero hay vida más allá del smartphone. Señala Anna Martí que esa bajada de latencia prometida por el 5G constituirá un salto en la calidad de experiencias que realizamos en el día a día... o que haremos a medio plazo:

"La disminución de la latencia minimizará ese parón que nos puede fastidiar una partida multijugador on-line, ver un partido o, poniéndonos más futuristas, la conducción. "

Laura Sacristán apunta que la inmediatez fruto del aumento de velocidad de subida y bajada "permitirá, por ejemplo, un aumento del almacenamiento directo en la nube, más usuarios conectados simultáneamente y, sin duda, un impulso del IoT, entre otros beneficios."

Samuel Fernández explica que el 5G fomentará la implantación y crecimiento del IoT ya que "divide el espectro en capas para que cada tipo de dispositivo se conecte a través de una y no estorbe a los demás. Esto beneficiará a los teléfonos móviles, por supuesto, pero abre muchas posibilidades. Con el 5G, la saturación de dispositivos conectados no se traducirá necesariamente en saturación de la propia red. Eso es gordo."

Avance del 5G real

Estamos en 2020 y como hemos anticipado al comienzo del artículo, ya hay teleoperadoras que ofrecen 5G en algunas ciudades. Ahora bien ¿podemos comprarnos un terminal con 5G y disfrutar ya de las ventajas prometidas?

Samuel Fernández calma los ánimos "Ahora mismo, el 5G está en pañales. No hay mejor forma de describir la situación. Con todo, mejor es estar en pañales que no haber nacido pero el avance por ahora es poco y va lento."

Laura concreta que "Vodafone ha desplegado ya su red 5G en algunas ciudades, pero sigue siendo una parte muy pequeña del territorio español. Hasta que no se libere la banda de 700 Mh y se subasten las frecuencias, no podrá desplegarse la red 5G completamente. Y eso sucederá a mediados de 2020. Además, Vodafone ofrece actualmente 5G NSA (Non-standalone), pero será con el 5G SA (Standalone) cuando de verdad podamos disfrutar de sus virtudes."

Y es que todavía no estamos ante todo el potencial del 5G, tanto en cuanto a sus características como en cuanto a cobertura, como cuenta José García: "En Málaga, por ejemplo, si te sales del centro es complicado que te conectes a la red 5G."

"Además, no es un 5G completo, si se me permite la expresión, sino que es 5G NSA. El 5G actual usa la infraestructura del 4G+ para funcionar, lo que se traduce en una velocidad mayor (hasta 2 Gbps), menos latencia (unos 10 ms) y mayor capacidad de red, y no está mal, pero no es ni de lejos lo que ofrecerá el 5G SA, que podríamos llamar 5G final, cuando se lance. "

Ricardo Aguilar nos cuenta algunas de las limitaciones de este 5G disponible actualmente: "esta banda no es capaz de penetrar bien sobre las paredes, por lo que el uso del 5G NSA se restringe, prácticamente, a las calles de las ciudades en las que está presente."

Incluso se aventura a poner una fecha: "Respecto a lo que espero del 5G en España, soy positivo, pero un poco a largo plazo. No creo que empecemos a ver servicios que se beneficien del 5G hasta, por lo menos, dos años después de que se despliegue el 5G SA."

Anna Martí también tiene claro que tendremos que esperar. Además, ha tenido la oportunidad de probar ya el 5G y nos cuenta que "no lo veo como el cambio que se espera y para mí este primer 5G NSA es un poco pseudo-5G; aún no llega a ser ese salto que sí notamos con el 4G o algo que haga pensar en renunciar a la fibra en casa. Y creo que quedan al menos cuatro o cinco años para verlo más extendido, y dudo que sea ya NA."

"Aún no llega a ser ese salto que sí notamos con el 4G o algo que haga pensar en renunciar a la fibra en casa", Anna Martí

Tras tener claro que será cuestión de varios años en los que tendrán que cerrarse capítulos como la liberación de la banda de 700 Mh (la del TDT) y se subasten las frecuencias, los editores de Xataka nos hablan de otros desafíos que tendrá que solventar con éxito.

José García apunta a las aplicaciones y servicios: "no todos están optimizados para usar el 5G. Amazon Prime Video es una de las apps que sí lo está y la diferencia tampoco es tan demasiado palpable. Yo tuve ocasión de usar un móvil 5G durante dos semanas como mi móvil personal y no noté un cambio drástico en la experiencia del día a día."

Samuel hace referencia a que el proceso de despliegue será lento también por la coyuntura tecnológica mundial, "ahora que hay conflictos con Huawei a nivel mundial, y puede que todo se ralentice."

Comprar o no comprar un móvil 5G en 2020

Tras repasar las ventajas reales que aportará el 5G y conocer las fechas estimadas de su despliegue y llegada al usuario de a pie, es momento de poner encima de la mesa la cuestión que titula este artículo. ¿Te comprarías un móvil con 5G ahora mismo o merece la pena esperar? Recordemos que de media nos cuesta unos 3 años cambiar de terminal.

Jose García es rotundo: "Ahora mismo no me compraría un móvil 5G por un sencillo motivo: la inmensa mayoría de móviles que tienen 5G en ese momento tienen un módem 5G (Snapdragon X50 o Exynos 5100) que solamente es compatible con 5G NSA, por lo que es una inversión muy a corto plazo.De los lanzados en 2019, solo el Huawei Mate 20 X (730 euros) es compatible con ambas fases gracias al módem Balong 5000."

Ricardo apunta en la misma dirección:

"Actualmente, veo los móviles 5G como un ejercicio de marketing. Es decir, estás pagando más por tener un móvil que no podrá aprovecharse del 5G completo, al cual le queda poco más o poco menos de un año. Con el Snapdragon 865 la cosa cambia, ya que llega de la mano del 5G NSA y SA, pero esto se restringe solo a gama alta, de momento. Además, no veo escenarios en el día a día en el que pasar a un móvil 5G vaya a facilitarme la vida o cambiar mi flujo de trabajo, al menos en mi caso particular."

Anna comparte la opinión de que no es buen momento y apunta a seguir apostando por los 4G: "Se ofrecen configuraciones que existen por precios menores y no compensa por el pseudo-5G actual. A ver qué pasa con la democratización del 5G y su posible despegue en la gama media gracias al Snapdragon 765 (por ahora), pero precio inflado sólo porque 5G no, gracias."

Laura Sacristán nos recomienda tener paciencia: "Yo esperaría al año que viene para comprar un móvil 5G porque será entonces cuando de verdad podamos sacarle partido. De hecho, tanto Movistar como Orange ya han reconocido muchas veces sus intenciones de desplegar sus redes 5G a finales de este año o principios de 2021."

Samuel Fernández nos insiste en que los los primeros móviles 5G se conectan únicamente al 5G NSA (que es el que hay y habrá durante algún tiempo) y en esperar. "Pronto no habrá necesidad de elegir pues casi todo tendrá 5G pero si se puede, optaría por un móvil 4G durante al menos un par de generaciones más. La cosa no va a correr tanto y deberían ser más económicos. Dentro de dos años hablaremos. Pero dentro de dos años tal vez no queden muchos teléfonos 4G-only.

Qué teléfono 5G comprarías ahora

Ahora bien, seguro que nos leen early adopters, personas amantes de la tecnología que quieren experimentar cómo es el 5G aunque todavía funcione a medio gas. Además, ya hay varios terminales en el mercado y las rebajas de enero suele ser un buen momento para encontrar teléfonos en oferta.

Anna Martí ha tenido la oportunidad de probar varios dispositivos 5G, de los que destaca dos: "tuve muy buena experiencia con el 5G NSA y el LG V50 ThinQ (1049 euros). Creo que, pensando en primer móvil para catar un 5G NA (si fuese ya mismo) sería el Xiaomi Mi MIX 3 5G (389 euros), por su mejor relación calidad-precio, procesador y una MUIU cada vez más completa."

Laura Sacristán también aboga por el terminal de Xiaomi porque "son pocos los fabricantes que ahora mismo ofrecen terminales 5G en España y la mayoría de modelos ronda los 1.000 euros. Ese es otro de los motivos por los que esperaría al próximo año para comprar un teléfono 5G. Pero, vamos, si ahora mismo tuviera que elegir uno, sería el Xiaomi Mi MIX 3 5G, que es el más barato de todos ellos."

Samuel Fernández nos lista los que considera más atractivos:

"A día de hoy no hay demasiados móviles con 5G en circulación pero los hay interesantes. El Xiaomi Mi MIX 3 5G, por ejemplo, en la franja de los más económicos es bastante interesante. El Samsung Galaxy S10 5G (999 euros) también lo es, y posiblemente apostaría por él de querer sí o sí un móvil con 5G, porque tiene cámaras de mucho nivel. Por ahora la oferta es corta, pero ya llegarán más."

Jose lo tiene claro: "me iría de cabeza al Huawei Mate 20 X porque es de los pocos que son gama alta y compatibles con ambas fases del 5G. Otro terminal que me parece llamativo es el Realme X50 5G, que se ha presentado hace poco y monta el Snapdragon 765G e integra el módem Snapdragon X52, compatible con 5G NSA y SA, pero no está disponible todavía."

Ricardo rechaza las propuestas del mercado actual, pero tiene un (otro) Xiaomi en mente: "El Xiaomi Mi 10 está a punto de aterrizar, con un Snapdragon 865, 4.500mAh de batería, cuatro cámaras y panel de 90 Hz según rumores. Esta sería mi opción predilecta y un móvil que, de cumplirse la hoja de especificaciones y tener una cámara a la altura, podría usar como mi daily driver sin menor problema."

Aguilar también nos llama a esperar un poco "todo apunta a que el próximo iPhone será compatible con 5G SA, por lo que esperaría a ver la propuesta que pone Apple sobre la mesa, ya que puede convertirse en la referencia de móvil 5G de este año."

