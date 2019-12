Comprar un móvil 5G fuera de España: qué tener en cuenta para saber si es compatible

Si alguna vez has comprado un móvil chino versión china 3G o 4G fuera de España seguramente te hayas llevado la sorpresa de que la red no funciona bien cuando le introduces la SIM de un operador nacional. No es que el móvil esté roto o que la red del operador esté caída. El problema está en las bandas con las que el móvil es compatible, ya que al ser un dispositivo chino para China, puede no ser compatible con las frecuencias que usamos en España.

Ahora que el 5G está empezando a llegar, al menos en una primera fase conocida como NSA, es posible que surja la misma pregunta: si me compro un móvil 5G en China, ¿podré usar el 5G en España? La respuesta corta es que sí. No habrá ningún problema y es gracias a que los móviles 5G son compatibles con todos las frecuencias Sub-6Ghz, y por tanto, con todos los operadores a nivel mundial. Esa es la respuesta corta, pero vamos a profundizar un poco más.

Entendiendo las bandas 5G

Lo primero que tenemos que entender es que todos los operadores del mundo, da igual el país, han desplegado sus redes 2G, 3G, 4G y 5G en las bandas baja y media, que son todas Sub-6Ghz, o lo que es lo mismo, por debajo de los 6 GHz. El en el caso de España, las bandas bajas han sido 700 MHz para el 5G (todavía pendiente de ser desplegada, de ahí la resintonización de la TDT), 800 MHz para el 4G y 900 MHz para el 3G.

Usar estas bandas tiene una razón de ser: penetran mejor en interiores y tienen mayor alcance, aunque su ancho de banda es menor, ergo corren el riesgo de saturarse cuando hay muchas (muchísimas) personas o dispositivos conectados. Para ponerle solución, en España hemos utilizado las bandas de 1,8 GHz y 3,7 GHz (en esta última funciona ahora mismo el 5G de Vodafone). Eso permite conseguir una mejor velocidad, pero reduce la penetración. En Xataka es algo que pudimos probar por nosotros mismos, y es que aunque tengas un móvil 5G y lo uses en una zona con 5G, si te metes en interiores pierdes la conexión y pasas automáticamente a 4G.

Con el 4G el asunto era más complicado, pero con el 5G la cosa cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque el 5G será compatible con todas las bandas Sub-6GHz que están siendo utilizadas por todos los operadores del mundo. La forma más sencilla de verlo es echando un vistazo a la ficha técnica de los módems 5G que actualmente se comercializan. En la tabla inferior puedes ver los dos de Qualcomm, el Exynos de Samsung, el Dimensity de MediaTek y el Balong 5000 de Huawei:

MÓDEM SUB-6GHZ MMWAVE Snapdragon X50 Sí Sí Snapdragon X55 Sí Sí Exynos 5100 Sí Sí Balong 5000 Sí Sí Dimensity 1000 Sí No

Como puede comprobarse, todos los módems son compatibles con bandas Sub-6GHz, es decir, con todo el espectro que hay por debajo de los 6 GHz. Si un operador ofrece 5G, con total seguridad lo hará usando esas bandas. En otras palabras, podrás usar el 5G en España, en Alemania, en China o donde sea. Además, como explica la GSMA, "todas las bandas 5G por encima de 3 GHz, incluidas la banda crucial de 3,5 GHz y las bandas de ondas milimétricas, adoptarán la TDD", lo que incluye a China y Japón.

Si el módem es compatible con las bandas Sub-6Ghz, será compatible con el 5G de todos los operadores que usen dicha banda

Ahora bien, hay que tener en cuenta un matiz importante: el rango de espectro superior mmWave. mmWave usa las bandas por encima de 26 GHz. Esta frecuencia tiene un alcance de aproximadamente 200 metros, es menos estable que las bandas con menos frecuencia y ofrece más velocidad (hasta 10 Gbps). Precisamente por eso se espera que su uso quede limitado a zonas abiertas con alta densidad de usuarios, como aeropuertos. En la tabla superior verás que todos los módems, salvo el de MediaTek, son compatibles con las bandas mmWave.

En pocas palabras, si el módem de tu móvil 5G es compatible con Sub-6Ghz y mmWave, se podría decir que es compatible con todo el espectro del 5G y, por lo tanto, que se podrá usar en cualquier parte y país del mundo donde haya cobertura 5G. Si el módem es compatible solo con Sub-6GHz, significará que podrás usarlo solo en las zonas que no sean mmWave, que probablemente sean la mayoría. En el caso de España, la subasta de espectro mmWave todavía no tiene fecha.

Otro aspecto a tener en cuenta: 5G NSA y 5G SA

Calendario 3GPP establecido para fijar los estándares 5G en sus diferentes fases

El 5G se está desplegando en dos fases: 5G NSA y 5G SA. Puedes conocer todos los detalles técnicos de las mismas en este artículo, pero para no entrar en tecnicismos, lo que tenemos ahora mismo en España de la mano de Vodafone es 5G NSA, que es 5G funcionando sobre la infraestructura del 4G+. Eso permite conseguir mejor velocidad y ancho de banda que el 4G, pero queda lejos de las bondades del 5G SA, que es la versión final y a la que aspiramos.

Que un móvil sea 5G porque tenga un módem 5G no quiere decir que sea compatible con ambas fases. Por ejemplo, el Snapdragon X50, que es el que montan terminales como el Mi MIX 3 5G, solo es compatible con 5G NSA, lo que significa que cuando se despliegue el 5G SA, o 5G final, el móvil seguirá pudiendo acceder a a 5G, pero no aprovecharlo al completo.

No todos los módems 5G son compatibles con 5G NSA y SA

¿Y cómo sé con qué fase del 5G es compatible el módem de mi smartphone? La forma difícil es yendo a la ficha técnica del módem en la web del fabricante. La forma sencilla es echarle un vistazo a la tabla bajo estás líneas, donde mostramos todos los módems 5G que se comercializan ahora mismo y la fase del 5G con las que son compatibles:

MÓDEM 5G NSA 5G SA SNAPDRAGON X50 Sí No SNAPDRAGON X55 Sí Sí EXYNOS 5100 Sí No BALONG 5000 Sí Sí DIMENSITY 1000 Sí Sí

Por ponerlo en contexto, móviles como el Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S10 5G o Xiaomi Mi 9 Pro 5G solo son compatibles con 5G NSA, mientras que el Huawei Mate 20 X es el único dispositivo compatible con ambas fases gracias al módem Balong 5000. Otro módem que viene incluido en el Snapdragon 765 es el Snapdragon X52 (lo monta el OPPO Reno3 Pro, por ejemplo) y también es compatible con 5G NSA y SA.

Resumiendo: si te compras un smartphone 5G será compatible con las bandas 5G de todo el mundo, aunque hay que tener en cuenta si acepta solo 5G NSA o 5G NSA y 5G SA. Eso en lo que a 5G se refiere, pero en cuanto al 4G, sí debes seguir teniendo presente las diferentes bandas y dúplex que usan países como Estados Unidos y China, ya que puedes encontrarte con que sí tengas 5G, pero no 4G.