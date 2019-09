Mitos y verdades sobre el 5G: si es malo para la salud, si es seguro, si será realmente un cambio radical... y otras dudas aclaradas

El 5G ha despertado muchos miedos. Y precisamente por eso es tan importante aclarar en qué consiste exactamente esta tecnología, cuáles son los mitos alrededor del 5G y qué características sí son reales. Si es malo para la salud, si nos van a espiar con él, si es un cambio tan radical como dicen... muchas personas todavía no tienen claro estos detalles y por eso aquí vamos a intentar aclarar las posibles dudas.

Esta quinta generación de comunicación inalámbrica nos promete una mayor velocidad que el actual 4G/LTE y una menor latencia. Dos aspectos clave que podrían cambiar nuestra forma de conectarnos a internet. Un salto del que ya llevamos años hablando y donde pese a que ya hay empresas que nos dicen que está aquí, todavía sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de usuarios.

Mitos sobre el 5G

"El 5G es peligroso para nuestra salud"

El 5G no es peligroso. Al menos, no más que las ondas que estamos usando hoy en día y que en 2014 la OMS explicó que no suponían un riesgo. Como ya ha ocurrido tantas otras veces, se trata de una reacción ante los avances como ya ocurrió con el WiFi, los productos químicos o las vacunas.

La tecnología 5G requiere del uso de nuevas estaciones y antenas, pero de la misma manera también necesita niveles de energía menores que en el 4G. Según la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP), una organización independiente y reconocida por la OMS: "el nivel máximo de radiofrecuencia al que alguien podría estar expuesto por el 5G (o cualquier otra señal en áreas comunitarias generales) es tan pequeño que no se ha observado ningún aumento de temperatura hasta la fecha".

En la misma dirección apunta la FCC, quien a través de su director explicó en una carta el impacto del 5G y su posición: "La FCC se basa en la experiencia de las agencias y organizaciones de salud para los niveles apropiados de exposición. Estas instituciones tienen una amplia experiencia y conocimiento en temas relacionados con radiaciones y han pasado una cantidad considerable de tiempo evaluando los datos científicos publicados en estudios sobre los límites de exposición apropiados".

"Todavía no hay móviles compatibles con el 5G"

Hay pocos móviles, pero cada vez son más los terminales que ya se venden en España y son compatibles con el 5G. Si bien, es cierto que por el momento quedan relegados a versiones especiales de los últimos gama alta.

Estos son los teléfonos compatibles con 5G que ya están disponible para comprar en nuestro país:

Xiaomi Mi MIX 3 5G : disponible por 599 euros en la web oficial de Xiaomi y a través de operadores como Vodafone con las tarifas Ilimitada Total y One Ilimitada Total.

: disponible por 599 euros en la web oficial de Xiaomi y a través de operadores como Vodafone con las tarifas Ilimitada Total y One Ilimitada Total. Samsung Galaxy S10 5G : disponible en Amazon por 1.279 euros en la versión de 256GB.

: disponible en Amazon por 1.279 euros en la versión de 256GB. Samsung Galaxy Note 10+ 5G : disponible en Vodafone desde 28,99 euros/mes en 36 cuotas.

: disponible en Vodafone desde 28,99 euros/mes en 36 cuotas. LG V50 ThinQ 5G : disponible con Vodafone desde 24,99 euros/mes en 36 cuotas.

: disponible con Vodafone desde 24,99 euros/mes en 36 cuotas. Huawei Mate 20X 5G: disponible en Amazon y en Vodafone por 24,99 euros al mes en 36 cuotas, sin pago inicial.

"La diferencia es abismal entre utilizar 5G y 4G"

En Xataka hemos tenido la oportunidad de utilizar durante un par de semanas un móvil 5G y la red de Vodafone adaptada. Como explicamos en su momento, la diferencia no es tan grande entre el 4G y el 5G, al menos en gran parte de los usos diarios con el móvil.

Por ejemplo, cuando jugamos a un juego con 4G la experiencia es fluida y el avatar responde. Con el 5G lo que tenemos es que se eliminan esos pequeños tirones puntuales, pero la experiencia es similar en términos de fluidez. Por el momento, también es remarcable que no todas las aplicaciones están optimizadas para descargar mediante 5G.

"No existen casos de uso reales para el 5G"

Del 5G se explican maravillas sobre cómo impactará sectores tan diferentes como el coche autónomo, la realidad virtual, la industria o las smart cities. Pero, ¿existen hoy en día casos reales donde se haya probado con éxito esta tecnología? La mayoría son pruebas y tests, pero sí se han realizado y obtenido buenos resultados. Es el caso de Samsung y SK Telecom con coches de carreras, Ericsson y la colaboración de música en remoto y en directo, estadios de fútbol con 5G o cibercirugía con 5G en el Hospital Clínic de Barcelona.

"El 5G ya está disponible en España"

Vodafone ha sido la primera operadora en desplegar el 5G en España, pero lo cierto es que por el momento únicamente 15 ciudades tienen cobertura. No ocurre lo mismo con los otros dos grandes operadores. Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, fue tajante al afirmar que "habrá que esperar a 2021 para asistir al despliegue comercial completo de la red 5G". No está tan clara la posición de Telefónica, que apunta a 2020 pero previsiblemente se retrase para su implantación, pues pretenden desplegar 5G con tecnología SA.

Verdades sobre el 5G

"Hay dos tipos de 5G, uno más rápido que el otro"

La 3GPP es la entidad encargada de establecer los estándares de telefonía móvil y se decidió enfocar la transición al 5G en dos fases. Una fase inicial, la Release 15 3GPP o más conocido como 5G-NSA (5G no autónomo), que ofrece un mayor aprovechamiento de la infraestructura 4G; y la segunda fase, Release 16 o 5G SA (5G completo), que requiere de gran cantidad de infraestructura nueva y no llegará hasta más adelante.

Este 5G SA promete velocidades todavía mayores, pero deberemos tener un móvil compatible, siendo por el momento Huawei la única marca que dispone de un terminal compatible con las redes 5G SA.

"El 5G mejorará la cobertura en aglomeraciones"

Para entender por qué el 5G puede suponer una mejora en la cobertura debemos explicar las ventajas de la tecnología Massive MIMO, uno de los componentes core del 5G. La idea es aprovechar varias señales sobre un único enlace inalámbrico, permitiendo administrar un volumen de tráfico mucho mayor.

Con las decenas de antenas con las que contarán los equipos instalados en las estaciones base permitirán dar servicio a un número muy alto de dispositivos y ayudar en manifestaciones y aglomeraciones a obtener mejor señal.

"El 5G obligará a resintonizar el televisor"

España ha aprobado dos reales decretos que facilitarán el despliegue de nuevas redes 5G. Se trata del conocido como Segundo Dividendo Digital, por el cual la actual franja de 694-790 MHz, ahora parcialmente ocupada por la TDT, pasa a quedar libre para el 5G. Debido a esto, antes del 30 de junio de 2020 tocará resintonizar el televisor en la mayoría de ciudades españolas.

"El 5G causará interferencias con los satélites del tiempo"

De la misma manera que el 5G obliga a resintonizar el televisor, también tendrá su implicación a nivel global con los satélites del tiempo. "Las interferencias causadas por el despliegue de la red 5G podrían reducir la precisión de nuestras predicciones meteorológicas en un 30%", explica Neil Jacobs, responsable de hacer esos pronósticos en EEUU. El motivo es que la frecuencia de 24GHz está muy cerca de la frecuencia con la que nuestros satélites miden la evolución del vapor de agua.

"China está más adelantada que los EE.UU con el 5G"

La guerra comercial entre los Estados Unidos y China tiene el 5G como uno de los puntos más calientes. Huawei dispone de módems y una infraestructura 5G muy potente, con alianzas no solo en su país, también en Rusia, Corea del Sur, Suiza, Reino Unido o Finlandia. Entre sus rivales se encuentra Nokia, quien en los últimos meses está atrayendo numerosos contratos aprovechando la polémica alrededor de Huawei.

Según Ren Zhengfei, fundador y CEO de Huawei, la compañía China está dispuesta a "compartir" su tecnología 5G. Planteando una licencia a un competidor occidental que incluya patentes, planos técnicos y código.

Dudas con el 5G

"El 5G no tendrá un coste adicional en las tarifas"

Vodafone ha implementado el 5G en sus tarifas Ilimitadas (Móvil, Super y Total) sin coste adicional, pero eso no implica que el coste de la infraestructura 5G no acabe aplicándose sobre las tarifas. Es el caso de Verizon en los EE.UU, que cobra 10 dólares extra por sus tarifas 5G. En Reino Unido, la operadora Three también ofrece 5G en sus mejores tarifas sin coste adicional, lo que ha obligado a competidoras como EE replantear sus tarifas.

El coste de esta infraestructura dependerá de cada región. En Europa, según el análisis de la consultora Mckinsey & Company, el 5G consumirá un tercio de los recursos de la infraestructura de red entre los años 2020 y 2025.

"El 5G consume más datos"

El consumo depende de la cantidad de datos descargados, pero el hecho de tener una velocidad más rápida implicará que podemos realizar más tareas en menos tiempo. Operadores como Vodafone recomiendan contratar una tarifa sin límite de velocidad para no preocuparse del elevado consumo de datos del 5G.

Por otro lado, el 5G incorpora tecnologías para poder enviar más bits por Hz. La tecnología 5G mejora la transmisión de información y es de esperar que el coste de los datos disminuya. Será al final, en función del coste de la infraestructura, lo que determinará hasta donde los operadores podrán rebajar el coste de las tarifas 5G.

"El 5G consume más batería"

En las primeras etapas del 5G, el gasto de batería de los móviles podría ser mayor ya que habrá un cambio habitual entre la señal 5G y 4G. Esto implica un gasto más elevado de batería. Pero a medida que aumente la cobertura y nos conectemos dentro de la zonas 5G, el gasto de la batería será inferior gracias a las mejoras en los chips que son más eficientes.

"El 5G se utilizará para espiarnos"

Como en cualquier transición a una nueva tecnología, hay una serie de desafíos en cuestión de seguridad que hay que resolver. Con el 5G, los ciberdelincuentes tendrán un espectro mucho más amplio de potenciales objetivos a los que dirigir sus ataques. Para Marc Rottenberg, director de EPIC (Electronic Privacy Information Center), "lo que despierta aún mayor preocupación sigue siendo la conexión de dispositivos físicos a la red".

Según el libro sobre arquitectura de seguridad para la transición al 5G de Cisco: "los retos de seguridad a los que se enfrentan los proveedores de servicios van a comenzar a dispararse con el desarrollo de las redes 5G. Un despliegue de ciberamenazas nunca antes visto y que, a medida que evoluciona la arquitectura para poder acomodar las redes 5G, abre más puertas a los malos".

Estos desafíos son los que han llevado a la Unión Europea a expresar sus dudas en materia de ciberseguridad respecto al 5G y establecer toda una serie de medidas e instrumentos para mantener la seguridad de los ciudadanos.

"El 5G llega para revolucionar la industria"

La expectación por el 5G es muy elevada y puede ayudar a crear nuevos modelos de negocio, pero todavía no está claro cuál será su impacto real. Múltiples estudios se han realizado en esta dirección; esto es lo que apuntan.

Más del 75% de grandes empresas aprovecharán el 5G, según una encuesta de Ericsson.

Según Ericsson, más de 4.100 millones de dispositivos IoT utilizarán 5G en 2024.

Según un estudio de IHS Economics, el 5G generará a la economía mundial en 2035, unos beneficios de 3,5 billones de dólares y 22 millones de puestos de trabajo.

Para la Administración Trump y la Casa Blanca, el 5G es una de las cuatro "industrias del futuro" que asegurará la prosperidad y seguridad nacional.

Para la GSMA, en Europa el 5G supondrá el 2,9% del crecimiento del PIB entre 2020 y 2034.

Imagen | Marco Verch