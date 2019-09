El CEO de Huawei plantea la venta de su tecnología 5G a competidores para eliminar sospechas de espionaje y equilibrar fuerzas

Las guerra comercial entre Estados Unidos y China no parece relajarse, como hemos visto en las últimas semanas. Un ejemplo claro de ello ha sido, por ejemplo, Donald Trump ordenando a sus empresas buscar alternativas a China. Con la reciente cumbre del G-20 parecía que la situación mejoraría para Huawei, pero informaciones recientes de Reuters apuntan a que los Huawei Mate 30 podrían comercializarse sin aplicaciones y servicios de Google. Una situación que sin duda podría cambiarlo todo para el llamado a ser su terminal estrella de la segunda mitad de año.

En este convulso contexto, Ren Zhengfei, fundador y CEO de Huawei, ha contado a The Economist en una larga entrevista de dos horas que está dispuesto a "compartir" su tecnología 5G. El dirigente chino plantea vender su tecnología 5G, considerada líder, licenciándola a un competidor occidental de su negocio de redes. El comprador de dicha tecnología de Huawei se haría con patentes, licencias, planos técnicos y código de 5G. Eso sí, esto no supondría un adiós de Huawei a su tecnología 5G, sino que la mantendría para seguirla desarrollando, como hasta ahora.

La propuesta puede dar lugar a una operación muy complicada

Ren Zhengfei plantea esta posible operación como un movimiento para eliminar las sospechas de espionaje que recaen sobre la compañía, pues el comprador y países occidentales podrían examinar por completo la tecnología empleada. Asimismo, Ren Zhengfei cuenta que con esta venta los rivales podrían competir en la práctica con Huawei, pues adquiriendo su tecnología se equilibraría el campo de juego. La idea general es rebajar tensiones, y que el crecimiento de la competencia favorezca que la posición de Huawei no peligre en mercados como Australia, donde se han prohibido sus equipos.

La tecnología 5G de Huawei vale miles de millones y es que, según The Economist, la compañía ha invertido al menos 2.000 millones de dólares en investigación y desarrollo en ella. Por tanto, la operación sería, en primer lugar, multimillonaria. Sin embargo, para darse, el Gobierno chino debería autorizar la venta, y quién sabe si eso encajaría en sus intereses, pues el liderazgo en el 5G puede ser clave en su futuro, y con esto perdería control sobre algo que hasta ahora pertenecía a una empresa de su país.

Huawei mantendría sus contratos y su tecnología de cara a los próximos años, claves en el desarrollo e implantación del 5G

Ren Zhengfei afirma que no tiene idea de quién podría ser el comprador, pero Nokia, Ericsson o Samsung podrían estar en el grupo de las interesadas, por afectar a su actividad. En este sentido, eso sí, analistas consultados por la publicación creen que quizá las europeas no aceptarían una oferta por orgullo y cuestionarían la tecnología de Huawei. Adquirir tecnología clave de tu rival es admitir que no has estado a la altura en ese campo, y hablamos de compañías históricas en el sector. Otra posibilidad mencionada es vender a un consorcio de compañías que actualmente no existe.

Preguntado sobre si esta oferta puede responder a desesperación de Huawei, el CEO afirma que para nada, y argumenta que Huawei tiene proveedores de infraestructura que no están afectados por si inclusión en la Entity List o lista negra. Por último, Ren Zhengfei ha vuelto a mencionar que Google ha presionado al Gobierno de Trump para poder seguir suministrando software a Huawei, algo que ha sido infructuoso por el momento, y que, como decíamos al principio, puede llevar a que los Huawei Mate 30 lleguen sin servicios como Assistant, YouTube, Maps o Play Store, con lo mucho que ello implica.

