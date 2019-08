Malas noticias para Huawei... y Apple: Trump ordena a las empresas que empiecen a buscar alternativas a China

Cuando parecía que la guerra comercial que mantienen Estados Unidos y China no se había recrudecido enormemente, hoy ambas potencias han dado más pasos que pueden llegar a dejar en anécdota lo acontecido hasta ahora, sobre todo si mantienen sus posiciones en los próximos meses.

Estados Unidos decidió intensificar la guerra comercial imponiendo aranceles del 10% a productos chinos por valor 300.000 millones de dólares sobre las importaciones chinas a partir del 1 de septiembre, a lo que hoy Pekín ha respondido anunciando aranceles adicionales del 5% o el 10% en un total de 5.078 productos de Estados Unidos, que incluyen piezas de aviación, crudo y soja. El valor total se estima en 75.000 millones de dólares.

El Gobierno chino también se ha retractado en su decisión de no imponer medidas sobre las importaciones de vehículos, algo que hará crecer incluso más la tensión. En este sentido, nada de lo anunciado por el Gobierno de Xi Jinping puede compararse a lo que Donald Trump ha publicado esta tarde en Twitter.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far....