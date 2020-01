Estamos en 2020 y sigue sin haber un 'AirDrop para Android': así están intentando solucionarlo Google y otros fabricantes

Una de las bondades de los dispositivos de Apple es lo bien que se entienden entre ellos. Enviar archivos entre un Mac, un iPhone y un iPad es tan sencillo como activar AirDrop, seleccionarlos y esperar un par de segundos. Como por arte de magia, los archivos pasan de un dispositivo a otro. No hay que hacer nada extraño, simplemente funciona, y funciona desde 2013, cuando se lanzó con iOS 7. En Android, sin embargo, la cosa es algo distinta.

Esta tecnología se conoce como WiFi Direct y está disponible en todos los móviles Android, si bien no se puede usar per se para enviar archivos. Por norma general, es necesario usar una aplicación que aproveche la implementación de WiFi Direct para enviar archivos entre dos dispositivos, y hasta el momento no hay un "sistema universal", un AirDrop para Android, pero eso no quiere decir que no haya interés. Prueba de ello es la recién anunciada alianza entre Xiaomi, OPPO y Vivo.

Los intentos por crear un AirDrop en Android

Como decíamos, Xiaomi, OPPO y Vivo (y Realme, aparentemente), tres de los cuatro grandes fabricantes de terminales en China, han anunciado una alianza (Peer-to-Peer Transmission Alliance) para lanzar un sistema que permita enviar archivos sin conexión a Internet, rápida y estable entre dispositivos Android. Que esté confirmado, sabemos que funcionará en los móviles de estas marcas y, de hecho, Xiaomi y OPPO han detallado en cuáles:

Xiaomi : todos los que tengan MIUI 11 y corran Android 9 Pie o superior, excluyendo los Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 7A, Redmi 7, Redmi S2, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8 y Redmi Note 8T.

: todos los que tengan MIUI 11 y corran Android 9 Pie o superior, excluyendo los Redmi 6 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 7A, Redmi 7, Redmi S2, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8 y Redmi Note 8T. OPPO: todos los que tengan ColorOS 7 (Android 10) y superior. Por ahora está en fase de pruebas en los Reno 2, Reno 10X Zoom, F11 Pro, F11 Pro Marvel's Avengers Limited Edition y F11, pero se expandirá a las series Find, Reno, R, F, A y K3 en los próximos meses.

Estos dispositivos podrán enviar todo tipo de archivos usando WiFi Direct a una velocidad media de 20 MB/s. Para la conexión no se necesitará Internet, ya que se usará Bluetooth para el emparejamiento rápido y la tecnología WiFi P2P para la transferencia de datos. Esta es una buena noticia para los usuarios de estos terminales, más aún en China, donde Vivo tiene un 19% de cuota de mercado, OPPO un 18% y Xiaomi un 12%. Lejos quedan de Huawei y Honor, que acumulan un 40%.

En el caso de Xiaomi, la firma china ya contaba con un sistema similar llamado ShareMe (antes Mi Drop). Se trata de una aplicación preinstalada en casi todos los dispositivos de la marca que funciona de forma similar a AirDrop y que, de hecho, es capaz de transferir archivos al PC usando la función WebShare. Aunque es propietaria de Xiaomi, se puede descargar en cualquier Android desde Google Play y funciona sin mayor problema, por lo que se podría considerar cuasi universal en tanto en cuanto no hay barreras de entrada de hardware. OPPO también tiene su propio sistema, llamado OPPO Share.

Evidentemente, Mi Drop se podría decir que ha sido de las últimas en llegar, porque mucho antes estaban apps como ShareIt o Xender, que acumulan infinidad de descargas y son conocidas en Google Play, o Snapdrop. Pero sea como fuere, la clave está aquí, en la necesidad de usar una app externa. AirDrop viene en el sistema por defecto, solo hay que activarla y listo, pero en Android tenemos que recurrir a una app externa, sea del fabricante o sea de un desarrollador tercero. No hay una función integrada en el sistema operativo del androide verde que supla esa necesidad, o al menos no por ahora.

Google y el Fast Share que no fue

Así lucirá Fast Share en Android - Imagen: Mishaal Rahman

Así pues, tenemos al menos tres marcas comprometidas con crear un AirDrop para Android que, al menos, funcione en los móviles que firman, pero Google, que es la que encargada del desarrollo de Android, también tiene en el horno una alternativa que, esta vez sí, estaría implementada en el sistema operativo de forma nativa y aprovecharía la inclusión de WiFi Direct de forma universal: Fast Share.

Lleva mucho tiempo filtrándose esta función, pero la primera fue a principios de julio de 2019, aunque ya por 2014 salió a la luz algo parecido con el nombre de Copresence, que finalmente quedó en nada. En 9to5Google consiguieron habilitar Fast Share en una beta de Android 10 Q y, efectivamente, su funcionamiento era exactamente el mismo que el de AirDrop: eliges un archivo, seleccionas "Compartir", eliges "Fast Share" y pulsas en un dispositivo de los que aparezcan cerca. En aquel momento se hizo referencia a que también funcionaría con Chromebooks, smartwatches y hasta el iPhone.

Se esperaba que estuviese listo para ser desplegado en Android 10, pero finalmente no fue así. De hecho, a finales de noviembre Fast Share volvió a ser protagonista porque Mishaal Rahman, de XDA, logró activarlo de nuevo y descubrió una nueva interfaz. También se descubrió algo interesante: Fast Share forma parte de los Servicios de Google, ergo no sería exclusivo de terminales Pixel o una versión concreta de Android, sino que bastaría con una actualización de los Google Play Services para que se activase en, teóricamente, cualquier dispositivo.

La primera vez que oímos hablar de que Google trabajaba en un AirDrop para Android fue en 2014 cuando salió a la luz Copresence

Sin embargo, nada se sabe de la llegada de Fast Share, más allá de que está en el horno. La alternativa de Google es Files, su gestor de archivos para Android, que cuenta con un sistema de envío de archivos basado en WiFi Direct pero que, evidentemente, requiere que dos dispositivos tengan Files instalado y estén conectados a la misma red WiFi. De nuevo, seguimos teniendo que instalar una app adicional para acceder a una función que en iOS está integrada de forma nativa, pero parece que eso está cerca de acabar. ¿Cuándo? Solo el tiempo lo dirá.

En los últimos tiempos hemos visto cómo los ecosistemas cerrados han empezado a abrirse poco a poco, favoreciendo así la interconectividad de los servicios o, en el caso que hoy nos ocupa, los dispositivos. Prueba de ello es la reciente alianza de Apple, Google, Amazon y Zigbee para desarrollar un estándar común para gadgets IoT. Por el momento, en lo que a Android se refiere, seguirá siendo necesario optar por otras soluciones como WhatsApp, WeTransfer, Telegram o el viejo confiable Bluetooth.