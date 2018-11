Hoy te traemos una recopilación con 16 herramientas gratis para compartir archivos grandes, ya sea por correo electrónico o simplemente enviando un enlace. Se trata de un tipo de web que puede ser útil en el ámbito profesional, pero también a la hora de enviarle un archivo especialmente pesado a algún amigo o familiar.

Vamos a empezar este artículo con un cuadro de comparativa en el que vamos a añadir los principales datos de los servicios de nuestra lista. Y después pasaremos a hablarte uno por uno de cada uno de los servicios seleccionados. Verás que tenemos de todo, desde los que tienen un límite de tamaño de uno o dos gigas pero favorecen la facilidad de uso, hasta otros con los que puedes enviar archivos de 10 o más gigas de peso.

Comparativa de servicios para enviar archivos grandes

Nombre del servicio Tamaño máximo gratis Días disponible Límite de descargas Tipo de cifrado Requiere registro TeraShare Sin límite Sin límite Sin límite RC4 Requiere una aplicación WeTransfer 2 GB 7 días Sin límite AES-256 Requiere una aplicación SendThisFile Sin límite 3 días Sin límite AES-256 Sí Firefox Send 1 GB 24 horas 1 AES-128 No Ydray 5 GB 7 días Sin límite Sí No Smash Sin límite 14 días Sin límite Sin especificar No MailBigFile 2 GB 10 días 20 veces Sin especificar No Filemail 50 GB 7 días Sin límite Sin especificar No DropSend 4 GB 7 días 1 AES-256 No TransferNow 4 GB 7 días Sin límite Sin especificar No NoFile.io 10 GB 7 días No especificado AES-128 No Fastest Fish Sin límite Hasta que desconectas el navegador Sin límite Sin especificar No Instant.io Sin límite Hasta que desconectas el navegador Sin límite Sin especificar No Volafile 20 GB 2 días Sin límite Sin especificar No Google Drive 15 GB Sin límite Sin límite AES-256 Sí

Terashare

Se trata de un sistema para compartir archivos que combina un sistema P2P con el almacenamiento en la nube. Requiere que te instales una pequeña aplicación, y su comportamiento depende del tamaño de tu archivo. Si es de menos de 10 GB, se almacenará en la nube para que quien quiera lo descargue cuando quiera, y si es superior lo enviarás por puro P2P.

Esto quiere decir que los receptores de tus archivos podrán ir empezando a descargarlos antes de que completes cualquier tipo de subida, aunque si no está subido la descarga será más lenta. TeraShare utiliza un cifrado RC4, y su gran desventaja es que es un poco complicado de utilizar por usuarios no iniciados.

WeTransfer

WeTransfer es uno de los servicios más sencillos que te puedes encontrar para compartir archivos. Tiene un modo gratuito que no necesita de registro alguno, y con el que puedes enviar hasta 2 GB de datos sin límite en el número de archivos que se incluyen en esa capacidad. Eso sí, si buscas más espacio tendrás que pagar los 12 euros al mes que cuesta su versión plus.

Este servicio utiliza el cifrado TLS mientras los archivos se suben a sus servidores, donde los almacena con un cifrado AES-256. Una de las pegas que puede tener es que no hay opción en su modo gratis para añadir una contraseña a la descarga, por lo que cualquiera que obtenga el enlace puede hacerse con los archivos.

SendThisFile

Si estás buscando la posibilidad de compartir archivos sin límites en su tamaño posiblemente SendThisFile sea una opción a contemplar. Sin embargo, y aunque no deja de ser gratis, tiene como punto negativo que requiere que te registres con una cuenta gratuita para poder utilizarlo.

Los archivos se transmiten con un cifrado TLS de 128 bits, pero se mantienen almacenados con un AES-256. Su modo gratuito permite subir un archivo a un único recipiente sin límite de tamaño, pero pudiendo acceder a él durante sólo 3 días. Como es habitual, si quieres beneficios avanzados tendrás que recurrir a sus múltiples planes de pago que van desde los 5 hasta los 100 dólares al mes.

Firefox Send

Si lo único que necesitas es enviar un archivo a una única persona, el proyecto Send amparado por el programa de webs experimentales Firefox Test Pilot es una solución muy sencilla de utilizar. Es gratis y no necesitas registro, y lo único que debes hacer es soltar un archivo dentro de la web y compartir el enlace que te va a generar con él.

Tienes que tener en cuenta algunos límites, como que el enlace desaparece tras la primera descarga o pasadas 24 horas, o que el tamaño máximo es de 1 GB. Sin embargo, esto precisamente hace que sea perfecto para enviar archivos que no quieras que se redistribuyan compartiendo el enlace. Todo se borra de los servidores una vez desaparezca el enlace, y el servicio utiliza un cifrado AES-128.

Ydray

Ydray es un servicio desarrollado en España que compite por hacerse un hueco entre las propuestas destinadas a enviar archivos de gran tamaño. Para ello cuenta con una versión gratuita en la que se pueden mandar hasta 50 archivos que ocupen un total de hasta 5 GB a un máximo de 20 destinatarios en el modo de envío por correo, aunque si generas un enlace no tendrás límite de descargas.

Para utilizarlo no necesitarás registrarte ni crear cuentas, y los archivos permanecerán disponibles 7 días desde que los subes. La única pega que se le puede poner es que no especifican qué cifrado utilizan, aunque aseguran que securizan los archivos con las normas de la LOPD.

Smash

Otra alternativa si buscas una solución especialmente sencilla es Smash, cuyo plan gratuito te permite enviar archivos sin límite de tamaño, manteniéndolos disponibles durante 14 días. La web es tan sencilla que lo único que verás en ella es un botón para abrir el explorador de archivos y decidir el que quieres subir, momento en que lo enviarás y se generará el enlace.

Puedes añadir contraseña a las descargas, y ni siquiera vas a necesitar registrarte para utilizarlo. El servicio tiene un plan de pago que, por 5 euros al mes, te permite mantener los archivos durante más de 14 días, tener transferencias prioritarias y un historial e informes para ver cuántas veces se han enviado.

MailBigFile

MailBigFile tiene una interfaz bastante similar a la de WeTransfer, y en su modo gratuito también puedes subir hasta 2 GB de datos de una sola vez. Eso sí, con un límite de 5 únicos archivos en un recipiente, que se mantendrá durante 10 días en sus servidores para que se puedan bajar hasta 20 veces. El lado negativo es que el cifrado AES 256-bit sólo se incluye en sus planes de pago.

Filemail

Si la necesidad de tener un gran tamaño en los archivos que se pueden enviar es más importante que su privacidad, Filemail puede interesarte bastante. Te permite enviar archivos de hasta 50 GB, que se mantendrán online durante 7 días, pero su plan gratuito no incluye ningún tipo de cifrado, lo que lo hace desaconsejable para enviar documentos confidenciales.

Por lo demás, con este servicio tampoco vas a necesitar crearte ninguna cuenta para utilizar su modo gratuito, el cual incluye la posibilidad de controlar la cantidad de veces que se ha descargado cada archivo o el tiempo que falta para que expire.

DropSend

DropSend es un servicio que te permite enviar hasta 5 archivos de 4 GB por cada mes. Es rápido y simple, y no requiere de instalar ningún tipo de software. Además, cifra los archivos con el estándar AES 256-bit. Los archivos se envían por correo, pudiendo indicar el tuyo, el de la persona a la que se lo mandas e incluir un mensaje.

TransferNow

Si quieres utilizar TransferNow no vas a necesitar registrarte. En cada envío podrás enviar hasta 250 archivos con un tamaño total de 4 GB, pudiendo en cada transferencia enviárselo hasta a 20 remitentes diferentes. Las transferencias se pueden proteger con clave, y no hay límite de descargas al compartirlos.

Los archivos están disponibles para su descarga durante siete días, aunque al compartirlos se te dará la posibilidad de configurar un periodo inferior concreto a tu gusto. También tienes acuses de recibo y envíos a través de HTTPS. Eso sí, de cifrados me temo que nada de nada, o por lo menos no hablan de ello en su web.

NoFile.io

Si buscas un servicio en el que primer el poder mantener los archivos en la nube el máximo tiempo posible puede interesarte mirar NoFile.io. Se caracteriza porque tienes varias configuraciones de durabilidad del archivo online, y además de 30 días tienes otra opción llamada "todo el tiempo posible", que sin dar una fecha concreta hace que el servicio se comprometa a mantener los archivos todo el tiempo que puedan online.

El servicio utiliza un cifrado AES-128, tiene un límite de 10 GB por archivo y funciona prácticamente no cualquier navegador. No especifican el número máximo de personas que pueden descargar el archivo, por lo que suponemos que no hay límites, y todo es totalmente gratuito a espera de que introduzcan planes de pago en un futuro próximo.

Fastest Fish

Fastest Fish es un servicio P2P en estado puro. En vez de subir un archivo al servidor del servicio, lo que hace es generar un enlace privado que le tienes que enviar a la otra persona. Entonces, cuando la otra persona abra el enlace se iniciará el envío del archivo que se haya seleccionado con anterioridad.

La incomodidad de todo esto es que ambos ordenadores, el del emisor y el receptor, tienen que estar encendidos a la vez y conectados a la web durante el tiempo que dura la transferencia. El punto positivo, en cambio, es que no hay límites en el tamaño de los archivos a enviar. El servicio tiene soporte completo para Chrome, y parcial para Edge y Firefox.

Instant.io

Otro curioso híbrido entre los servicios convencionales para compartir archivos y el P2P es Instant.io. Lo que hace es crear un torrent con el archivo que le envías, y luego lo compartes con la URL Magnet para que cualquiera pueda descargarlo. Durante esta descarga, tanto el emisor como el receptor tienen que estar conectados. Vamos, que la diferencia con el servicio anterior es que te crea un archivo torrent o enlace Magnet más fácil de manejar en clientes Torrent.

Volafile

Volafile es un servicio que se centra en el anonimato durante los envíos, por lo que ni te pedirá que te registres ni te solicitará datos como tu correo electrónico, número de teléfono ni ningún otro que pueda llevar a identificarte. Eso quiere decir que tampoco hay ni aplicación móvil ni métodos de pago para ampliar sus posibilidades.

Su funcionamiento también es diferente, ya que lo primero que vas a tener que hacer es crear una sala de chat privada en la que se te da una URL para invitar a otras personas. En esa sala podrás subir archivos de hasta 20 GB de tamaño que desaparecen a los 2 días, decir lo que quieras y dejar que quienes vayan los descarguen, hablen o suban sus propios archivos al chat.

Google Drive

Y aunque no fue pensado para ello, y desde luego no tiene capacidad para enviar archivos tan grandes como algunas otras características, vamos a terminar con una aplicación tan conocida como Google Drive precisamente porque casi todos tenemos una cuenta de Google. Hace falta registrarse, sí, pero cualquier usuario de Android tiene ya una cuenta.

Con Google Drive puedes enviar archivos de hasta 5 TB de peso, pero la versión gratuita solo te permite hasta 15 GB de almacenamiento, por lo que obviamente sin pagar este es el máximo que vas a poder enviar. En cuanto a la seguridad, Google Drive utiliza un cifrado de tus archivos al subirlos a su nube, y permite utilizar dos pasos para protegerlos.

Otras nubes personales

Microsoft OneDrive te ofrece 5 GB gratis de almacenamiento gratuito, Amazon Drive 10 GB, y tienes también otras alternativas que van desde DropBox hasta Mega, que son servicios que aunque no se promocionan con el envío de grandes archivos sí que te pueden ayudar a salir de más de un aprieto. Eso sí, en todos ellos vas a tener que registrarte para utilizarlos.

BONUS: Telegram

Y ya puestos a buscar soluciones sencillas, siempre quedará Telegram. Quizá no es la solución más segura por no tener los complejos cifrados del resto de servicios, pero te ofrece una manera rápida de poder enviar cualquier tipo de archivo de hasta 1,5 GB. Y como tiene clientes tanto de escritorio como móviles, es una alternativa versátil donde las haya.