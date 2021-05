Xiaomi POCO M3 Pro 5G, primeras impresiones: por 200 euros es un firme candidato al podio de la relación calidad/precio

El POCO M3 Pro 5G es el nuevo teléfono de la gama más básica de la compañía, un terminal con el que esperan abarcar un pedacito más de la cuota de mercado. Este nuevo modelo llega tan solo dos meses después de conocer los principales teléfonos de la compañía, el POCO F3 y el POCO X3 Pro, y supone la actualización del Poco M3, un dispositivo que analizamos el pasado mes de diciembre.

5.000 mAh de batería, 90Hz de tasa de refresco, conectividad 5G, procesador MediaTek, un precio de derribo... ¿Conseguirá captar la atención de los usuarios? En Xataka ya hemos tenido ocasión de probarlo y, a falta de una review en mayor profundidad, estas han sido nuestras primeras impresiones.

Ficha técnica del POCO M3 Pro 5G

POCO M3 PRO 5G DIMENSIONES Y PESO 161,81 x 75,34 x 8,92 mm

190 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles)

Tasa de refresco dinámica hasta 90 Hz

DotDisplay

Gorilla Glass 3 PROCESADOR MediaTek Dimensity 700

GPU ARM Mali-G57 MC2 MEMORIA RAM 4/6 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO INTERNO 64/128 GB UFS 2.2 CÁMARA TRASERA 48 MP f/1.79

Macro 2 MP f/2.4

Profundidad 2 MP f/2.4 CÁMARA DELANTERA 8 MP f/2.0 BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 18W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con MIUI 12 for POCO CONECTIVIDAD 5G NSA/SA

Dual SIM

WiFi 5 GHz

NFC

Bluetooth 5.1

USB tipo C

Radio FM OTROS Jack de 3,5 mm

Sensor infrarrojos

Lector de huellas lateral PRECIO 4/64 GB: 179,99 euros

6/128 GB: 199,99 euros

Un diseño llamativo

Lo primero que podemos destacar que no se trata de una simple actualización del modelo base que probamos hace unos meses, sino que marca un cambio bastante notable en la mayoría de sus apartados, tanto por dentro, como por fuera, y tanto para bien, como para mal.

A nivel visual POCO sigue distinguiéndose del resto de compañías por traer en sus teléfonos unas líneas de diseño muy llamativas, que los diferencian del resto de dispositivos móviles del mercado. En este caso, el modelo Pro del POCO M3 llega con una trasera de plástico con un acabado brillante que refleja la luz y crea un efecto arco iris cuando ésta incide sobre él. Con este acabado, el modelo Pro se diferencia del POCO M3 de una forma muy contundente, dejando atrás esa curiosa terminación que ya vimos de policarbonato con una textura rugosa que imitaba a la piel.

El módulo de cámaras no ha cambiado, ni por fuera, ni tampoco por dentro como veremos más adelante, y mantiene el mismo formato rectangular con una disposición vertical de los sensores que ya vimos en el POCO M3. La diferencia la encontramos en esta franja negra, que en lugar de ser horizontal como la del POCO M3, es vertical.

Esta franja acompaña y resalta todavía más el módulo de cámara, e incluye también el logo de la compañía justo debajo. Ya sabemos que a POCO le encanta firmar todos sus teléfonos y, en esta ocasión, agradecemos que hayan sido algo más sutiles en hacerlo, sobre todo si lo comparamos con el POCO X3.

El frontal sí que tiene un diseño muy similar al del POCO M3, con unos márgenes que no son todo lo sutiles que nos podrían gustar en un teléfono. La barbilla inferior vuelve a destacar por tener una mayor presencia, reduciendo el aprovechamiento de la pantalla y en esta ocasión, la cámara frontal viene protagonizada por un agujero en pantalla con un tamaño bastante generoso, despidiéndose así del notch tipo gota del M3.

En mano el POCO M3 Pro resulta un teléfono cómodo con un agarre generalmente bueno, aunque eso no significa que no resbale un poquito

En mano el POCO M3 Pro resulta un teléfono cómodo con un agarre generalmente bueno, aunque es cierto que el acabado de la parte trasera puede provocar ligeros resbalones de vez en cuando. También pensamos que es un teléfono muy sucio, sobre todo en su parte trasera, y esto es algo que se puede solucionar si ponemos la funda de silicona transparente que, como suele ser habitual en la marca, acompaña al teléfono.

Y, por cierto, a pesar de tener una gran pantalla, así como una batería de 5.000 mAh, el trabajo de integración de los componentes ha sido bastante bueno ya que el teléfono pesa 190 gramos.

Los puertos y conexiones están ubicados de forma tradicional y no encontramos grandes novedades en este apartado. Destacan el lector de huellas lateral que funciona de forma rápida y estable y la entrada jack de 3,5 mm en el canto superior. En el canto inferior nos encontramos con el espacio para el altavoz, que en este caso se despide del sonido en estéreo, contando únicamente con esta salida externa para el audio. Obviamente, la calidad pierde mucho detalle al no contar con ese sonido dual, pero nos puede venir bien para escuchar alguna canción o vídeo de forma puntual.

El POCO M3 Pro cuenta con un panel similar al del POCO M3, y en este apartado hay muy pocos cambios. Tenemos una gran pantalla LCD de 6,5 pulgadas que nos ofrece una resolución FullHD+ ya clásica en muchos de los dispositivos móviles que probamos. La gama más baja de la telefonía móvil parece estar limitada a los 90 Hz de tasa de refresco en la mayoría de sus pantallas, y es el máximo de refresco al que llega este modelo Pro (el POCO M3 se quedaba con 60 Hz). Son suficientes para utilizar la pantalla de forma rápida y cómoda, pero donde se pongan los 120 Hz que se quite todo lo demás.

La pantalla cumple con su trabajo a nivel de calidad y nitidez. Es capaz de reproducir todo el contenido que queramos, desde películas y series hasta vídeos de YouTube pasando por los últimos videojuegos que encontramos en la Play Store. Además, los 90 Hz favorecen una buena experiencia en este sentido.

A pesar de contar con 400 nits de brillo, pensamos que la pantalla anda un poco justa en este apartado, y el brillo máximo no tiene tanta intensidad como podíamos esperar. Esto se nota más cuando utilizamos el teléfono en exteriores. No es un problema demasiado grave, pero sí que esperábamos algo más de intensidad de brillo, según los datos que tenemos sobre el papel.

El MediaTek Dimensity 700 se comporta

En cuestión de potencia, POCO ha decidido dar el salto de Qualcomm a Mediatek, y de esta forma, el sistema nervioso del POCO M3 Pro cobra vida gracias al procesador Dimensity 700, lo que también favorece que el dispositivo tenga conectividad 5G, dato que lo diferencia del modelo anterior. Para hacerle compañía, contamos con dos configuraciones de memoria RAM LPDDR4 y almacenamiento UFS 2.2, por lo que podremos adquirir el POCO M3 Pro con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento o con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Después de las pruebas que he estado haciendo con el nuevo teléfono de Poco, me ha dado la sensación de que el Dimensity 700 tiene un comportamiento más estable que el que tenía el Qualcomm Snapdragon 662 del POCO M3. Al menos, el lag, los tirones y la pereza que notamos en dicho teléfono parecen haber desaparecido, resolviendo bien la mayoría de tareas que hemos ejecutado.

El POCO M3 Pro parece encajar bien MIUI 12, a pesar de ser una capa muy exigente como hemos visto en muchas ocasiones. Durante nuestro periodo de pruebas no hemos sufrido ningún fallo grave, ni tampoco falta de rendimiento. Si venimos de un teléfono mucho más potente, obviamente notaremos cierta falta de velocidad en la apertura de algunas aplicaciones o, por ejemplo ,cuando estamos utilizando la aplicación de cámara. Pero de forma general, el Dimensity 700 es suficiente como para soportar las demandas que podamos dar a este POCO M3 Pro.

Si algo destacaba del POCO M3 y hacía que el teléfono quedara por encima de su competencia fue su tremenda batería, que rompía la barrera de los 6.000 mAh, algo que nos daba una generosísima media de más de 35 horas de autonomía, de las cuales más de 15 fueron con la pantalla encendida. Una locura.

Si el POCO M3 tenía una batería de 6.000 mAh y autonomía brutal, el POCO M3 Pro 5G se queda en 5.000 mAh que tampoco parecen quedarse cortos

Pero en este caso, POCO ha optado por reducir estos grandes datos, integrando en el interior del POCO M3 Pro una batería de 5.000 mAh, que obviamente, no está nada mal, pero se aleja de la excelencia, que sí nos ofrecía, el teléfono de la anterior generación. De esta forma, pensamos que se ha desaprovechado un poco ese gran dato de batería, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un teléfono de menos de 200 euros.

La optimización de la batería nos ha parecido adecuada, en función de las pruebas que hemos hecho con el teléfono. Jugar a videojuegos, hacer fotos, reproducir videos, escuchar música y navegar por Internet son las tareas que más hemos realizado con el POCO M3 Pro y su batería de 5.000 mAh ha sido capaz de llegar al final del día con un aproximado 37% de carga restante. La verdad que son datos muy positivos. Destacar también que en reposo el teléfono consume aproximadamente un 5% de su batería tras 8 horas sin utilizarlo por la noche, así que, una vez más, buen trabajo de optimización aquí.

Para cargarlo, el POCO M3 Pro cuenta con soporte para carga rápida de 18W, que gracias al cargador que acompaña al dispositivo, podrá rellenar su batería del 0 al 100 en poco más de una hora y 20 minutos. No es la carga más rápida del mercado, obviamente, pero se ajusta a los estándares que solemos encontrar en este rango de precios.

La fotografía cumple mínimos

Como suele ocurrir en la gama de entrada de la telefonía móvil actual, el apartado de cámara es el más modesto del conjunto del teléfono y en el POCO M3 Pro 5G no es una excepción. De hecho, este es el único apartado que no ha sufrido ningún cambio si lo comparamos con el POCO M3, ya que tenemos exactamente el mismo lote de cámaras. El mismo.

Volvemos a contar con una cámara principal con un sensor de 48 megapíxeles y lente con apertura 1/1,79, al que se añaden el pack habitual de dos sensores (macro y profundidad) de dos megapíxeles cada uno. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, estos dos sensores son para rellenar el conjunto y no aportan ninguna mejora a las fotografías que podemos capturar.

Antes de ver resultados, debemos comentaros que en la aplicación de cámara no hemos descubierto la clásica interfaz de botones que nos permite ampliar o reducir la imagen. Era algo a lo que estábamos muy acostumbrados y no parece estar disponible en la interfaz de cámara de este modelo.

En general las cámaras cumplen mínimos. A simple vista no nos parece un móvil de referencia a tener en cuenta en cuanto a fotografía mirando a la gama media más que a la de entrada por especificaciones, pero se defiende si la situación es más propicia para ello y cuenta con luz indirecta y abundante.

Foto en interior con poca luz.

En interiores, la cámara principal rinde bien cuando la iluminación es media-alta y no es demasiado intensa, pero en cuanto atardece, al ser una situación más exigente, el ruido no tarda en aparecer.

Foto de día.

Lo que más notamos es un rango dinámico bastante bajo. El modo retrato es bastante agresivo y veremos que se come unos bordes que se deberían recortar por contraste y profundidad. Podemos obtener fotos más acertadas, sí, pero si el objeto principal se diferencia bien con el fondo.

Modo retrato.

La cámara frontal da buen resultado con la iluminación a favor, pero subexpone si estamos en una escena de iluminación media/indirecta, como una penumbra durante el día. El modo retrato es también agresivo a nivel de desenfoque y recorte, con lo cual tendremos que intentar ajustar un poco más para que quede una imagen correcta.

Lo esperable por 200 euros

El POCO M3 Pro 5G tiene todas las características que podemos buscar o demandar en un teléfono móvil por menos de 200 euros. Hay que tener en cuenta que es un dispositivo dedicado a aquellas personas que buscan un móvil suficiente para hacer tareas cotidianas como hacer llamadas, navegar por Internet, consultar las redes sociales o ver alguna película de vez en cuando. Si necesitamos más potencia, mejor cámara, o una carga rápida superior, no lo encontraremos en este nuevo teléfono de POCO.

Si lo comparamos con otros teléfonos de su mismo rango de precios, las especificaciones de este POCO M3 Pro no destacan en exceso por encima de sus competidores. No obstante, y teniendo en cuenta que la cámara es el apartado más flojo de todo el conjunto, es un candidato firme a tener en cuenta para una futura compra económica si esto no nos importa en exceso. Esperaremos al análisis para dar un veredicto más conciso.