Xiaomi Redmi 9T: la gama media con 4G de Xiaomi mantiene su frente ahora con batería de 6.000 mAh

Xiaomi nos lo pone cada vez más difícil con su nutrido catálogo, recreándose en la familia Redmi 9. Hoy esperábamos conocer el nuevo Xiaomi Redmi Note 9T, pero lo que nos ha venido de sorpresa es un escudero que viene a completar el escaparate 4G de la gama media de la marca: el nuevo Xiaomi Redmi 9T.

Se trata de la versión internacional del Xiaomi Redmi 9 Power, que se actualiza en varios aspectos con respecto al primer Xiaomi Redmi 9 aunque manteniendo algunas similitudes (también con el Redmi Note 9 4G). Un potencial rival de otro móvil ganga, el Realme 7i, que se sube al carro de los 6.000 mAh de batería.

Ficha técnica del Xiaomi RedmiT

Xiaomi Redmi 9 Power Pantalla IPS 6,53" 19,5:9

2.340x1.080 px, 400 nits

Gorilla Glass 3 Dimensiones y peso 163,32 x 77,3 x 9,6 mm

198 g Procesador Snapdragon 662 RAM 4 GB Almacenamiento 64 / 128 GB UFS 2.1 (microSD hasta 512 GB) Cámara frontal 8 MP Cámara trasera 48 MP

8 MP gran angular

2 MP macro

2 MP bokeh Batería 6.000 mAh

Carga rápida 18W Sistema operativo Android 10

MIUI 12 Conectividad LTE

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

2.4G/5G

Bluetooth 5.0

USB-C

NFC Otros Lector de huellas lateral, dual SIM, GPS, radio FM Precio de salida 4 GB + 64 GB: 179,9 euros

4 GB + 128 GB: 199,9 euros

Viva el color y el FullHD+

De una trasera con el módulo central y el halo circular en el Note 9T pasamos a la "ficha de dominó" en una esquina con el nuevo Redmi 9T y al lector de huellas en el lateral. Además, en el frontal vemos que en este caso se recurre al notch en forma de gota para encajar la cámara frontal.

Así, en el Redmi 9T han mantenido esa trasera de plástico vistosa y con brillo que nos ha recordado directamente a otros antecesores, los Redmi 9A y 9C, precisamente al mantener los tonos azul, naranja, verde y negro.

La pantalla es plana y prácticamente hecha con el mismo molde que el Redmi 9 inicial. De hecho, se mantienen las 6,53 pulgadas IPS con resolución FullHD+. Panel a 60 Hz, ratio 19.5:9, con certificación TÜV Rheinland y Corning Gorilla Glass 3.

Que la autonomía se prolongue con el 4G por bandera

El procesador es de Qualcomm esta vez, a diferencia del primer Redmi 9. Se trata del Snapdragon 662, quedando la RAM en 4 GB y con opciones de almacenamiento de 64 ó 128 GB (y hasta 512 GB con microSD).

Con este procesador se trata del "hermano 4G" del nuevo Redmi Note 9T. Pero eso sí: han hecho más hueco para la batería, ya que han logrado introducir una de 6.000 mAh. Lo han hecho manteniendo el peso de 198 gramos y casi las dimensiones (sólo es 0,5 milímetros más grueso, inapreciable) del Redmi 9, con carga rápida de 18W e incluyendo en la caja el cargador a 22,5W.

Eso sí, la internacionalización le sienta bien a este modelo porque el Redmi 9T sí dispone de NFC (la versión sin NFC no llega a España), aunque no de tenga minijack de 3,5 milímetros. Si dispone de audio estéreo, que no es algo demasiado habitual en móviles modestos, además de Bluetooth 5.0 y dual SIM.

Hablando de las cámaras, se mantienen las cuatro traseras y la marca saca pecho de aumentar los megapíxeles (aunque no sea lo más importante para aumentar la calidad de las fotos) con respecto a sus predecesores y otros móviles rivales. Junto con la frontal, así quedan:

Cámara principal: sensor de 48 megapíxeles (1/2 pulgadas y píxeles de 0,8 μm) con lente con apertura f/1.79

Gran angular: 8 megapíxeles con lente f/2.2 y campo de visión de 120 grados.

Macro: 2 megapíxeles (píxeles de 1,75 μm) y lente f/2.4.

Retrato: 2 megapíxeles (píxeles de 1,75 μm) y lente f/2.4.

Frontal: 8 megapíxeles (píxeles de 1,12 μm) con lente con apertura f/2.05.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Redmi 9T

El nuevo Xiaomi Redmi 9T estará disponible rn febrero (sin concretar días) desde 179,9 euros, aunque como oferta especial de lanzamiento se podrá adquirir por algo menos:

*Xiaomi Redmi 9 Power 4 GB + 64 GB: 179,9 euros. *Xiaomi Redmi 9 Power 4 GB + 128 GB: 199,9 euros.

Como hemos comentado, habrá dos versiones según el almacenamiento y cuatro colores: negro, azul, verde y naranja).